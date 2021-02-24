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Безответственная любовь к отчизне
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Газета
Безответственная любовь к отчизне
Газета № 017 (3306) (2402) Общество,
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Безответственная любовь к отчизне

Социологи ВШЭ выяснили отношение россиян к патриотизму
23% россиян понимают патриотизм как готовность говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была, следует из опроса НИУ ВШЭ. Но подавляющее большинство патриотизмом считает все же любовь к Родине
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Горькая правда и защита от нападок

Между эмоциональным и деятельностным пониманием патриотизма большинство россиян выбирают эмоции. С утверждением, что быть патриотом — значит любить свою страну, согласны две трети россиян (67%), только каждый четвертый (26%) понимает патриотизм как набор действий, ведущих к процветанию страны. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у РБК).

Как проводилось исследование

Опрос проводился в декабре 2020 года, объем выборки — 2003 человека среди городского и сельского населения старше 18 лет. Данные собирались посредством личного интервью.

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ проводит регулярный мониторинг состояния гражданского общества России с 2006 года.

20% опрошенных понимают патриотизм как помощь нуждающимся.

Лишь 12% россиян понимают патриотизм как вид конкретных действий — трату своего времени или денег на решение общественных проблем. Однако 16% опрошенных склонны к локальному патриотизму, то есть готовы работать или действовать для процветания того места, в котором они живут, — города, поселка и т.д.

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За 20 лет доля «безусловных» патриотов России снизилась почти вдвое Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

При этом за год заметно сократилась доля тех, кто видит патриотизм как стремление изменить положение дел в стране, для того чтобы обеспечить ей достойное будущее, — с 25% в 2019 году до 19% в 2020-м. Авторы исследования связывают это с чувством бессилия на фоне пандемии, которое приводит к ощущению невозможности повлиять на происходящее в лучшую сторону.

Практически в одинаковой степени россияне связывают патриотизм как с защитой Родины от любых нападок и обвинений (24%), так и с готовностью говорить о стране правду, какой бы горькой она ни была (23%). Каждый четвертый (25%) называет патриотизмом превосходство своей страны над другими. Только 10% согласны с утверждением, что быть патриотом — значит считать, что у страны нет недостатков.

Патриотизм и благотворительность

Хотя россияне положительно относятся к волонтерству и благотворительности и даже вовлечены в эти практики, в массовом сознании они не связываются с патриотизмом, говорит директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. «Чтобы стало больше людей с патриотическим настроем, выражающимся в конкретных действиях на благо страны, надо создавать инфраструктуру для того, чтобы даже малые дела по месту жительства было совершать удобно; зачастую люди просто не располагают информацией, где и как могут приложить усилия на благо дома и страны в целом», — считает эксперт.

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Россияне назвали главными символами страны народ, флаг и Путина Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По мнению Мерсияновой, люди, видящие в патриотизме любовь к Родине, положительнее оценивают собственную жизнь и ощущают себя счастливыми. Соответственно, ощущение личного счастья влияет на вовлеченность в поддержку нуждающихся. Большинство опрошенных жителей России (79%) считают себя счастливыми. За последний год безвозмездно помогли незнакомым нуждающимся людям 35% «счастливых россиян» против 25% «несчастливых». Вещами смог помочь 41% россиян, считающих себя счастливыми, против 31% «несчастливых». Мерсиянова отмечает, что чем «несчастнее чувствует себя человек, тем меньше шансов, что он поможет другим».

Трансформация патриотизма

Старшее поколение всегда пеняло следующему на отсутствие патриотизма, однако разрыв между теми, кто любит Родину, и теми, кто готов ради нее на какие-то действия, скорее носит декларативный характер, считает политолог Алексей Макаркин.

«Патриотизм воспринимается как принятая в обществе норма: если человек говорит, что он не патриот, то на него начинают косо смотреть. Это конформизм, оборотная сторона которого — нежелание действовать и поступать так, как считаешь нужным», — говорит Макаркин. По его словам, понимание патриотизма у молодежи отличается от прежнего в силу его встроенности в глобальный мир и привычки свободно выражать свое мнение. «Молодые люди стараются отмежеваться от официального патриотизма, но при этом считают престижным быть волонтером, оказывать помощь. Патриотизм для них более локален, связан с их семьей, с желанием делать небольшие дела, чтобы помочь окружающим», — резюмирует эксперт.

За последнее время понятие патриотизма прошло трансформацию от абстрактного чувства «любви к Родине» к требованию и запросу на сильную сверхдержаву, добавляет политконсультант Дмитрий Фетисов. «Все всплески патриотических настроений происходили после геополитических — таких как присоединения Крыма — или спортивных успехов России. Эффект от достижений в спорте был кратковременным, Крым дал более длительное положительное влияние на патриотизм, но и это влияние сейчас исчезло», — говорит Фетисов. Заметно упало число желающих уехать из страны, продолжает он; вместе с тем у тех, кто хочет остаться жить в России, выросло количество и глубина требований к властям.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: ВШЭ , патриотизм , опрос , благотворительность
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