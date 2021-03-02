Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,02 74,24 EUR Нал. 90,02 89,24 USD Бирж. 74,63 +0,46 EUR Бирж. 89,64 +0,33 USD ЦБ. 74,58 +0,53 EUR ЦБ. 89,57 +0,12 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 49151,00 -427,00 IMOEX 3397,91 +0,35% RTSI 1434,09 -0,62% Brent 65,96 -0,23% DJIA 31535,51 +1,95% Nasdaq 13588,83 +3,01%
Ереван разбился на два рекорда
Лента новостей
«Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков 12:56, РБК и Miele Spotify удалил треки k-pop-исполнителей из-за истекшего срока лицензии 12:53, Стиль Лукашенко объяснил отказ от «глупой работы» по объединению с Россией 12:51, Политика Кремль рассказал о попытке уточнить предложение Маска о Clubhouse 12:51, Общество Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен 12:44, Экономика Спайк Ли снимет фильм о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после 9/11 12:38, Стиль Бывшего чиновника Минобороны отправили в колонию за рекордную взятку 12:37, Общество Цена комфорта: сколько стоят «умные города» 12:24, РБК и Минстрой Что такое Agile: методология или философия? 12:18, PRO Volvo откажется от бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году 12:18, Авто Большунов рассказал о причинах поведения на финише командного спринта 12:09, Спорт Лукашенко увидел много «брехни и выдумок» о встрече с Путиным в Сочи 12:09, Политика «Первый канал» назвал дату выбора представителя России на «Евровидении» 12:07, Общество Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 11:54 Бывшего заместителя транспортного прокурора Москвы объявили в розыск 11:46, Общество В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми 11:41, Общество Стоит ли покупать квартиру в Москве сегодня — опрос экспертов 11:40, Недвижимость СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля 11:40, Политика В подъезде дома в Петербурге обнаружили тело младенца 11:36, Общество Самозахват участков в Москве начали вычислять цифровым алгоритмом 11:36, Недвижимость Opel объявил цены на новую модель российского производства 11:30, Авто Рубен Варданян — РБК: «Мы имеем революцию, о чем пока громко не говорим» 11:30, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 марта 11:18, Общество Пентагон назвал условие, при котором выделит Украине еще $150 млн 11:16, Политика Матвиенко оценила шансы возродить ДРСМД 11:12, Политика Критика биткоина, хвала Dogecoin. Что Илон Маск говорит о криптовалюте 11:11, Крипто
Газета
Ереван разбился на два рекорда
Газета № 021 (3310) (0203) Политика,
0

Ереван разбился на два рекорда

В Армении прошли очередные митинги сторонников и противников Никола Пашиняна
В Ереване в понедельник вновь прошли акции и сторонников Никола Пашиняна, и его противников. Обе стали рекордными по численности
Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на шествии в Ереване
Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на шествии в Ереване (Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС)

Извинение за ошибки

1 марта сторонники Никола Пашиняна заполнили в Ереване практически всю площадь Республики — поддержать премьер-министра пришли тысячи человек. Акция получилась самой многочисленной с 2018 года, и премьер мог бы смело заявить, что народ по-прежнему на его стороне, как и три года назад, когда он пришел к власти на волне массовых протестов. Однако и оппозиция, которая провела в этот день параллельный митинг у здания парламента на проспекте Баграмяна, сумела аккумулировать рекордное число протестующих.

Толпа на площади Республики собралась за час до появления там Пашиняна. Все подводящие к ней дороги были перекрыты — за безопасностью следили сотни полицейских. Собравшиеся были энергичны, эмоциональны, активно скандировали речевки и выглядели совершенно искренними в своей поддержке переживающего острый политический кризис Пашиняна. Далеко не всех заставили выйти на площадь личные симпатии к премьеру. Многих привела ненависть к прежним руководителям страны. «Тех не любят больше, приходится Никола любить», — говорит Арсен, занятый, по его словам, в торговле. После паузы он, имея в виду противников Пашиняна. добавляет: «Там, на Баграмяна, вообще не люди».

Видео: РБК
Видео: РБК

Премьер прошел к сцене из ворот правительственного комплекса в окружении охраны через коридор из полицейских. Свою речь, которая заняла чуть более часа, он начал крайне эмоционально, с извинений за проигранную войну в Карабахе, которая для Армении закончилась в ноябре прошлого года потерей контроля над всеми семью районами пояса безопасности и части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. «За последние десять месяцев наше правительство допустило все возможные ошибки. И я хочу извиниться перед всеми армянами Армении, Арцаха (Карабаха) и диаспоры. Простите меня за мои ошибки», — заявил он. Извинился Пашинян и за ошибки всех других лидеров независимой Армении, хотя в послевоенное время не раз говорил об их ответственности за развал армии и неверную стратегию в территориальном конфликте.

1 марта — день, в который Никол Пашинян собрал своих сторонников, — символичная для Армении дата. В 2008 году в Ереване прошли массовые протесты против нарушений на прошедших президентских выборах. Организовали их первый президент страны Левон Тер-Петросян и несколько его единомышленников, включая Пашиняна. Протесты начались в конце февраля, но их кульминацией стал первый день весны, когда в столкновениях митингующих с силами правопорядка погибли не менее восьми демонстрантов и двое полицейских. Возглавлявший тогда страну президент Роберт Кочарян, чтобы подавить протесты, ввел в столицу армию и военную технику. После прихода Пашиняна к власти в 2018 году по этой причине в отношении Кочаряна было возбуждено уголовное дело.

