Ближний Восток как сфера сближения

Эксперты RAND обнаружили совпадение региональных интересов США и России

США стоит активнее сотрудничать с Россией в вопросах развития экономики Ближнего Востока, контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом, считают аналитики RAND. По их мнению, политика США в регионе нуждается в перезагрузке

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Три сферы для сотрудничества

США следует избегать соперничества с Китаем и Россией на Ближнем Востоке в духе холодной войны, говорится в 187-страничном докладе американской научно-исследовательской корпорации RAND (есть в распоряжении РБК). Аналитики предложили новой американской администрации «перезагрузить» политику на Ближнем Востоке и выделили три конкретных области, в которых она может активнее сотрудничать с Китаем и Россией. Это поддержка экономического развития стран Ближнего Востока, борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.

«Учитывая концентрацию внимания Вашингтона на соперничестве с другими супердержавами, существует опасность, что взгляд на регион через такую призму может заблокировать сотрудничество [с Китаем и Россией] во взаимовыгодных областях», — отмечается в докладе.

Как и США, Китай и Россия заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке, убеждены эксперты RAND. В 2019 году на страны Ближнего Востока пришлось 40% китайского импорта нефти и 10% импорта газа. Поэтому Пекину выгодно сохранять стабильность в регионе и не допускать колебаний стоимости на энергоносители, заключили аналитики. Россия и США — страны — экспортеры энергоносителей и инвесторы в долгосрочные проекты в сфере нефти и газа, а следовательно, они тоже нуждаются в сохранении стабильности цен на энергоносители. Наконец, и Китай, и Россия связаны со странами Ближнего Востока коммерческими проектами, и дестабилизация ситуации в регионе негативно скажется на их реализации. Все три сверхдержавы хотели бы добиться ускорения экономического роста на Ближнем Востоке для развития там бизнес-проектов, а также против возникновения масштабных конфликтов, резюмировали в RAND.

Аналитики RAND сформулировали несколько предложений, как США могли бы наладить более продуктивное сотрудничество с Китаем и Россией:

не блокировать взаимодействие стран Ближнего Востока с Китаем и Россией любой ценой, особенно в тех сферах, где интересы США не затронуты напрямую;

развивать собственные технологии, а не блокировать доступ стран Ближнего Востока к китайским разработкам;

активнее работать вместе с Китаем и Россией в таких сферах, как контроль над вооружениями, в частности в рамках ядерной сделки по Ирану;

создать многосторонний институт с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Франция, Великобритания, Китай, США), а также Японии и Германии для обсуждения конфликтов на Ближнем Востоке.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Антона Мардасова, Вашингтону довольно тяжело сдерживать Москву, учитывая российскую политику вклинивания в кризисы в период ослабленной конкуренции, как это было в Иракском Курдистане, Сирии или Ливии. «В то же время предложения аналитиков RAND вряд ли найдут публичный отклик от американских политиков, поскольку, по сути, предлагают то, к чему стремится Кремль, — партнерству. Учитывая истории с хакерскими атаками на США и прочие противоречия, такого не может быть априори», — сказал он РБК.

При этом США могут наладить более активное сотрудничество с Китаем. «У Москвы и США разные союзники на Ближнем Востоке, у них также и разные весовые категории в экономике. А вот в случае с Китаем определенный компромисс может быть логичен, поскольку Пекин действует осторожно и взаимодействует со многими силами, опираясь, кстати, на союзников США в регионе», — добавил он.

Перезагрузка политики США на Ближнем Востоке

Несмотря на усиление роли Китая и России на Ближнем Востоке, США тем не менее остаются главной силой в регионе, считают аналитики RAND. Во-первых, отмечают они, именно Вашингтон — основной гарант безопасности как Израиля, так и арабских государств Персидского залива, а также союзник по НАТО одной из самых влиятельных стран региона — Турции. Во-вторых, США являются важным торговым партнером для многих стран Ближнего Востока. В-третьих, Америка сохраняет престиж как образец политического и экономического устройства государства. Аналитики приводят в пример результаты опроса среди арабской молодежи, из которого следует, что большинство респондентов назвали США лучшей страной для жизни за пределами Ближнего Востока.

Что американцы думают о политике США на Ближнем Востоке Внешняя политика США должна быть подчинена достижению трех главных целей — защите страны от терроризма, сохранению рабочих мест в стране и нераспространению ядерного оружия, следует из опроса Pew Research Center от ноября 2018 года (выборка — 10 тыс. человек). 42% респондентов также назвали сдерживание России в числе главных задач американской внешней политики. По данным опроса аналитического центра Chicago Council от февраля 2020 года (выборка — 1019 человек), 45% американских респондентов поддержали сохранение численности американских войск на Ближнем Востоке на нынешнем уровне. 29% считают, что контингент должен быть расширен, 24% — что сокращен. Респонденты также назвали Ближний Восток в качестве самого важного региона с точки зрения обеспечения национальной безопасности США.

