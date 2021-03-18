Иваси вне захода

Рыболовные компании предупредили о возможных проблемах с промыслом самой дешевой рыбы

Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, самой дешевой в России рыбы. Этот бизнес может в следующем году стать нерентабельным для них из-за расходов на растаможку купленных за рубежом судов

Фото: Vickie Flores / ТАСС

О рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном» увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи». В середине марта гендиректор обеих компаний Владимир Рекасов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, с копией которого ознакомился РБК. Представитель вице-премьера подтвердила поступление письма и уточнила, что оно будет направлено на проработку в профильные ведомства. РБК направил запрос в Росрыболовство и Минсельхоз.

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов, указано в письме. Речь идет о судах, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах. В конце 2020 года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

У «Тралфлота» и «Софко» три таких судна — это супертраулеры «Сергей Бочкарев», «Петр I», «Ерофей». Построенные в 1990-е годы в Испании траулеры переоборудовались и модернизировались российскими компаниями, сейчас они самые высокопроизводительные в мире, указывает Рекасов. Каждое судно в год может добывать более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился.

Сейчас сардина иваси — самая дешевая рыба в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков, по словам Рекасова, 40–45 руб. Для сравнения: 1 кг минтая, который в этом году рекордно подешевел, сейчас стоит на Дальнем Востоке у рыбаков 68 руб., тихоокеанской сельди — 65 руб.

Чем известна иваси Дальневосточная сардина иваси была популярным рыбным брендом в СССР: традиционный новогодний салат «сельдь под шубой» многие готовили именно с добавлением иваси, а не классической сельди. Добыча этой рыбы была на пике в 1980-е годы, а рекорд по вылову был в 1990-м: тогда ее добыли 484,4 тыс. т, но затем иваси ушла от российских берегов. Вылов после 25-летнего перерыва возобновился в 2016 году. По итогам 2020 года иваси добыли 313 тыс. т, оценивала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Пока иваси возвращается на столы россиян, напоминает Рекасов. Но по своим вкусовым качествам иваси близка к сельди — самой популярной у россиян рыбы. Согласно проведенному в 2019 году исследованию ВЦИОМа, 28% россиян, потребляющих рыбу, чаще всего едят как раз сельдь. На втором месте — скумбрия (27%).

Гендиректор «Тралфлота» и «Софко» просит вице-премьера поддержать предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников увеличить переходный период до 1 января 2024 года. Введение этого требования приведет, по словам Рекасова, к крупномасштабным сбоям на промысле скумбрии и сардины иваси и, как следствие, «существенному сокращению объема поставок сардины иваси на внутренний рынок».

Иваси ловят далеко от берега в открытом океане, и почти половину улова добывают суда, не прошедшие процедуру таможенного декларирования в российских портах, — в 2020 году они добыли около 158,2 тыс. т, из них принадлежащие «Тралфлоту» и «Софко» траулеры «Петр I» и «Сергей Бочкарев» выловили более 56,6 тыс. т иваси (траулер «Ерофей» был куплен недавно и проходит модернизацию в Китае), пояснил Рекасов в разговоре с РБК.

Покупка и модернизация одного траулера обходится примерно в $50 млн, но российские компании не растаможивают суда, потому что тогда им придется заплатить еще 25% сверх этой суммы — таможенную пошлину в размере 5% и НДС в размере 20%. «Мы не против заплатить таможенные пошлины, но проблема в том, что их нужно заплатить единовременно», — указывает Рекасов. Расходы по таможенному декларированию трех судов «Тралфлота» и «Софко» составят не менее 3 млрд руб. Эта сумма, которую необходимо заплатить до конца 2021 года, в два раза превышает совокупную прибыль «Тралфлота» и «Софко» за прошлый год, которая составила 1,5 млрд руб. Расходы по таможенному декларированию судов могут снизить финансовую устойчивость группы, чья прибыль и так, вероятно, снизится в 2021 году из-за нарушения поставок минтая в Китай и которая взяла кредиты на строительство на дальневосточных верфях судов для промысла крабов, указано в письме.

Задекларировать иностранные суда так или иначе придется, но, если это нужно будет сделать в 2021 году, компании будут вынуждены отказаться от низкорентабельных видов промысла, то есть иваси, и перейти на добычу более рентабельных биоресурсов, констатирует Рекасов. Сокращение поставок приведет к увеличению отпускной цены иваси: по оценкам эксперта, она может увеличиться на 20–25%.

В группе «Норебо», которая также добывает иваси на Дальнем Востоке, не ожидают сбоев в вылове этой рыбы. Однако замгендиректора «Норебо» Сергей Сенников признает, что, если из-за растаможки финансовое состояние конкурирующей компании ухудшится, то, чтобы компенсировать расходы, при выборе квот на вылов рыбы она сделает выбор в пользу того вида, что дает максимальный доход. Сама «Норебо», по собственным данным, в прошлом году выловила не только на Дальнем Востоке, а во всех регионах промысла более 100 тыс. т иваси.

Ввести трехлетний переходный период для таможенного декларирования так называемых незаходных судов ВАРПЭ просила Михаила Мишустина в этом январе. Единовременные затраты отрасли на декларирование судов ассоциация оценивала в 25 млрд руб., а дополнительные затраты из-за необходимости перехода в российские порты и потери от недолова могут обойтись отрасли еще в 4 млрд руб.

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В постановлении правительства не было учтено мнение делового и экспертного сообщества, указывает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Процедура таможенного декларирования сопряжена с большими расходами, поэтому необходим адекватный переходный период, согласен Сенников. В Росрыболовстве ранее с оценкой расходов бизнеса не соглашались: затраты на таможенное оформление 69 судов там оценили в 1,82 млрд руб. В Минсельхозе говорили, что цель новых требований — повысить эффективность рыбохозяйственного комплекса.