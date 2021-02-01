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Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы

Минтранс выступил против допуска на сеть железных дорог частных грузовых локомотивов. Эта инициатива крупных операторов может навредить РЖД и железнодорожной сети в целом, объясняют в ведомстве
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Замглавы Минтранса Владимир Токарев считает, что допуск на сеть железных дорог частных грузовых локомотивов несет экономические и технологические риски для всей системы железнодорожного транспорта. Об этом говорится в его письме в правительство, отправленном 14 января (в распоряжении РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник в крупном частном железнодорожном операторе).

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и правительства.

Сейчас эксплуатировать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования имеют право только «Российские железные дороги» (РЖД). Но на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 10 декабря владельцы крупных железнодорожных операторов предложили фактически отменить такое монопольное положение компании и разрешить частным игрокам использовать свои локомотивы на немассовых маршрутах, где нет узких мест железнодорожной инфраструктуры. По их версии, это помогло бы и самому РЖД сократить ежегодные затраты на закупку локомотивов и, таким образом, снизить дефицит своей инвестпрограммы.

По итогам совещания Минтрансу было поручено проработать вопрос допуска частных компаний на рынок локомотивов совместно с профильными ведомствами, РЖД и потребителями их услуг. В рамках этого поручения Токарев и направил письмо в правительство. Но с бизнесом этот вопрос никак не прорабатывался, сказал РБК источник в частном железнодорожном операторе.

Как Минтранс объясняет свою позицию

  • Токарев в письме правительству отмечает, что для использования локомотивов частные операторы будут формировать собственную производственную и эксплуатационную базу, дублируя существующую. «Это приведет к снижению эффективности использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей РЖД», — считает он.
  • По мнению замминистра, среди последствий отмены монополии РЖД также снижение производительности локомотивов, принадлежащих госкомпании, и рост ее эксплуатационных затрат.
  • При критической загрузке отдельных направлений на железнодорожной инфраструктуре эксплуатация частных локомотивов приведет к снижению их пропускной способности и увеличению транспортной нагрузки на экономику страны в целом. «Таким образом, существуют риски снижения положительных финансовых результатов работы РЖД, что негативно повлияет на инвестиционный потенциал компании», — указывает замминистра.

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Бизнес
Фото:Павел Кассин / ТАСС

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В декабре представитель РЖД также говорил, что «либерализация тяги (предоставление прав на эксплуатацию локомотивов частным компаниям. — РБК) неизбежно приведет к снижению эффективности железнодорожного транспорта и создаст дополнительную непроизводительную нагрузку на пропускную способность инфраструктуры». По его словам, в конечном счете это приведет к удорожанию перевозки для потребителей.

Какие есть риски из-за монополии РЖД

Как утверждает источник РБК в частном железнодорожном операторе, в ближайшее время может возникнуть дефицит локомотивов, поскольку РЖД планомерно снижают закупку этой техники.

В конце декабря президент Владимир Путин заявил, что для обновления подвижного состава компании необходимо закупать по 500 локомотивов ежегодно в ближайшие три года. Согласно проекту финансового плана на 2021–2023 годы, РЖД на это потратят 252,6 млрд руб. Но в 2009–2019 годах РЖД в среднем покупали по 600 локомотивов в год, напоминает собеседник РБК.

Но Токарев в письме в правительство особенно подчеркивает, что дефицита грузовых локомотивов для обеспечения перевозок в настоящее время не наблюдается. «Обновление локомотивного парка является одной из приоритетных задач компании. <...> В ближайшие три года закупки локомотивов полностью соответствуют плановым потребностям, компания не прогнозирует дефицита тягового подвижного состава», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД. По данным компании, за последние пять лет средний износ парка локомотивов сократился почти на 10%. В 2020 году РЖД инвестировали в обновление тягового подвижного состава около 95 млрд руб., было закуплено 566 локомотивов.

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Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Бизнес неоднократно предлагал провести эксперимент — разрешить работу частных локомотивов на отдельных участках сети. С одной стороны, это может продемонстрировать эффективность такого рода перевозок, а с другой, — снять опасения со стороны перевозчика в отношении качества обслуживания пользователей, объясняет логику операторов источник в одной из компаний. Он считает, что РЖД могли бы задействовать высвободившиеся локомотивы для перевозки дополнительных грузов, в том числе более высоких тарифных классов.

Наличие у частных операторов собственных локомотивов позволит также оптимизировать технологию перевозок, что приведет к снижению нагрузки на инфраструктуру, полагает собеседник РБК. Представитель ПГК в пятницу, 29 января, подтвердил, что компания считает допуск на сеть железных дорог частных локомотивов «одним из эффективных инструментов повышения качества обслуживания грузоотправителей и доступности услуг перевозки на железной дороге, а также снижения инвестнагрузки на РЖД».

Источник еще в одном частном операторе уверяет, что привлечение частных инвестиций в железнодорожный сектор станет ключевым вопросом в ближайшие три-пять лет, поэтому он не сомневается, что правительство рано или поздно согласится на отмену монополии РЖД на локомотивы. РБК направил запрос представителю Белоусова, который возглавляет совет директоров РЖД, о возможности подобного привлечения частных инвестиций в железнодорожный сектор.

В самом конце 2020 года из-за чрезмерной «амбициозности» инвестпрограммы РЖД на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов правительство уже обсуждало возможность удовлетворения потребностей компании за счет привлечения ресурсов «на стороне», рассказывал министр финансов Антон Силуанов. Но в итоге тогда было принято решение, что деньги компания получит от ВЭБа, который выкупит ее допэмиссию и станет акционером РЖД.

Автор
Светлана Бурмистрова
РЖД монополия локомотивы
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