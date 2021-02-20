Байден вернул Америку в Европу

Какие внешнеполитические задачи 46-й президент США ставит перед своей администрацией

46-й президент США выступил с первой внешнеполитической речью. Джо Байден назвал Китай и Россию вызовами, с которыми предстоит иметь дело США и ЕС. И для этого им надо укреплять сотрудничество в том числе в военной сфере

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

В пятницу, 19 февраля, президент США Джо Байден выступил на онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной отношениям Европы и США. Это было его первое с момента вступления в должность выступление на тему международных отношений. Обращаясь к европейским союзникам, американский лидер обозначил приоритеты новой администрации — это защита демократических ценностей, сохранение сплоченности НАТО и союзников в Азии, контроль над вооружениями и защита окружающей среды. Байден также похвалил европейских союзников за увеличение трат на оборону и призвал держаться вместе для противостояния России и Китаю.

Америка вернулась

В своем выступлении Байден упомянул, что в 2019 году посещал Мюнхенскую конференцию как частное лицо в статусе бывшего вице-президента США. Тогда он пообещал, что, несмотря на желание республиканской администрации свернуть военную и финансовую помощь Европе, это долго не продлится и в конце концов США вернутся к активной роли на мировой арене.

«Я сказал, что мы вернемся. Америка вернулась, и теперь я говорю это как президент Соединенных Штатов», — заявил Байден в пятницу, подчеркнув, что сдержал свое слово. «Трансатлантический альянс [Европы и США] вернулся, и мы не будем оборачиваться назад. Мы смотрим вперед», — добавил он.

Во время выступления Байдена на экранах также транслировалось изображение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. В их виртуальном присутствии Байден заверил, что Вашингтон остается всецело приверженным НАТО и статье 5 договора. «Атака на одного — атака на всех», — напомнил ее содержание Байден.

Эти заверения были весьма уместны, так как отношения США и Европы серьезно осложнились в период президентства Дональда Трампа. В Вашингтоне настаивали, что европейские страны, в том числе Германия, слишком сильно зависят от импорта российских энергоносителей. Трамп, в частности, утверждал, что ФРГ стоит отказаться от проекта «Северный поток-2». Кроме того, Трамп сетовал, что европейские партнеры НАТО не тратят достаточно средств на оборону. В ответ лидеры Франции и ФРГ говорили о необходимости готовиться к тому, чтобы действовать автономно от Вашингтона.

После этого Байден перешел к описанию трудностей, с которыми партнерам предстоит иметь дело. Одна из ключевых проблем — противостояние с Китаем и Россией. Американский лидер обвинил Москву в попытках подорвать целостность НАТО и Европейского союза, а также в использовании коррупции для усиления своего влияния. «Российские власти хотят, чтобы другие думали, что наша система настолько же коррумпированна или даже более коррумпированна», — сказал он. По мнению Байдена, Москва хочет расколоть НАТО и ЕС, так как оказывать влияние на отдельные страны легче, чем на альянс. Однако сотрудничество с Россией при этом возможно, продолжил далее президент США. «Мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас», — сказал он, уточнив, что к таковым относятся вопросы контроля над вооружениями. Решение сторон продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Байден оценил как положительный шаг.

Обобщая, Байден заявил, что главная задача его администрации — доказать, что демократическая политическая система остается наиболее эффективной: «Демократии не появляются просто в силу случайности. Мы должны продемонстрировать, что наша модель не пережиток прошлого». Он пообещал укреплять ценности и силу западных демократий, в том числе путем модернизации военных сил и сохранения военной поддержки европейских участников НАТО.

Европа осталась

О необходимости сохранять сплоченность заявили в ходе Мюнхенской конференции и европейские лидеры — Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

По мнению Меркель, современные проблемы можно решить только в рамках многосторонних институтов, и поэтому она приветствовала готовность США наладить сотрудничество с другими странами и подтвердить приверженность альянса с Европой.

Макрон также выразил солидарность с Байденом, оговорившись, что европейским странам все равно стоит задуматься о том, как укреплять свою оборону и увеличивать свое влияние. Это необходимо в силу того, что все больше ресурсов США уходит на сдерживание Китая, так что Европе нужно взять на себя больше обязательств в рамках защиты ее интересов на Ближнем Востоке.

В интервью Financial Times в пятницу Макрон также назвал главный вызов, который стоит перед системой многосторонних институтов и коллективного способа решения политических проблем в целом. «После того как США подтвердили свое возвращение [в международные институты], главный враг многостороннего подхода — это медлительность и неэффективность принятия решений», — сказал он. По словам Макрона, ведущим странам стоит научиться эффективнее взаимодействовать друг с другом, чтобы разрешать ключевые проблемы.

Макрон и Меркель согласились, что нужно искать возможность вести диалог с Россией, даже несмотря на серьезные разногласия. При этом Меркель посетовала на отсутствие прогресса с выполнением минских соглашений по Украине. «С точки зрения суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины в последние годы мы так и не продвинулись вперед», — сказала она. Меркель указала, что Западу необходима жесткая повестка дня в отношении России, которая позволила бы как обсуждать разногласия, так и находить решения. «Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент», — добавила канцлер ФРГ.