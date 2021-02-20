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«РТ-Инвест» заслужил вице-премьерский крест
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Газета
«РТ-Инвест» заслужил вице-премьерский крест
Газета № 015 (3304) (1902) Бизнес,
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«РТ-Инвест» заслужил вице-премьерский крест

Виктория Абрамченко раскритиковала проект строительства мусоросжигательных заводов по всей России
Вице-премьер по экологии назвала «платиновыми» 25 мусорных заводов, которые «дочка» «Ростеха» планировала построить за ₽1,3 трлн при значительной господдержке. В правительстве намерены проанализировать финансовую модель проекта
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, раскритиковала проект «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвеста» по строительству 25 мусоросжигательных заводов по всей России.

«Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора), — написала Абрамченко на своей странице в Instagram. — Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?»

Такое заявление она сделала по итогам совещания в правительстве 19 февраля, посвященного проектам «РТ-Инвеста», которое провела совместно с вице-премьером Александром Новаком. По ее словам, вместе с Новаком они поручили профильным ведомствам вместе с Минфином «детально» проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта «дочки» «Ростеха» и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС. «В том виде, который есть сейчас [проект строительства 25 заводов], точно не поддерживается», — подчеркнула Абрамченко.

«По итогам совещания будет выпущен перечень поручений. В частности, подтвердить финансовую модель проекта, оценить налоговые эффекты от его реализации и оценить экологическую эффективность и современность технологий термической переработки отходов», — заявил РБК представитель «РТ-Инвеста». Представитель Новака отказалась от комментариев.

Что не устроило правительство

«РТ-Инвест» еще в мае 2020 года объявил, что совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) планирует построить 25 мусоросжигательных заводов мощностью 14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах. Тогда соглашение о сотрудничестве «в рамках реализации инвестиционной программы строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов» подписали председатель ВЭБа Игорь Шувалов, а также главы «Ростеха» и «Росатома» Сергей Чемезов и Алексей Лихачев.

Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых» облигаций, говорил тогда Шувалов. ВЭБ был готов выделить на проект 200 млрд руб. Представитель ВЭБа отказался от комментариев.

Бизнес
«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Стоимость строительства 25 заводов оценивается в 1,296 млрд руб., из которых основная часть (976 млрд руб.) — частные инвестиции, еще 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджетов, следует из презентации «РТ-Инвеста», подготовленной к совещанию в правительстве под руководством Абрамченко и Новака (у РБК есть ее копия). Согласно документу основным источником формирования выручки этих предприятий (всего 3,3 трлн руб. за 35 лет их работы с 2024 по 2058 год) помимо платы от отходообразователей (юридические лица и ИП, 1,26 трлн руб.) должны стать средства экосбора (837,66 млрд руб.), который взимается в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Заявленный размер экосбора соответствует 15–25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период.

Таких «беспрецедентных мер» поддержки не было ни в одной отрасли, заявил на совещании у Абрамченко представитель Минфина (его слова РБК пересказали два участника совещания), добавив, что нынешняя финансовая модель проекта нерабочая, и предложил строить заводы за счет роста тарифов. В пресс-службе Минфина только сообщили, что по итогам заседания было принято решение о дополнительной проработке модели реализации и финансирования проекта.

«Что касается предложенной в ходе совещания возможности переложить нагрузку на тарифы по отходам, в «РТ-Инвесте» убеждены, что создание комплексной системы обращения с отходами не должно происходить за счет населения», — заявил РБК представитель компании.

Еще одна потенциальная статья доходов для заводов — «зеленый» тариф почти на 100 млрд руб.: заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии. Против этого ранее выступали потребители электроэнергии и Минэнерго, которое возражает против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии. Глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании в правительстве 19 февраля также раскритиковал проект, указывая, что он приведет к росту тарифа на электроэнергию для некоторых потребителей в два раза, передают смысл его слов два собеседника РБК. Представитель Минэнерго это не комментирует.

Абрамченко также сказала, что у нее «вызывают много вопросов» экологические решения по энергетической утилизации отходов. «Сегодня на совещании коллеги говорили о существенном росте выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние в том числе на экономическое состояние отраслей», — указала она.

Нужны ли в России 25 новых мусорных заводов

«РТ-Инвест» уже строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т и 355 МВт, которые также будут использовать средства «зеленого» тарифа. Они должны быть запущены в 2023 году (еще 25 планируется построить в 2021–2026 годах). «Эта мера поддержки соответствует лучшим мировым практикам», — утверждает представитель «РТ-Инвеста».

По словам представителя компании, расширение проекта до 30 заводов позволит достичь экологических целей государства и сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, это около 50% от объема образуемых отходов в России. Абрамченко признала, что к 2030 году, согласно указу президента Владимира Путина, необходимо добиться сортировки всех твердых коммунальных отходов (ТКО), а объем мусора, отправляемого на полигоны, нужно снизить в два раза. «Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы», — заметила она.

Бизнес
«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд Фото: Антон Вергун / ТАСС

Еще один вопрос — целесообразность такого количества заводов как таковых, заметила вице-премьер. «Правительство ведет очень серьезную работу по анализу движения и переработки ТКО (твердых коммунальных отходов. — РБК). Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. Должен быть баланс, в том числе технологических решений», — сказала она. Поэтому Минприроды вместе с Российским экологическим оператором (РЭО) поручено проанализировать потребность страны в таких заводах и таком виде утилизации отходов.

«При построении экономики замкнутого цикла мы будем отталкиваться от целесообразности использования того или иного вида утилизации в каждом конкретном случае. По поручению Виктории Валериевны Абрамченко мы оценим потребность страны в предприятиях по энергетической утилизации», — передал РБК через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, все проекты по обращению с отходами будут рассматриваться в рамках федеральной схемы и в рамках реальных потребностей регионов.

30 заводов помогут закрыть более 200 старых полигонов, предотвратить создание 86 новых и сохранить порядка 46 тыс. га земель, подчеркивает представитель «РТ-Инвеста». Проблема свалок и мусорных полигонов стоит очень остро, 25 новых мусоросжигательных заводов — это правильное направление развития мусорной реформы, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, вопросы к их стоимости могут быть резонными, поскольку расчеты могли базироваться на данных пилотных пяти заводов, которые используют импортное оборудование и проектирование которых потребовало больших расходов. Снижение стоимости заводов, а значит, и тарифов за утилизацию мусора и цену мусорной электроэнергии можно уменьшить, уверен эксперт.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: ростех , мусор
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