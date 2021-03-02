Ереван разбился на два рекорда

В Армении прошли очередные митинги сторонников и противников Никола Пашиняна

В Ереване в понедельник вновь прошли акции и сторонников Никола Пашиняна, и его противников. Обе стали рекордными по численности

Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на шествии в Ереване (Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС)

Извинение за ошибки

1 марта сторонники Никола Пашиняна заполнили в Ереване практически всю площадь Республики — поддержать премьер-министра пришли тысячи человек. Акция получилась самой многочисленной с 2018 года, и премьер мог бы смело заявить, что народ по-прежнему на его стороне, как и три года назад, когда он пришел к власти на волне массовых протестов. Однако и оппозиция, которая провела в этот день параллельный митинг у здания парламента на проспекте Баграмяна, сумела аккумулировать рекордное число протестующих.

Толпа на площади Республики собралась за час до появления там Пашиняна. Все подводящие к ней дороги были перекрыты — за безопасностью следили сотни полицейских. Собравшиеся были энергичны, эмоциональны, активно скандировали речевки и выглядели совершенно искренними в своей поддержке переживающего острый политический кризис Пашиняна. Далеко не всех заставили выйти на площадь личные симпатии к премьеру. Многих привела ненависть к прежним руководителям страны. «Тех не любят больше, приходится Никола любить», — говорит Арсен, занятый, по его словам, в торговле. После паузы он, имея в виду противников Пашиняна. добавляет: «Там, на Баграмяна, вообще не люди».

Видео: РБК

Премьер прошел к сцене из ворот правительственного комплекса в окружении охраны через коридор из полицейских. Свою речь, которая заняла чуть более часа, он начал крайне эмоционально, с извинений за проигранную войну в Карабахе, которая для Армении закончилась в ноябре прошлого года потерей контроля над всеми семью районами пояса безопасности и части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. «За последние десять месяцев наше правительство допустило все возможные ошибки. И я хочу извиниться перед всеми армянами Армении, Арцаха (Карабаха) и диаспоры. Простите меня за мои ошибки», — заявил он. Извинился Пашинян и за ошибки всех других лидеров независимой Армении, хотя в послевоенное время не раз говорил об их ответственности за развал армии и неверную стратегию в территориальном конфликте.

1 марта — день, в который Никол Пашинян собрал своих сторонников, — символичная для Армении дата. В 2008 году в Ереване прошли массовые протесты против нарушений на прошедших президентских выборах. Организовали их первый президент страны Левон Тер-Петросян и несколько его единомышленников, включая Пашиняна. Протесты начались в конце февраля, но их кульминацией стал первый день весны, когда в столкновениях митингующих с силами правопорядка погибли не менее восьми демонстрантов и двое полицейских. Возглавлявший тогда страну президент Роберт Кочарян, чтобы подавить протесты, ввел в столицу армию и военную технику. После прихода Пашиняна к власти в 2018 году по этой причине в отношении Кочаряна было возбуждено уголовное дело.

Увольнение Гаспаряна и перевыборы

«В Армении только народ может решать, кто должен быть у власти, а кто — нет. Сейчас наблюдается попытка отобрать власть у народа. Мы сегодня собрались здесь, чтобы сказать, что мы этого не допустим», — кричал Пашинян с трибуны. «1 марта 2008 года власти подняли армию против народа и как результат десять граждан Армении были убиты. Те же люди сегодня пытаются поднять армию против народа и избранного этим народом премьера», — далее перешел к обвинениям премьер. Главу Генштаба Оника Гаспаряна он назвал предателем и обвинил в том, что тот потребовал отставки Пашиняна под влиянием третьего президента страны Сержа Саргсяна.

«У Армении не может быть главы Генштаба, который делает заявление под давлением республиканцев и бывших властей, — заявил премьер-министр. — Ты допустил ошибку, ты не выполнил приказы своего руководителя, но выполнил приказы отвергнутого (Саргсяна. — РБК). Это позор для офицера и его чести».

