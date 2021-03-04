Инновации для откосов, стрелок и путейцев

Три вопроса о высокотехнологических запросах РЖД в 2021 году

Подразделения РЖД ищут поставщиков инноваций — от спецодежды с датчиками до «голографических стен» в зале ожидания вокзала. Подобные решения уже есть на рынке, но их придется дорабатывать под нужды компании, считают эксперты

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Региональные подразделения РЖД инициировали поиск поставщиков альтернативных источников энергии, беспилотных летательных средств, спецодежды с датчиками и других инноваций для использования на местных железных дорогах. Это следует из презентации региональной инновационной площадки Свердловской железной дороги, в которой перечислены запросы РЖД на инновации в 2021 году. Документ есть в распоряжении РБК, руководитель этой структуры Дмитрий Червяков подтвердил подлинность документа.

Какие инновации ищут РЖД, разбирался РБК.

Какие инновации хотят внедрить РЖД

Согласно презентации, компания ищет разработчика, который создаст «психологический барьер, препятствующий выезду автотранспорта на железнодорожный переезд при запрещающем показании светофора». Авторы документа не указали, как именно будет выглядеть барьер и какой должен быть его функционал, но отметили, что система должна быть синхронизирована с переездной сигнализацией и исключать аварийность на железнодорожных переездах. Также идет поиск исполнителя технологических решений для предупреждения выхода крупного рогатого скота на железную дорогу. Оно не должно привести к ухудшению экологической и санитарной ситуации на путях и прилегающих к ним территориях, а также негативно влиять на график движения транспорта.

На вокзалах РЖД вскоре может появиться система динамического управления людскими потоками на платформе — «виртуальные цветовые голографические стены», указатели и звуковые сигналы. В документе говорится, что зал ожидания может быть разделен по «цветовым комнатам» в зависимости от вагона, а виртуальные планы вокзалов помогут запомнить ориентиры и «комфортнее» идти по незнакомому месту, что «поможет снизить чувство тревоги пассажира при ориентации на незнакомой местности и сможет повысить доверие к компании ОАО «РЖД» в целом». Также РЖД хотят установить на вокзалах альтернативные источники энергии (солнечные панели, ветровые станции) для повышения их энергоэффективности. По оценке заказчика, срок окупаемости этого проекта за счет сокращения потребления электроэнергии составит семь лет.

Дирекция тяги ищет разработчика табло, которое будет проецироваться на стекло локомотива и показывать машинисту служебную информацию: текущую скорость, ее ограничения, рельеф местности, напряжение в сети и т.д. Также представители РЖД предлагают создать систему, моделирующую техническое состояние локомотивов и вагонов на основе информации, полученной с помощью съемки с беспилотного летающего устройства. Всего такой системой заказчик планирует оснастить 116 поездов.

Дирекция инфраструктуры ищет разработчика системы машинного зрения, которую можно будет установить на имеющиеся у РЖД дроны для контроля строительно-монтажных работ и других изменений инфраструктуры вблизи железной дороги.

Дирекция управления движением ищет исполнителей для создания системы радиоуправления из кабины машиниста стрелочными переводами и сигналами; поставщиков спецодежды с датчиками, обеспечивающими контроль нахождения работника в опасной зоне; очков дополненной реальности типа «монокль» для идентификации грузовых вагонов (по их номеру сотрудники узнают их содержание, станцию назначения) и др.

Кому и зачем нужны эти проекты

Как пояснил Дмитрий Червяков, в первую очередь они намерены рассматривать разработки на стадии опытного образца. «Это удобно для проведения опытных испытаний и фиксации полученных эффектов. Мы предоставляем полигон для проведения испытаний, приближенных к полевым, разработчик — свой продукт. Если разработка подтверждает заявленные эффекты, на центральном уровне принимается решение о финансировании», — рассказал он. Если инновация докажет свою эффективность, руководство РЖД может рассмотреть возможность ее масштабирования на всей сети железных дорог, отметил он.

По словам Червякова, необходимость контроля выезда на пути автомобиля и выхода крупного рогатого скота зачастую вызвана безответственностью их хозяев. «Сейчас в местах, где есть скопление скота, вдоль путей выкапываются специальные рвы и устанавливаются заграждения, а с водителями проводятся профилактические беседы, применяются штрафные санкции и т.д., однако эти меры недостаточно эффективны, потому что люди надеются на «авось пронесет». Компания ищет нестандартные решения сложившейся ситуации. Мир не стоит на месте, появляются новые технологии, например ультразвук, который отпугивает животных, и т.д.», — рассуждает он. А, например, проекция на стекло локомотива необходима, «чтобы машинист меньше отвлекался и больше смотрел перед собой». Кроме того, это связано с возможностью вождения поездов одним машинистом без помощника. Дмитрий Червяков отметил, что у РЖД есть наработки по части перечисленных в презентации технологий, например по использованию беспилотных летательных аппаратов и спецодежды с датчиками для сотрудников, очков дополненной реальности, но они применяются ограниченно.

Представитель пресс-службы РЖД отметил, что большинства из перечисленных запросов сейчас нет на общехолдинговой площадке по поиску инноваций. Он пояснил, что филиалы формируют подобные запросы на региональном уровне, после чего центр инновационного развития РЖД отбирает наиболее эффективные и масштабируемые технологии для открытых запросов на федеральном уровне. По оставшимся запросам региональные инновационные площадки «самостоятельно взаимодействуют с инновационными и промышленными предприятиями, расположенными в регионе присутствия филиала».

Есть ли описанные решения на рынке

По мнению управляющего директора ГК «Цифра» Павла Растопшина, среди запросов РЖД «явных инноваций» нет, но, учитывая, что в РЖД «все внедряется крайне медленно», даже эти проекты уже будут считаться инновациями. Он отметил, что наибольший практический эффект могут принести спецодежда с датчиками, обеспечивающими контроль нахождения работника в опасной зоне, а также радиоуправляемые стрелки. «Первое обеспечивает безопасность людей, находящихся на путях. Второе позволяет переводить стрелки и включать нужный сигнал светофора в тех местах, куда нецелесообразно тянуть кабель системы безопасности, но рядом все равно должно быть какое-то электропитание», — рассказал он.

Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев считает, что компоненты многих решений, которые нужны РЖД, уже представлены на рынке. Но он предположил, что компании будет важно получить опыт их прикладного применения для нужд корпорации, то есть практически любое из перечисленных решений будет единоразовым проектом, реализованным под нужды РЖД. Это подтверждает и руководитель Лаборатории специальной робототехники Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Ксения Шашкина. По ее словам, например, похожее на описанное в презентации РЖД программное обеспечение для обработки полученных с беспилотника или спутника данных в России есть у нескольких компаний — «Геоскана» и Центра геоинформационных систем Университета Иннополис, но они решают только часть из необходимых задач, комплексного решения нет.