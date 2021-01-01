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Силуанов рассказал об условиях вхождения ВЭБа в капитал РЖД

ВЭБ станет акционером РЖД в 2022 году, выкупив ее допэмиссию на 82 млрд руб., рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Еще 140 млрд руб. будет выделено компании из Комплексного плана модернизации инфраструктуры
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ВЭБ выкупит допэмиссию привилегированных акций РЖД на 82 млрд руб. в 2022 году, чтобы компания могла реализовать свою инвестпрограмму. Об этом на брифинге рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреcпондент РБК.

В четверг, 24 декабря, правительство рассматривало проекты финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. «Программа очень амбициозная, на уровне 700-800 млрд руб. с последующим ростом. Речь шла о том, чтобы закрывать эти средства (потребности РЖД — РБК) бюджетными деньгами, либо привлекать какие-то ресурсы на стороне. Было принято решение, чтобы ВЭБ купил допэмиссию, которую будет выпускать РЖД, и стал ее акционером», — сказал Силуанов. Он не уточнил, какую долю ВЭБ получит в РЖД.

По словам министра, в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) РЖД дополнительно будет выделено 140 млрд руб. в 2025-2026 годах (по 70 млрд руб. в год), чтобы компания могла также привлечь на рынке еще 108 млрд руб. в 2022 году и покрыть дефицит инвестпрограммы. «Такой механизм предложил Минфин, в итоге он был поддержан. Инвестпрограмму важно реализовать с учетом задач, поставленных президентом», — заключил Силуанов.

Сам ВЭБ будет докапитализирован в 2025-2026 годах на 130 млрд руб. из федерального бюджета — 30 млрд руб. пойдут на участие в допэмиссии РЖД (эта сумма с учетом дисконтирования поможет госкорпорации не тратить собственный капитал) и еще на 100 млрд руб. — для реализации инвестпроектов и нацпроектов, а также для продолжения финансирования приоритетов, которые были определены для госкорпорации.

СМИ узнали о планах ВЭБа войти в капитал РЖД
Бизнес
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в первом полугодии 2021 года предлагается обеспечить нормативными актами возможность участия ВЭБа в капитале РЖД в объеме 82 млрд руб. «с льготным периодом по выплате дивидендов начиная с 2025 года».

В пояснительной записке к проекту финансового плана и инвестпрограммы РЖД на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов (у РБК есть копия) говорится, что нужно обеспечить участие ВЭБа в уставном капитале РЖД как раз в объеме 82 млрд руб. в 2022 году «в целях обеспечения источниками финансирования реализации проектов КПМИ». А для сохранения достаточного уровня финансовой устойчивости железнодорожной монополии при формировании источников финансирования инвестпрограммы необходимо также обеспечить принятие нормативного акта правительства, позволяющего РЖД получить субсидии из федерального бюджета на 140 млрд руб. в 2025-2026 годах, говорится в документе.

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Во вторник, 29 декабря совет директоров РЖД должен утвердить инвестпрограмму, сказал РБК источник, близкий к компании.

Авторы
Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв
РЖД ВЭБ Антон Силуанов
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