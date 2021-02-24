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Газета № 017 (3306) (2402)
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Два в одном

В Москве в один день прошли два процесса по делам Алексея Навального
В Бабушкинском суде с интервалом в четыре часа прошли сразу два слушания по двум делам против Навального: об апелляции на назначение реального срока по делу «Ив Роше» и о клевете на ветерана
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Бабушкинском суде Москвы 20 февраля состоялись два судебных заседания с Алексеем Навальным. На первом заседании Мосгорсуд отказался отменить замену условного срока Навального на реальный по делу «Ив Роше».

Изначально судебное заседание по апелляции планировалось в Мосгорсуде, но, после того как на 20 февраля в Бабушкинском суде назначили заседание по делу о клевете, его сделали выездным.

Сегодня же суд вынес решение по делу по обвинению Навального в клевете на ветерана. Оппозиционер выступил с последним словом, после чего его приговорили к штрафу в размере 850 тыс. руб.

Как проходила апелляция по делу «Ив Роше»

Апелляцию рассматривал судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов, он оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный, но сократил его на несколько месяцев.

  • Сразу после начала заседания адвокат Ольга Михайлова заявляет ходатайство о применении обеспечительной меры по решению ЕСПЧ — освобождение Навального. Ранее ЕСПЧ применил правило 39-го своего регламента, обязав Россию освободить политика, говорит адвокат. Михайлова говорит, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и данных о связи с ним сотрудников российских спецслужб его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.
  • Прокурор в ответ указывает, что, по ее мнению, ЕСПЧ удивительно быстро рассмотрел обращение российского оппозиционера.
  • «Мой условный срок закончился 30 декабря. А решение о замене мне срока на реальный было принято 2 февраля, то есть за пределами этого срока», — дополняет позицию защиты Навальный.
  • Прокурор Екатерина Фролова полагает, что апелляция не подлежит удовлетворению, и ссылается на ст. 74 УК, согласно которой суд вправе заменить осужденному условный срок на реальный, если он систематически не является на регистрацию и скрывается от контроля.
  • Алексей Навальный настаивает, что уведомил инспекцию о своем местонахождении в Германии сразу после того, как вышел из комы и был направлен медиками на реабилитацию. Адвокаты также утверждают, что власти России были в курсе берлинского адреса Навального. Это доказывает то, что, к примеру, суд на адрес Навального в Германии через курьерскую службу DHL направлял ему повестку, отмечает защита.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

  • Прокурор Фролова указывает на то, что Навальный более 50 раз нарушал требования о явке в инспекцию и до госпитализации. Во время лечения политика в госпитале «Шарите» надзор за ним был приостановлен, однако свое местонахождение и причины неявки на регистрацию после выписки (с конца сентября 2020 года и до конца декабря) Навальный не подтвердил, хотя в этот период он «занимался спортом, давал интервью, перемещался по Германии». После своей выписки из «Шарите» Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца. После этого с 23 ноября и до возвращения в Россию он снова не давал о себе знать, утверждает она.

  • Навальный выступил с последним словом перед вынесением постановления суда. «Безусловно, не слишком наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, я не жалею, что вернулся и что продолжил делать то, что делаю. Я испытываю удовлетворение». Также в последнем слове он начал говорить о своих политических убеждениях, заявил, что хотел бы, чтобы «Россия была богатой и ее богатства распределялись справедливо». Цепочку процессов против себя он назвал «своеобразным сигналом, который ему посылает власть».
    В последнем слове Навальный заговорил и о своей вере в Бога: он заявил, что долгое время был воинствующим атеистом, но позднее стал верующим и это теперь ему помогает, «потому что так вещи становятся гораздо проще».

    «Сейчас Россия по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу, какую ни открой, — описываются одни страдания».

    Свою речь он закончил словами: «Россия будет счастливой».