Увольнение Гаспаряна и перевыборы

«В Армении только народ может решать, кто должен быть у власти, а кто — нет. Сейчас наблюдается попытка отобрать власть у народа. Мы сегодня собрались здесь, чтобы сказать, что мы этого не допустим», — кричал Пашинян с трибуны. «1 марта 2008 года власти подняли армию против народа и как результат десять граждан Армении были убиты. Те же люди сегодня пытаются поднять армию против народа и избранного этим народом премьера», — далее перешел к обвинениям премьер. Главу Генштаба Оника Гаспаряна он назвал предателем и обвинил в том, что тот потребовал отставки Пашиняна под влиянием третьего президента страны Сержа Саргсяна.

«У Армении не может быть главы Генштаба, который делает заявление под давлением республиканцев и бывших властей, — заявил премьер-министр. — Ты допустил ошибку, ты не выполнил приказы своего руководителя, но выполнил приказы отвергнутого (Саргсяна. — РБК). Это позор для офицера и его чести».

Утром 25 февраля руководство Вооруженных сил Армении — около 40 старших офицеров, включая начальника Генштаба Оника Гаспаряна, — выступило с заявлением, в котором призвало Никола Пашиняна и его правительство, сформированное движением «Мой шаг», уйти в отставку. Премьер назвал это попыткой военного переворота и направил президенту страны Армену Саркисяну предложение об увольнении Гаспаряна. Саркисян отклонил его, призвав стороны к диалогу.

Генштаб в пятницу, 26 февраля, провел для президента брифинг, на котором было проанализировано, как шла война и какие ошибки были допущены. Об этом РБК рассказал один из оппозиционеров, встречавшийся в конце прошлой недели с президентом.

Пашинян повторно направил президенту предложение об отставке Гаспаряна. В течение трех дней Саркисян должен либо подписать его, либо направить в Конституционный суд.

Далее Пашинян выразил надежду, что президент Армении все-таки «примет решение, которое отвечает интересам государства», то есть уволит Гаспаряна.

Политика
Как прошел первый день «палаточных» протестов в Ереване Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване

Если Гаспяран будет снят, страну ожидают политическая реформа и досрочные выборы в парламент. На митинге Пашинян заявил о готовности провести в октябре референдум о возвращении к полупрезидентской форме правления (парламентской республикой страна стала по инициативе Саргсяна) и досрочные выборы — при условии, что парламентская оппозиция подпишет с властями меморандум. «У нас нет врагов в Армении. Граждане на проспекте Баграмяна — наши братья. Да, они плохо говорят о нас, но они наши братья», — примирительно закончил премьер свою речь и позвал сторонников пройти по городу шествием. Колонна почти вплотную приблизилась к участникам оппозиционного митинга, однако перед полицейским кордоном свернула в другую сторону.

Позиция оппозиции

Пока Пашинян представлял свое видение выхода из кризиса, оппозиционеры из «Движения за спасение Родины», объединившего 17 оппозиционных партий, повторяли с трибуны свое главное требование: «Армения без Никола!»

Представители оппозиции новые предложения премьера не комментировали. «Мы должны строго здесь стоять, чтобы президент и Конституционный суд не приняли решение об увольнении Оника Гаспаряна», — сказал один из ее основных лидеров, Вазген Манукян.

Пашинян — человек, «совершенно оторванный от реальности», считает Арман Абовян, депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения». «Я не знаю, как комментировать слова неадекватного человека. Какой октябрь? Он (премьер-министр. — РБК) уже ушел», — уверен парламентарий.

По мнению Абовяна, его партия, как и «Просвещенная Армения», — две крупнейшие в парламенте оппозиционные фракции — не согласятся на досрочные выборы на условиях Пашиняна, пока последний будет настаивать на отставке главы Генштаба. Также депутат убежден, что премьер-министр смог собрать такой многочисленный митинг только благодаря административному ресурсу: «Два дня вся его команда была занята привлечением на митинг в приказном порядке сотрудников администраций и других государственных структур. Сеть переполнена пранкерскими звонками главам местных и областных администраций, где те рассказывают, сколько людей выведут».

Видео: Hay mtorum | ՀՄ/Telegram
Видео: Hay mtorum | ՀՄ/Telegram

Генштаб от оценок происходящего тоже не отказался. В выпущенном после митинга главы правительства заявлении военных отмечается недопустимость необоснованных обвинений в адрес армии и ее руководства.

Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что на дальнейший ход кризиса может повлиять массовость митингов, отмечая при этом высокую степень апатии в армянском обществе.

Предложенный Пашиняном план может ситуативно успокоить ситуацию, но корень конфликта не исчезнет, отмечает армянский политолог Александр Искандарян. По его мнению, инициатива главы правительства — это попытка разблокирования нынешней ситуации, сформировавшейся после заявления Генштаба. Искандарян также напоминает, что в конце прошлого года представители правящей коалиции уже заявляли о готовности к досрочным выборам, но потом от этого предложения отказались.

Блок видео рекомендаций

Автор: Александр Атасунцев, Ереван.
Теги: Армения , Никол Пашинян
Материалы по теме
Как прошел первый день «палаточных» протестов в Ереване Политика
Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter