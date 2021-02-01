Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы

Минтранс выступил против допуска на сеть железных дорог частных грузовых локомотивов. Эта инициатива крупных операторов может навредить РЖД и железнодорожной сети в целом, объясняют в ведомстве

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Замглавы Минтранса Владимир Токарев считает, что допуск на сеть железных дорог частных грузовых локомотивов несет экономические и технологические риски для всей системы железнодорожного транспорта. Об этом говорится в его письме в правительство, отправленном 14 января (в распоряжении РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник в крупном частном железнодорожном операторе).

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и правительства.

Сейчас эксплуатировать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования имеют право только «Российские железные дороги» (РЖД). Но на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 10 декабря владельцы крупных железнодорожных операторов предложили фактически отменить такое монопольное положение компании и разрешить частным игрокам использовать свои локомотивы на немассовых маршрутах, где нет узких мест железнодорожной инфраструктуры. По их версии, это помогло бы и самому РЖД сократить ежегодные затраты на закупку локомотивов и, таким образом, снизить дефицит своей инвестпрограммы.

По итогам совещания Минтрансу было поручено проработать вопрос допуска частных компаний на рынок локомотивов совместно с профильными ведомствами, РЖД и потребителями их услуг. В рамках этого поручения Токарев и направил письмо в правительство. Но с бизнесом этот вопрос никак не прорабатывался, сказал РБК источник в частном железнодорожном операторе.