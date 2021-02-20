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РЖД загоняют угольщиков в тарифный угол
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Газета
РЖД загоняют угольщиков в тарифный угол
Газета № 015 (3304) (1902) Бизнес,
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РЖД загоняют угольщиков в тарифный угол

В правительстве одобрили решение ввести на железных дорогах принцип «вези или плати»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил РЖД начать заключать договоры по принципу «вези или плати» на перевозку угля. Он считает, что этот подход позволит решить проблему вывоза угля на восточном направлении
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Первый вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов поручил компании до конца года начать заключать договоры о перевозке угля по принципу «вези или плати».

«Нужно решить юридические вопросы по заключению таких договоров в первом полугодии. Мы договорились с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] постараться по крайней мере в пилотном режиме перейти на эту систему до конца этого года. Начнем с угля (основной груз для монополии занимает около 28% в общей погрузке. — РБК) и посмотрим, как пойдет», — сказал он, выступая на итоговом заседании правления РЖД в пятницу, 19 февраля (мероприятие транслируется онлайн). О необходимости заключения таких договоров также упомянул глава Минтранса Виталий Савельев, который тоже участвовал в заседании.

В чем суть новых договоров

«Вези или плати» (ship-or-pay) — распространенная практика заключения договоров, который устанавливает обязательства транспортной компании вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф. Аналогичный принцип «бери или плати» (take-or-pay) давно используется при поставках газа крупным покупателям.

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По словам Белоусова, новый принцип в перевозке угля может помочь разрешить проблему с ограниченностью инфраструктуры Восточного полигона — по БАМу и Транссибу угольные компании отправляют свою продукцию к портам Дальнего Востока, а оттуда — на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где сохраняются спрос и высокие цены на уголь в отличие от европейского направления. В условиях ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, прежде всего в восточном направлении, данный принцип должен учитывать условия недискриминационного доступа и баланс интересов всех грузоотправителей, заметил первый вице-премьер.

РЖД еще в 2016 году предлагали ввести условие ship-or-pay для грузоотправителей, но те выступали против. Например, металлурги жаловались, что этот подход закрепит за монополией право ограничивать доступ к инфраструктуре любым грузам на любых направлениях и нарушит принцип публичности перевозчика. Условие «вези или плати» недавно появилось в поправках, внесенных Минтрансом, к законопроекту об ответственности инвесторов за развитие портов, уже принятому в первом чтении.

В 2020 году грузоотправители отправили по сети РЖД 353,3 млн т угля, что на 5% меньше, чем годом ранее. Но уголь наименее доходный для РЖД груз, потому что перевозится по льготному тарифу. «Конечно, у нас 44% грузооборота — это угольщики, но эти 44% дают всего 20% дохода РЖД. Остальной же доход формируется за счет других грузов», — говорил Белозеров в октябре 2019 года в интервью «Коммерсанту». При этом РЖД пытается изыскать средства на проекты финансового плана и инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Для финансовой поддержки компании ВЭБ выкупит допэмиссию ее привилегированных акций на 82 млрд руб. в 2022 году, говорил журналистам министр финансов Антон Силуанов в конце прошлого года.

Как к ship-or-pay относятся грузоотправители

На заседании президиума правительственной комиссии по транспорту 12 февраля Белоусов поручал «проработать вопрос о возможности заключения РЖД многосторонних трех-четырехлетних обязывающих договоров по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы, в том числе с грузоотправителями и морскими портами».

Источник в правительстве рассказал РБК, что речь шла как раз о договорах ship-or-pay. На том заседании, по его словам, присутствовали представители крупнейших поставщиков угля — «Кузбассразрезугля» (КРУ) Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, СУЭК Андрея Мельниченко, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, «Эльгаугля» Альберта Авдоляна и других. Представители Evraz и «А-Проперти» (через нее Адволян владеет «Эльгауглем») отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы КРУ и СУЭК.

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Механизм «вези или плати» обсуждается на отраслевых площадках несколько лет, но, для того чтобы он заработал, необходимо разрешить ряд разногласий, например долгосрочность и предсказуемость тарифов, гарантии вывоза объемов со стороны РЖД, сказал РБК источник в одной из угольных компаний. При заключении договоров также следует сохранить равный доступ клиентов к услугам железнодорожного транспорта, обеспечить гибкость при изменении спроса на уголь в разных странах, перечисляет он. «При достижении согласия по этим вопросам наличие такого условия в контрактах может снизить риски неравномерности отгрузки угля за счет гарантий со стороны РЖД», — полагает собеседник РБК.

Угольная и металлургическая отрасли сильно зависят от мировой конъюнктуры, изменения которой трудно прогнозировать даже на месяц вперед, поэтому закреплять в договорах значительные объемы вряд ли будет выгодно грузоотправителям, добавляет источник, близкий к другому крупному грузоотправителю. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: РЖД , уголь , Андрей Белоусов
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