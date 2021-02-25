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Газета
Коммуникации чиновников подвели под общий заменитель
Газета № 018 (3307) (2502)
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Коммуникации чиновников подвели под общий заменитель

Три вопроса о разработанном столичными структурами мессенджере TDM
Структура Москвы разработала сервис TDM Messenger — «полноценную замену» Telegram и Skype. Он должен обеспечить безопасную коммуникацию в первую очередь между чиновниками. Обычные сервисы редко отвечают требованиям госструктур
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, разработало сервис TDM Messenger, обнаружил корреспондент в магазине приложений для платформы Android Play Market. В графе «связь с разработчиком» также указана ссылка на сайт ИТ-компании ID Partner, на котором также опубликована информация об аналогичном мессенджере.

Представитель ДИТ Москвы не стал комментировать разработку приложения, отметив лишь, что ведомство «системно тестирует новые решения». «Опыт дистанционной работы показал важность наличия собственных разработок, направленных на повышение скорости, удобства и безопасности коммуникаций и совместной работы», — добавил он. При этом после того как РБК направил запрос в ДИТ, последняя версия приложения исчезла из Play Market. Представитель ID Partner не ответил на запрос РБК.

Что известно про сервис

Из описания сервиса следует, что приложение было опубликовано в магазине еще в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре 2020-го. TDM Messenger, как утверждают разработчики, является «полноценной заменой Telegram и Skype», который обеспечивает общение в «рабочих пространствах», каналах и чатах. Приложение имеет базовый функционал мессенджеров — в нем можно обмениваться фото и видео, совершать личные и групповые звонки, а в перспективе — видеозвонки. На сайте ID Partner также указано, что мессенджер обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах». В частности, он обеспечивает шифрование голосовых звонков и сообщений «согласно национальным стандартам», данные хранятся «в доверенном дата-центре», есть возможность централизованного администрирования аккаунтов, интеграции с ИТ-службами организации, а также «инструменты журналирования и аудита».

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Какие есть аналоги у сервиса

Сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров предположил, что TDM Messenger будет аналогом корпоративного мессенджера Slack, который можно адаптировать под конкретные нужды организации. «Речь идет не только о внутренней коммуникации между сотрудниками ведомств, этот функционал просто выносится на поверхность. Фактически такой проект может понадобиться для встраивания в ИТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота», — рассуждает он.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин (в 2016 году от Института развития интернета участвовал в организации конкурса на разработку госмессенджера) напомнил, что у крупных заказчиков, как правило, есть свои локальные задачи, которые необходимо решить с помощью софта — вопросы интеграции с действующими информационными системами, определенных форматов размещения данных в сервисе, правил сохранения безопасности этих данных и т.д. «ДИТ Москвы не сам использует разрабатываемый им софт, он отдает его в использование другим органам региональной власти. И если помножить эти задачи на десятки тысяч потенциальных пользователей, то понятно, что делать софт под себя вполне логично — нет другого муниципалитета с такой большой ответственностью и таким большим списком задач», — отметил Щельцин.

В 2016 году Институт развития интернета (ИРИ) вместе с «Ростелекомом» и Минкомсвязи (сейчас Минцифры) создали рабочую группу для отбора разработчика государственного мессенджера. На конкурс поступили 34 заявки. Тогда предполагалось, что для мессенджера создадут специальный шифрованный протокол передачи данных, при этом использовать приложение смогут не только госслужащие, но и обычные пользователи. «К финалу конкурса началась смена повестки института, и все проекты оказались в подвешенном состоянии. До финала тогда дошли пять проектов, но в итоге все они были выкуплены крупными корпорациями», — сообщил источник, знакомый с деталями проведения конкурса.

Какие перспективы у новинки

По словам главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, многие чиновники сейчас пользуются Telegram, WhatsApp и другими мессенджерами, однако в любой момент времени они рискуют остаться без доступа к связи. «Еще год назад я бы отнесся к такой инициативе скептично, но сейчас мы видим, что людей блокируют не только за политические высказывания. К тому же коммерческие сервисы не обязаны бесперебойно предоставлять свои услуги, в случае технической ошибки они просто извинятся перед пользователем, и никакой ответственности. В таких обстоятельствах иметь надежное средство связи для внутреннего пользования может быть очень полезно», — рассуждает он. По его мнению, после развертывания системы ДИТ Москвы может предложить адаптировать этот софт и для других регионов.

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Сооснователь Combot (бот для Telegram) Федор Скуратов также указал, что большая часть массовых решений не соответствует требованиям различных государственных и окологосударственных структур о сертификации протоколов, алгоритмов или зачастую о разворачивании сервиса на собственном оборудовании госоргана (закрытые сети без доступа извне). Он также отметил, что похожие требования к безопасности средств коммуникаций могут предъявлять любые владельцы объектов критической информационной инфраструктуры, к которым помимо сетей связи и оборудования госорганов относится инфраструктура финансовых, телекоммуникационных, энергетических и других компаний страны, например сети атомных электростанций. «Однако с точки зрения пользователей почти все подобные решения будут по умолчанию хуже, что неудивительно: сертификация и безопасность редко идут рука об руку с удобством», — указал Скуратов.

Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев отметил, что чиновники обмениваются информацией в том числе и конфиденциального характера через открытые каналы доступа, что делает коммуникацию уязвимой. «С точки зрения безопасности существующие мессенджеры непрозрачны — трафик проходит через серверы, которые находятся непонятно где и контролируются непонятно кем и как», — считает он.

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Однако сооснователь венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин считает разработку такого мессенджера нецелесообразным расходованием средств. «Если бы речь шла о федеральных ведомствах, таких как МВД и Минобороны, то у них, конечно, должна быть своя внутренняя коммуникация. Но чиновники на уровне региона в основном обсуждают хозяйственные вопросы, никаких военных и других тайн у них нет и быть особо не может. Создавать для них отдельную защищенную платформу, когда есть действующие качественные мессенджеры, бессмысленно», — категоричен он. Инютин добавил, что разработка мессенджера с нуля может достигать сотни миллионов долларов в зависимости от того, насколько функционал действительно будет соответствовать аналогичным сервисам.

В августе прошлого года руководитель ДИТ Эдуард Лысенко сообщал, что они работают над сервисом видео-конференц-связи для школьного обучения. Закончить разработку планировалось ориентировочно весной 2021 года, другие детали не раскрывались.

Автор: Владислав Скобелев.
Теги: мессенджер , Москва
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