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Авиаконструкторы концентрируются на Ходынском поле
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Авиаконструкторы концентрируются на Ходынском поле
Газета № 032 (3321) (1803) Бизнес,
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Авиаконструкторы концентрируются на Ходынском поле

«Ростех» утвердил план реформирования ОАК
Ведущие авиационные конструкторские бюро объединят в один центр на Ходынском поле, компании «МиГ» и «Сухой» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, а аппарат ОАК сократят на несколько тысяч человек, решили в «Ростехе»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Какие изменения ожидают ОАК

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. Такое решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в «Ростехе» совещания о дальнейшей реформе авиастроения с участием главы госкорпорации Сергея Чемезова, руководства и генеральных конструкторов ОАК, сообщил РБК источник в авиапромышленности и подтвердили в пресс-службе госкорпорации.

В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

На совещании также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле, уточнили в «Ростехе». Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в «Ростех» ОАК.

В феврале стало известно, что глава «Ростеха» поручил подготовить план объединения ОАК с конструкторскими бюро и управлением программами. Согласно протоколу совещания по вопросам организационной трансформации группы ПАО «ОАК» предполагалось, что авиационные КБ и дирекции авиационных программ будут объединены с ОАК. «Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний в авиапроме по месту нахождения серийных заводов. Для МиГ это, например, Луховицы или Нижний Новгород, для «Сухого» — Комсомольск-на-Амуре или Новосибирск, для «Ильюшина» — Ульяновск, для «Туполева» — Казань», — утверждал источник РБК.

Кадровая оптимизация является неизбежной для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК, но она не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок, заверили в «Ростехе».

Только в Москве в штате ОАК числятся около 20 тыс. сотрудников. По словам источника РБК в авиапромышленности, 15 тыс. — это конструкторы, «то есть тот состав, который трогать не будут». «Где-то порядка 5 тыс. — это управленцы в чистом виде. А классическая управляющая холдинговая компания в составе «Ростеха» — это где-то около 500 человек. То есть к этому будут стремиться», — утверждает собеседник.

Принятию этих решений предшествовали длительные консультации с властями и авиастроителями, сообщили РБК в «Ростехе». Реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет. «Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками», — подытожили в пресс-службе госкорпорации.

Зачем нужны преобразования

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК. В июле 2019 года Сергей Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 млрд руб., и Путин ее одобрил. В марте прошлого года было объявлено, что процесс вхождения ОАК в «Ростех» завершился.

В августе прошлого года в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб. Источник РБК в оборонно-промышленном комплексе отмечает, что с тех пор долг вырос. «Только на его обслуживание уходит около 80 млн руб. в день», — пояснил он.

Сердюков сообщил, что 530 млрд руб. — это старые долги ОАК, образовавшиеся в результате выполнения государственных задач. «ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время», — пояснил глава авиакластера. Чемезов также объяснил в интервью РБК, что это фактически невозвратные кредиты, полученные еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов.

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Согласно плану оздоровления ОАК, компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб.: эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы. Курирующий оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов объявил, что часть долга ОАК будет реструктурирована в течение 15 лет. Источник РБК, близкий к ОАК, уточнил, что реструктуризация будет осуществляться под 2% годовых. По словам собеседника РБК, основными кредиторами ОАК являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Новикомбанк.

Государство, оказывая отрасли помощь, ждет радикальных реформ, которые помогут решить накопившиеся финансовые проблемы и повысить конкурентоспособность отечественных самолетов в стране и в мире, заявил РБК Чемезов, комментируя итоги совещания 16 марта. Реформа ОАК призвана убрать избыточные уровни управления, сделать административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократить непроизводственные издержки, добавили в пресс-службе «Ростеха».

Блок видео рекомендаций

В пресс-службе ОАК уточнили, что реформы нацелены на рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности. «Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд руб.», — сообщили в ОАК.

Успешной ли будет реформа

Попытки объединить отраслевые КБ в одном месте предпринимаются регулярно. Однако идея создать Национальный центр авиастроения в Жуковском натолкнулись на колоссальное сопротивление со стороны проживающих в Москве сотрудников авиакорпораций, напомнил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но есть и успешный пример: госкорпорация «Роскосмос» выбрала свою историческую площадку в Филях для размещения Национального космического центра, в рамках которого объединятся разработка, производство и образовательный центр, заметил эксперт.

Авиастроители за минувшие десятилетия регулярно получали господдержку не только для реализации конкретных проектов, в том числе и в гражданском сегменте, но и для повышения финансовой устойчивости отдельных предприятий, подчеркнул Пантелеев. «Помогали ли эти вложения радикально переломить ситуацию и перезапустить бизнес? Увы, не всегда. Без перестройки внутренних процессов, без повышения эффективности списанные долги очень быстро отрастали заново, а продажи как были на недопустимо низком уровне, так и оставались. Поэтому неудивительно, что сейчас «Ростеху» и ОАК необходимо проводить системные реформы и слезать с иглы бюджетного финансирования», — утверждает эксперт.

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О том, что отечественная авиационная промышленность «переразмерена» с точки зрения занимаемых площадей, говорили еще 20 лет назад, напомнил Пантелеев. Но до тех пор пока в Москве сохранялось опытное производство ведущих конструкторских бюро, говорить о переезде на общую площадку не приходилось. «Сейчас же создать корпоративный и инженерный центр с развитой инфраструктурой, в котором будут обеспечены комфортные условия для сотрудников, решены все вопросы с обеспечением защиты данных, вполне реалистично», — считает эксперт.

Пантелеев считает, что любая, даже самая необходимая реформа всегда будет встречать противодействие. «Если «Ростех» покажет, что не планируется никаких переездов конструкторов из Москвы в регионы, что конструкторские школы будут сохранены, что интересы сторон будут сбалансированы, то оптимизацию удастся провести относительно безболезненно», — заключил он.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Ростех , ОАК , Сергей Чемезов , Миг , Сухой , Туполев , «Иркут» , авиация
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