Силуанов рассказал об условиях вхождения ВЭБа в капитал РЖД

ВЭБ станет акционером РЖД в 2022 году, выкупив ее допэмиссию на 82 млрд руб., рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Еще 140 млрд руб. будет выделено компании из Комплексного плана модернизации инфраструктуры

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ВЭБ выкупит допэмиссию привилегированных акций РЖД на 82 млрд руб. в 2022 году, чтобы компания могла реализовать свою инвестпрограмму. Об этом на брифинге рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреcпондент РБК.

В четверг, 24 декабря, правительство рассматривало проекты финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. «Программа очень амбициозная, на уровне 700-800 млрд руб. с последующим ростом. Речь шла о том, чтобы закрывать эти средства (потребности РЖД — РБК) бюджетными деньгами, либо привлекать какие-то ресурсы на стороне. Было принято решение, чтобы ВЭБ купил допэмиссию, которую будет выпускать РЖД, и стал ее акционером», — сказал Силуанов. Он не уточнил, какую долю ВЭБ получит в РЖД.

По словам министра, в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) РЖД дополнительно будет выделено 140 млрд руб. в 2025-2026 годах (по 70 млрд руб. в год), чтобы компания могла также привлечь на рынке еще 108 млрд руб. в 2022 году и покрыть дефицит инвестпрограммы. «Такой механизм предложил Минфин, в итоге он был поддержан. Инвестпрограмму важно реализовать с учетом задач, поставленных президентом», — заключил Силуанов.

Сам ВЭБ будет докапитализирован в 2025-2026 годах на 130 млрд руб. из федерального бюджета — 30 млрд руб. пойдут на участие в допэмиссии РЖД (эта сумма с учетом дисконтирования поможет госкорпорации не тратить собственный капитал) и еще на 100 млрд руб. — для реализации инвестпроектов и нацпроектов, а также для продолжения финансирования приоритетов, которые были определены для госкорпорации.