Чтобы сохранить позиции в регионе и снизить накал критики в свой адрес, США требуется пересмотреть свою стратегию, убеждены в RAND. Несмотря на недовольство некоторых экспертов активностью Америки на Ближнем Востоке, стране нельзя совсем сворачивать свою активность.

При таком сценарии США потеряют контроль над процессами в этом регионе, что приведет к возникновению новых конфликтов, которые негативно отразятся как на союзниках США в Европе, так и на самой Америке. Речь идет об увеличении потока беженцев в страны Запада, скачке цен на энергоносители, а также усилении гонки вооружений, в том числе появлении в регионе стран с ядерным оружием. В то же время нынешняя политика Вашингтона на Ближнем Востоке имеет недостатки, которые требуется исправить. Эксперты назвали три главных риска, которые актуальны для региона.

Политическая нестабильность Многие страны Ближнего Востока стоят на пороге политического кризиса из-за плохой экономической ситуации.

Опосредованные войны и региональные конфликты Партнеры США и другие страны региона вовлечены в конфликты в других государствах из-за противостояния разных политико-военных блоков. Например, Саудовская Аравия вовлечена в конфликт в Йемене, а ООН подозревает Турцию, Катар и Иорданию в нелегальных поставках оружия в Ливию. Соперничество Ирана с другими странами, в частности с Израилем, может перерасти в масштабный конфликт.

Терроризм Несмотря на военную помощь США, терроризм — актуальная проблема для стран Ближнего Востока. В частности, в 2015–2019 годах в Египте в среднем было совершено 182 террористические атаки в год.



Аналитики RAND считают, что для повышения эффективности своей политики США стоит предпринять несколько шагов. Во-первых, необходимо оказывать другие формы помощи странам Ближнего Востока помимо военной и содействовать экономическому развитию государств региона. Как отмечают аналитики, 65% населения Ближнего Востока — граждане младше 30 лет, а порядка 27,5% трудоспособного населения 15–24 лет не имеют работы. Высокая доля женщин в регионе также не имеют стабильной работы. «Безработица и стагнация экономики — главные причины хрупкости государств [на Ближнем Востоке]», — констатировали эксперты.

Многие эксперты в США считают, что страна должна свернуть свою активность на Ближнем Востоке. По мнению бывшего посла в Израиле Мартина Индика (также занимал пост специального представителя США по ближневосточному урегулированию), Америка начала усиливать влияние в регионе по двум причинам: чтобы обеспечить поставки энергоресурсов из стран Персидского залива и защитить государственность Израиля. Сейчас США являются страной — экспортером нефти, и задача сохранения стабильности поставок энергоресурсов должна быть заботой их потребителей — Индии и Китая. Что касается государственности Израиля, то он может сам себя защищать. По этим причинам США нужно снизить активность на Ближнем Востоке, считает Индик.

Во-вторых, США нужно пересмотреть подходы к главному сопернику в регионе — Ирану. По мнению экспертов RAND, стратегия максимального давления Вашингтона на Тегеран, которую предприняла администрация Дональда Трампа, не принесла успехов, а только ускорила темпы обогащения Ираном урана и сделала его политику еще более агрессивной. Эксперты предложили США восстановить Совместный всеобъемлющий план действий — соглашение, предусматривающее международный контроль за ядерной программой Ирана в обмен на отмену части санкций против него. Президент Трамп вывел Вашингтон из этого соглашения и восстановил санкции против Тегерана. Новый президент Джо Байден заявлял, что считает необходимым вернуться к соглашению.

В-третьих, США нужно четко продемонстрировать, что они не станут занимать сторону союзников при любых обстоятельствах и себе в ущерб, пишут аналитики. Это позволит снизить риски эскалации конфликта Ирана и Израиля из-за нанесения последним удара по иранским стратегическим объектам. Наконец, Вашингтону следует помогать союзникам эффективнее расходовать средства на оборону. Тогда как затраты Саудовской Аравии на оборону составляют почти 10% от ВВП — эта доля больше, чем в США или России, — монархия все равно зависит от импорта американского оружия.

В американской экспертной сфере пытаются переосмыслить систему отношений с партнерами и соперниками с учетом наступления многополярного мира, констатирует Антон Мардасов. «Свою роль сыграл и Дональд Трамп, политика которого была крайне непоследовательна. Например, ставки в противостоянии с Ираном взвинчивались настолько стремительно, что к этому не был готов сам Вашингтон, поскольку баланс между миром и войной для Тегерана — более привычная модель поведения», — заметил эксперт.