Политика
Шесть вопросов о юридической стороне дел Навального Алексей Навальный

В рамках этого процесса Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ и медики заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ заявляли, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было. По версии ФСИН, Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что обязан был делать как осужденный условно по делу «Ив Роше», в том числе в течение того времени, что он был в ФРГ. Суд согласился с требованиями ФСИН и 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

Дело о клевете на ветерана Игната Артеменко

Заседание началось в Бабушкинском суде через два часа после того, как завершилось предыдущее. Суд назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. — на 100 тыс. руб. меньшей той суммы штрафа, которую требовала прокурор.

  • На предыдущем заседании в прениях выступили адвокаты Навального и прокурор. Екатерина Фролова заявляла, что Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне», и указала на то, что в других странах за похожие преступления действуют жесткие наказания.
    Политика
    Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана Алексей Навальный
  • Сегодня Навальный второй раз за день выступил с последним словом: этот факт он назвал «ужасно смешным». «Весь день до этого прокурор рассказывала, что я требую какой-то исключительности для себя. Мне кажется, то, что у человека может быть два последних слова в один день, — это тоже довольно исключительно. Правда, я этого не требовал», — сказал он.
  • Самым главным документом в материалах дела о клевете он назвал справку из отдела соцобеспечения. «Указано, что за последние четыре года он получил помощь семь раз: три раза сертификат на продтовары, один раз — продуктовый набор. Общая сумма всей помощи — 11 тыс. руб., — зачитал Навальный данные и справки. — Вот и вся ваша помощь ветеранам».
  • После этого Навальный обвинил власть в том, что она пытается заявлениями о защите ветеранов прикрыть то, что им почти не оказывается помощь. «Вы используете ветеранов, потому что очень неловко обсуждать настоящее. С вами хотят поговорить про коррупцию, про бедность, про развал здравоохранения. А вам сказать нечего», — заключил он. После того как Навальный зачитал свое последнее слово, суд удалился для принятия решения.
  • Заседание возобновилось через четыре часа, в зал судья вошла с опозданием примерно на 45 минут.
  • Судья отказалась принимать во внимание аргументы свидетеля со стороны защиты, лингвиста Анатолия Баранова, который счел комментарий Навального к ролику с ветераном оценочным суждением. Заключение лингвиста Баранова судья назвала поверхностным, неточным, неконкретным и противоречивым, а его аргументы — не соотносящимися с текстом поста.
  • Также суд отверг аргументы защиты и самого Навального, утверждавшего, что 94-летний ветеран Игнат Артеменко не мог самостоятельно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. «Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, руководствуясь стремлением защитить свою честь», — заключила судья Вера Акимова.
  • Суд указал на то, что Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция и другие нормы, на которые ссылалась защита, не дают гражданину права распространять клеветнические сведения.
  • Судья отметила, что учла в качестве смягчающих обстоятельств состояние здоровья Навального и наличие у него на иждивении детей. При этом суд также учел предыдущую судимость оппозиционера и то, что он совершил клевету в пределах испытательного срока по делу, добавила Акимова.
  • В качестве наказания Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. руб.
  • Одновременно часть материалов дела будет выделена и направлена в Следственный комитет для проверки на предмет наличия оскорблений в адрес судьи и прокурора. В соответствии со ст. 297 УК неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, квалифицируется как уголовное преступление и может повлечь наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., исправительных работ на срок до двух лет либо ареста на срок до шести месяцев. Ст. 319 УК об оскорблении представителя власти предусматривает штраф в размере до 40 тыс. руб. или исправительные работы на срок до года.
  • Защита Навального сочла приговор необоснованным и заявила, что обжалует его. В свою очередь, прокурор назвала решение суда слишком мягким по сравнению с возможной ответственностью по новой редакции статьи о клевете, которая вступила в силу в конце прошлого года.

Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный назвал снявшихся в нем «предателями», «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто снялся в ролике, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В СК решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Навальному предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). После госпитализации Навального в августе прошлого года производство по делу приостановили. Вновь оно было возобновлено после возвращения Навального в Россию. С этого момента состоялось уже три заседания суда по делу, они неоднократно прерывались и затягивались из-за перепалок и споров. Обвинение потребовало назначить Навальному по этому делу штраф в размере 950 тыс. руб.

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Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев.
Теги: Алексей Навальный , суд , Бабушкинский суд
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