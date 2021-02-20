РЖД загоняют угольщиков в тарифный угол
Первый вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов поручил компании до конца года начать заключать договоры о перевозке угля по принципу «вези или плати».
«Нужно решить юридические вопросы по заключению таких договоров в первом полугодии. Мы договорились с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] постараться по крайней мере в пилотном режиме перейти на эту систему до конца этого года. Начнем с угля (основной груз для монополии занимает около 28% в общей погрузке. — РБК) и посмотрим, как пойдет», — сказал он, выступая на итоговом заседании правления РЖД в пятницу, 19 февраля (мероприятие транслируется онлайн). О необходимости заключения таких договоров также упомянул глава Минтранса Виталий Савельев, который тоже участвовал в заседании.
В чем суть новых договоров
«Вези или плати» (ship-or-pay) — распространенная практика заключения договоров, который устанавливает обязательства транспортной компании вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф. Аналогичный принцип «бери или плати» (take-or-pay) давно используется при поставках газа крупным покупателям.
По словам Белоусова, новый принцип в перевозке угля может помочь разрешить проблему с ограниченностью инфраструктуры Восточного полигона — по БАМу и Транссибу угольные компании отправляют свою продукцию к портам Дальнего Востока, а оттуда — на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где сохраняются спрос и высокие цены на уголь в отличие от европейского направления. В условиях ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, прежде всего в восточном направлении, данный принцип должен учитывать условия недискриминационного доступа и баланс интересов всех грузоотправителей, заметил первый вице-премьер.
РЖД еще в 2016 году предлагали ввести условие ship-or-pay для грузоотправителей, но те выступали против. Например, металлурги жаловались, что этот подход закрепит за монополией право ограничивать доступ к инфраструктуре любым грузам на любых направлениях и нарушит принцип публичности перевозчика. Условие «вези или плати» недавно появилось в поправках, внесенных Минтрансом, к законопроекту об ответственности инвесторов за развитие портов, уже принятому в первом чтении.
В 2020 году грузоотправители отправили по сети РЖД 353,3 млн т угля, что на 5% меньше, чем годом ранее. Но уголь наименее доходный для РЖД груз, потому что перевозится по льготному тарифу. «Конечно, у нас 44% грузооборота — это угольщики, но эти 44% дают всего 20% дохода РЖД. Остальной же доход формируется за счет других грузов», — говорил Белозеров в октябре 2019 года в интервью «Коммерсанту». При этом РЖД пытается изыскать средства на проекты финансового плана и инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Для финансовой поддержки компании ВЭБ выкупит допэмиссию ее привилегированных акций на 82 млрд руб. в 2022 году, говорил журналистам министр финансов Антон Силуанов в конце прошлого года.
Как к ship-or-pay относятся грузоотправители
На заседании президиума правительственной комиссии по транспорту 12 февраля Белоусов поручал «проработать вопрос о возможности заключения РЖД многосторонних трех-четырехлетних обязывающих договоров по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы, в том числе с грузоотправителями и морскими портами».
Источник в правительстве рассказал РБК, что речь шла как раз о договорах ship-or-pay. На том заседании, по его словам, присутствовали представители крупнейших поставщиков угля — «Кузбассразрезугля» (КРУ) Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, СУЭК Андрея Мельниченко, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, «Эльгаугля» Альберта Авдоляна и других. Представители Evraz и «А-Проперти» (через нее Адволян владеет «Эльгауглем») отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы КРУ и СУЭК.
Механизм «вези или плати» обсуждается на отраслевых площадках несколько лет, но, для того чтобы он заработал, необходимо разрешить ряд разногласий, например долгосрочность и предсказуемость тарифов, гарантии вывоза объемов со стороны РЖД, сказал РБК источник в одной из угольных компаний. При заключении договоров также следует сохранить равный доступ клиентов к услугам железнодорожного транспорта, обеспечить гибкость при изменении спроса на уголь в разных странах, перечисляет он. «При достижении согласия по этим вопросам наличие такого условия в контрактах может снизить риски неравномерности отгрузки угля за счет гарантий со стороны РЖД», — полагает собеседник РБК.
Угольная и металлургическая отрасли сильно зависят от мировой конъюнктуры, изменения которой трудно прогнозировать даже на месяц вперед, поэтому закреплять в договорах значительные объемы вряд ли будет выгодно грузоотправителям, добавляет источник, близкий к другому крупному грузоотправителю. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.