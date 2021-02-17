«Ростех» реорганизует авиационные конструкторские бюро

«Ростех» объединит КБ и программные дирекции на площадке ОАК, сообщили в госкорпорации. По словам источника РБК, все управляющие компании в авиапроме планируют перерегистрировать по месту нахождения серийных заводов

Изготовление части фюзеляжа нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) им. П.А. Воронина (Фото: Пресс-служба ГК «Ростех» / ТАСС)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов поручил подготовить план по объединению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с конструкторскими бюро (КБ) и управлением программами. Протокол совещания по вопросам организационной трансформации группы ПАО «ОАК» был опубликован на авиационном форуме.

Источник РБК в авиастроительной отрасли подтвердил, что авиационные КБ и дирекции авиационных программ будут объединены на одной площадке ОАК. «Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний в авиапроме по месту нахождения серийных заводов. Для «МиГ» это, например, Луховицы или Нижний Новгород, для «Сухого» — Комсомольск-на-Амуре или Новосибирск, для «Ильюшина» — Ульяновск, «Туполева» — Казань», — сообщил он.

По словам собеседника РБК, это делается, чтобы сократить избыточные управленческие звенья и приблизить основной менеджмент, который сейчас находится в Москве, к реальному производству. «Только в Москве сейчас в штате ОАК порядка 20–21 тыс. офисных сотрудников, которые оторваны от заводов и обходятся компании очень дорого. «Ростех» это понимает — с этим связаны реформы, которые стартуют с 1 марта и продлятся до 2025 года», — отметил он.

В «Ростехе» подтвердили РБК наличие планов объединить КБ и дирекции авиационных программ. «Объединение конструкторских бюро и программных дирекций на площадке ОАК означает переход с трехзвенной на двухзвенную систему управления, которая практикуется во всех других холдингах «Ростеха». Идущие изменения призваны оптимизировать процессы и улучшить финансовое положения ОАК», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.