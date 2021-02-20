«РТ-Инвест» заслужил вице-премьерский крест

Виктория Абрамченко раскритиковала проект строительства мусоросжигательных заводов по всей России

Вице-премьер по экологии назвала «платиновыми» 25 мусорных заводов, которые «дочка» «Ростеха» планировала построить за ₽1,3 трлн при значительной господдержке. В правительстве намерены проанализировать финансовую модель проекта

Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, раскритиковала проект «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвеста» по строительству 25 мусоросжигательных заводов по всей России.

«Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора), — написала Абрамченко на своей странице в Instagram. — Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?»

Такое заявление она сделала по итогам совещания в правительстве 19 февраля, посвященного проектам «РТ-Инвеста», которое провела совместно с вице-премьером Александром Новаком. По ее словам, вместе с Новаком они поручили профильным ведомствам вместе с Минфином «детально» проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта «дочки» «Ростеха» и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС. «В том виде, который есть сейчас [проект строительства 25 заводов], точно не поддерживается», — подчеркнула Абрамченко.

«По итогам совещания будет выпущен перечень поручений. В частности, подтвердить финансовую модель проекта, оценить налоговые эффекты от его реализации и оценить экологическую эффективность и современность технологий термической переработки отходов», — заявил РБК представитель «РТ-Инвеста». Представитель Новака отказалась от комментариев.

Что не устроило правительство

«РТ-Инвест» еще в мае 2020 года объявил, что совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) планирует построить 25 мусоросжигательных заводов мощностью 14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах. Тогда соглашение о сотрудничестве «в рамках реализации инвестиционной программы строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов» подписали председатель ВЭБа Игорь Шувалов, а также главы «Ростеха» и «Росатома» Сергей Чемезов и Алексей Лихачев.

Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых» облигаций, говорил тогда Шувалов. ВЭБ был готов выделить на проект 200 млрд руб. Представитель ВЭБа отказался от комментариев.

Стоимость строительства 25 заводов оценивается в 1,296 млрд руб., из которых основная часть (976 млрд руб.) — частные инвестиции, еще 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджетов, следует из презентации «РТ-Инвеста», подготовленной к совещанию в правительстве под руководством Абрамченко и Новака (у РБК есть ее копия). Согласно документу основным источником формирования выручки этих предприятий (всего 3,3 трлн руб. за 35 лет их работы с 2024 по 2058 год) помимо платы от отходообразователей (юридические лица и ИП, 1,26 трлн руб.) должны стать средства экосбора (837,66 млрд руб.), который взимается в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Заявленный размер экосбора соответствует 15–25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период.

Таких «беспрецедентных мер» поддержки не было ни в одной отрасли, заявил на совещании у Абрамченко представитель Минфина (его слова РБК пересказали два участника совещания), добавив, что нынешняя финансовая модель проекта нерабочая, и предложил строить заводы за счет роста тарифов. В пресс-службе Минфина только сообщили, что по итогам заседания было принято решение о дополнительной проработке модели реализации и финансирования проекта.

«Что касается предложенной в ходе совещания возможности переложить нагрузку на тарифы по отходам, в «РТ-Инвесте» убеждены, что создание комплексной системы обращения с отходами не должно происходить за счет населения», — заявил РБК представитель компании.

Еще одна потенциальная статья доходов для заводов — «зеленый» тариф почти на 100 млрд руб.: заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии. Против этого ранее выступали потребители электроэнергии и Минэнерго, которое возражает против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии. Глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании в правительстве 19 февраля также раскритиковал проект, указывая, что он приведет к росту тарифа на электроэнергию для некоторых потребителей в два раза, передают смысл его слов два собеседника РБК. Представитель Минэнерго это не комментирует.

Абрамченко также сказала, что у нее «вызывают много вопросов» экологические решения по энергетической утилизации отходов. «Сегодня на совещании коллеги говорили о существенном росте выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние в том числе на экономическое состояние отраслей», — указала она.

Нужны ли в России 25 новых мусорных заводов

«РТ-Инвест» уже строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т и 355 МВт, которые также будут использовать средства «зеленого» тарифа. Они должны быть запущены в 2023 году (еще 25 планируется построить в 2021–2026 годах). «Эта мера поддержки соответствует лучшим мировым практикам», — утверждает представитель «РТ-Инвеста».

По словам представителя компании, расширение проекта до 30 заводов позволит достичь экологических целей государства и сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, это около 50% от объема образуемых отходов в России. Абрамченко признала, что к 2030 году, согласно указу президента Владимира Путина, необходимо добиться сортировки всех твердых коммунальных отходов (ТКО), а объем мусора, отправляемого на полигоны, нужно снизить в два раза. «Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы», — заметила она.

Еще один вопрос — целесообразность такого количества заводов как таковых, заметила вице-премьер. «Правительство ведет очень серьезную работу по анализу движения и переработки ТКО (твердых коммунальных отходов. — РБК). Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. Должен быть баланс, в том числе технологических решений», — сказала она. Поэтому Минприроды вместе с Российским экологическим оператором (РЭО) поручено проанализировать потребность страны в таких заводах и таком виде утилизации отходов.

«При построении экономики замкнутого цикла мы будем отталкиваться от целесообразности использования того или иного вида утилизации в каждом конкретном случае. По поручению Виктории Валериевны Абрамченко мы оценим потребность страны в предприятиях по энергетической утилизации», — передал РБК через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, все проекты по обращению с отходами будут рассматриваться в рамках федеральной схемы и в рамках реальных потребностей регионов.

30 заводов помогут закрыть более 200 старых полигонов, предотвратить создание 86 новых и сохранить порядка 46 тыс. га земель, подчеркивает представитель «РТ-Инвеста». Проблема свалок и мусорных полигонов стоит очень остро, 25 новых мусоросжигательных заводов — это правильное направление развития мусорной реформы, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, вопросы к их стоимости могут быть резонными, поскольку расчеты могли базироваться на данных пилотных пяти заводов, которые используют импортное оборудование и проектирование которых потребовало больших расходов. Снижение стоимости заводов, а значит, и тарифов за утилизацию мусора и цену мусорной электроэнергии можно уменьшить, уверен эксперт.