Утром 25 февраля руководство Вооруженных сил Армении — около 40 старших офицеров, включая начальника Генштаба Оника Гаспаряна, — выступило с заявлением, в котором призвало Никола Пашиняна и его правительство, сформированное движением «Мой шаг», уйти в отставку. Премьер назвал это попыткой военного переворота и направил президенту страны Армену Саркисяну предложение об увольнении Гаспаряна. Саркисян отклонил его, призвав стороны к диалогу. Генштаб в пятницу, 26 февраля, провел для президента брифинг, на котором было проанализировано, как шла война и какие ошибки были допущены. Об этом РБК рассказал один из оппозиционеров, встречавшийся в конце прошлой недели с президентом. Пашинян повторно направил президенту предложение об отставке Гаспаряна. В течение трех дней Саркисян должен либо подписать его, либо направить в Конституционный суд.

Далее Пашинян выразил надежду, что президент Армении все-таки «примет решение, которое отвечает интересам государства», то есть уволит Гаспаряна.

Если Гаспяран будет снят, страну ожидают политическая реформа и досрочные выборы в парламент. На митинге Пашинян заявил о готовности провести в октябре референдум о возвращении к полупрезидентской форме правления (парламентской республикой страна стала по инициативе Саргсяна) и досрочные выборы — при условии, что парламентская оппозиция подпишет с властями меморандум. «У нас нет врагов в Армении. Граждане на проспекте Баграмяна — наши братья. Да, они плохо говорят о нас, но они наши братья», — примирительно закончил премьер свою речь и позвал сторонников пройти по городу шествием. Колонна почти вплотную приблизилась к участникам оппозиционного митинга, однако перед полицейским кордоном свернула в другую сторону.

Позиция оппозиции

Пока Пашинян представлял свое видение выхода из кризиса, оппозиционеры из «Движения за спасение Родины», объединившего 17 оппозиционных партий, повторяли с трибуны свое главное требование: «Армения без Никола!»

Представители оппозиции новые предложения премьера не комментировали. «Мы должны строго здесь стоять, чтобы президент и Конституционный суд не приняли решение об увольнении Оника Гаспаряна», — сказал один из ее основных лидеров, Вазген Манукян.

Пашинян — человек, «совершенно оторванный от реальности», считает Арман Абовян, депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения». «Я не знаю, как комментировать слова неадекватного человека. Какой октябрь? Он (премьер-министр. — РБК) уже ушел», — уверен парламентарий.

По мнению Абовяна, его партия, как и «Просвещенная Армения», — две крупнейшие в парламенте оппозиционные фракции — не согласятся на досрочные выборы на условиях Пашиняна, пока последний будет настаивать на отставке главы Генштаба. Также депутат убежден, что премьер-министр смог собрать такой многочисленный митинг только благодаря административному ресурсу: «Два дня вся его команда была занята привлечением на митинг в приказном порядке сотрудников администраций и других государственных структур. Сеть переполнена пранкерскими звонками главам местных и областных администраций, где те рассказывают, сколько людей выведут».

Видео: Hay mtorum | ՀՄ/Telegram

Генштаб от оценок происходящего тоже не отказался. В выпущенном после митинга главы правительства заявлении военных отмечается недопустимость необоснованных обвинений в адрес армии и ее руководства.

Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что на дальнейший ход кризиса может повлиять массовость митингов, отмечая при этом высокую степень апатии в армянском обществе.

Предложенный Пашиняном план может ситуативно успокоить ситуацию, но корень конфликта не исчезнет, отмечает армянский политолог Александр Искандарян. По его мнению, инициатива главы правительства — это попытка разблокирования нынешней ситуации, сформировавшейся после заявления Генштаба. Искандарян также напоминает, что в конце прошлого года представители правящей коалиции уже заявляли о готовности к досрочным выборам, но потом от этого предложения отказались.