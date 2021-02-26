Карантин дал развернуться бизнес-ангелам

Компания Dsight оценила объем российского венчурного рынка в 2020 году

В 2020 году вложения в стартапы снизились на 19% — многие инвесторы решили минимизировать риски в условиях пандемии. Если экономика начнет восстанавливаться, в 2021-м в связи с отложенным спросом на рынке будет бум сделок

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В 2020 году число сделок на российском рынке выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 281, но их общий объем снизился на 19%, до $702,9 млн. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании компании Dsight, проведенном при поддержке «Лаборатории Касперского», EY, Raiffeisen, Агентства инноваций Москвы, DS Law, НАУРАН и Crunchbase.

Сокращали объем вложений все типы инвесторов, кроме корпораций и корпоративных фондов. У последних объем инвестиций вырос на 61%, до $307,6 млн.

Как считали Под венчурными инвестициями понимаются вложения в размере до $100 млн в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты. При оценке объема и динамики российского рынка учитывались венчурные инвестиции в компании, которые осуществляют деятельность преимущественно в России. В отчет включалась в первую очередь информация о сделках, которая была доступна в открытых источниках.

За прошлый год произошло 23 сделки выхода (когда один или несколько существующих акционеров продают свои доли стратегическим инвесторам или на бирже) на сумму $2,3 млрд, что ниже показателей 2019 года: тогда было зафиксировано 38 подобных сделок с общим «чеком» на $5,6 млрд.

Основная активность на венчурном рынке пришлась на второе полугодие, после первой волны COVID-19. В числе наиболее знаковых сделок авторы исследования называют:

IPO (первичное размещение акций) Ozon на американской бирже NASDAQ. Маркетплейс привлек $1,2 млрд. При цене размещения $30 сейчас акции компании торгуются выше $60 за бумагу. Dsight называет это размещение «одним из самых ярких событий для российского венчурного рынка» в прошлом году;

привлечение €100 млн от Hyundai и Kia британским стартапом Arrival, который был создан экс-директором Yota Дениcом Свердловым и разрабатывает платформы для электроавтобусов и электрогрузовиков;

инвестиции «МегаФона» в размере $101 млн в видеосервис Start;

приобретение Сбербанком музыкального сервиса «Звук» за $300 млн и картографического 2ГИС за $151,4 млн.

Каким было влияние пандемии на венчурный рынок — в материале РБК.

Учились, лечились и покупали онлайн

Лидером по количеству сделок в прошлом году и на втором месте по объему привлеченных средств оказалась сфера образования: в ней прошло 36 сделок на сумму $119,1 млн. Интерес во многом был обусловлен масштабным закрытием образовательных учреждений. «Локдауны и санитарные ограничения доказали, что физическое присутствие в учреждениях не обязательно для образовательного процесса», — отмечается в исследовании. Крупнейшей сделкой стало приобретение Mail.ru Group 25% в стартапе «Учи.ру» за $47 млн (с учетом небольших взносов от Российско-китайского инвестиционного фонда и Российского фонда прямых инвестиций).

Еще одной отраслью, выигравшей от пандемии, было здравоохранение. В ней прошло 19 сделок на сумму $44,9 млн. Среди крупнейших — привлечение $8,9 млн от VEB Ventures в телемедицинскую компанию «Доктор рядом» (общая сумма сделки составляет $15 млн, но часть должны выплатить в 2021 году), привлечение $7,5 млн в страховой сервис BestDoctor от нескольких инвесторов, а также $5 млн в сервис для контроля диеты Simple от фонда Target Global и соучредителя сервиса Palta.

Одним из главных бенефициаров COVID-19 авторы исследования назвали рынок e-commerce. «Пандемия ускорила переход компаний из самых разных отраслей к продажам онлайн. Компании, уже использующие интернет как площадку для продаж своих услуг, укрепили позиции, аутсайдерам пришлось спешно сокращать свое отставание», — пишет Dsight. При этом сегмент доставки еды и продуктов вырос на 79%, приводятся в исследовании данные CityAds Media. Также инвесторов привлекали такие сферы, как СМИ и развлечения, программное обеспечение и транспортные перевозки, веб-сервисы и др.

Негативные последствия пандемии

Главным эффектом COVID-19 стало сокращение объемов финансирования. Поскольку эффекты пандемии были непредсказуемы, многие решили минимизировать риски.

В прошлом году также было приостановлено большинство акселерационных программ. Число подобных сделок сократилось на 55% по сравнению с 2019 годом, до 35. Но это падение компенсировалось повышенной активностью бизнес-ангелов, которые, по данным Dsight, совершили 64 инвестиции против 37 сделок в 2019-м.

Как отметил управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, от пандемии пострадало не так много сегментов: все, что касается туризма, офлайновых мероприятий и активностей, непродуктовый ретейл. «Если говорить про российский венчурный рынок, то на него пандемия не повлияла негативно, скорее убрала традиционные недостатки. Возможно, сократился приток денег в силу общих экономических сложностей, но венчур как раз позволяет зарабатывать там, где происходят тектонические сдвиги», — рассуждает он. В 2021 году Чачава ожидает оживление экономики и преодоление кризиса вместе с развитием новых проектов, которые зародились в 2020 году из-за пандемии.

«В момент, когда началась пандемия, большое количество активных игроков остановили все сделки и наблюдали за развитием ситуации. Совершались только те сделки, в которых уже были четкие обязательства или открывались какие-то супервозможности, связанные, например, с предбанкротным состоянием компании», — говорит управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко. В числе позитивных моментов он назвал то, что большое количество технологических стартапов адаптировались, подготовили решения для текущей ситуации и очень сильно выросли за последний год. Например, выручка NtechLab, которая занимается системами распознавания лиц, выросла в два раза. Если экономика восстановится, во второй половине 2021 года можно будет ожидать много сделок на венчурном рынке, потому что есть отложенный спрос.

Бум IPO

2020 год ознаменовался бумом IPO (initial private placement — первичного размещения акций на бирже). По данным PwC, за год в мире состоялось более 1,4 тыс. первичных размещений на $331,3 млрд. Это гораздо больше, чем в 2019-м, когда более 1 тыс. эмитентов привлекли $199,2 млрд. Лидерами по объему привлеченных средств в прошлом году были компании, вышедшие на американские биржи, — на них пришлось почти $180 млрд.

При этом более 40% средств в ходе IPO было привлечено с помощью так называемых компаний-пустышек, или SPAC (Special Purpose Acquisition Company), на них пришлось 165 размещений. Такие компании не имеют собственного бизнеса и активов и выводятся на биржу для поиска и покупки непубличных компаний.

Россию бум IPO задел по касательной: за год на биржу вышли только три компании — специализирующийся на транспортировке энергоносителей «Совкомфлот», девелоперская группа «Самолет» и маркетплейс Ozon.

Если благоприятная конъюнктура на рынке сохранится, согласно прогнозу Dsight, в 2021 году ожидается рост числа российских IPO. Вдохновившись опытом Ozon, о планах стать публичными заявили My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group), Fix Price и «Вкусвилл», финансовый сервис «Сравни.ру» и др.