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«Ростех» реорганизует авиационные конструкторские бюро

«Ростех» объединит КБ и программные дирекции на площадке ОАК, сообщили в госкорпорации. По словам источника РБК, все управляющие компании в авиапроме планируют перерегистрировать по месту нахождения серийных заводов
Изготовление части фюзеляжа нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) им. П.А. Воронина
Изготовление части фюзеляжа нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) им. П.А. Воронина (Фото: Пресс-служба ГК «Ростех» / ТАСС)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов поручил подготовить план по объединению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с конструкторскими бюро (КБ) и управлением программами. Протокол совещания по вопросам организационной трансформации группы ПАО «ОАК» был опубликован на авиационном форуме.

Источник РБК в авиастроительной отрасли подтвердил, что авиационные КБ и дирекции авиационных программ будут объединены на одной площадке ОАК. «Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний в авиапроме по месту нахождения серийных заводов. Для «МиГ» это, например, Луховицы или Нижний Новгород, для «Сухого» — Комсомольск-на-Амуре или Новосибирск, для «Ильюшина» — Ульяновск, «Туполева» — Казань», — сообщил он.

По словам собеседника РБК, это делается, чтобы сократить избыточные управленческие звенья и приблизить основной менеджмент, который сейчас находится в Москве, к реальному производству. «Только в Москве сейчас в штате ОАК порядка 20–21 тыс. офисных сотрудников, которые оторваны от заводов и обходятся компании очень дорого. «Ростех» это понимает — с этим связаны реформы, которые стартуют с 1 марта и продлятся до 2025 года», — отметил он.

В «Ростехе» подтвердили РБК наличие планов объединить КБ и дирекции авиационных программ. «Объединение конструкторских бюро и программных дирекций на площадке ОАК означает переход с трехзвенной на двухзвенную систему управления, которая практикуется во всех других холдингах «Ростеха». Идущие изменения призваны оптимизировать процессы и улучшить финансовое положения ОАК», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

Чемезов сообщил о «тяжелых» переговорах «Ростеха» с банками по долгам ОАК
Бизнес

Процессы корпоративной трансформации, по сути, уже запущены, сообщили РБК в пресс-службе ОАК. «В частности, в ОАК уже переданы функции единоличного исполнительного органа «Сухого», «Ильюшина». Реализуется программа централизации управления предприятиями, которая предусматривает исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ», — сказали РБК в пресс-службе ОАК. Там добавили, что авторитетные конструкторские школы при этом продолжат развиваться.

В конце прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация планирует завершить реструктуризацию долгов ОАК в начале 2021 года, писали «Известия». По его словам, задолженность составляет около 400 млрд руб.

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«Ростех» получит средства из бюджета в виде имущественного взноса, после чего внесет их в капитал ОАК, чтобы закрыть кредиты, а часть долгов реструктурируют на длительный срок под льготный процент — примерно на 15 лет под 2%, пояснил Чемезов. Он напомнил, что объем задолженности ОАК на момент вхождения в «Ростех» составлял около 500 млрд руб.

Авторы
Инна Сидоркова, Виктория Полякова
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