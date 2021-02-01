Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы

Как Минтранс объясняет свою позицию
- Токарев в письме правительству отмечает, что для использования локомотивов частные операторы будут формировать собственную производственную и эксплуатационную базу, дублируя существующую. «Это приведет к снижению эффективности использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей РЖД», — считает он.
- По мнению замминистра, среди последствий отмены монополии РЖД также снижение производительности локомотивов, принадлежащих госкомпании, и рост ее эксплуатационных затрат.
- При критической загрузке отдельных направлений на железнодорожной инфраструктуре эксплуатация частных локомотивов приведет к снижению их пропускной способности и увеличению транспортной нагрузки на экономику страны в целом. «Таким образом, существуют риски снижения положительных финансовых результатов работы РЖД, что негативно повлияет на инвестиционный потенциал компании», — указывает замминистра.
В декабре представитель РЖД также говорил, что «либерализация тяги (предоставление прав на эксплуатацию локомотивов частным компаниям. — РБК) неизбежно приведет к снижению эффективности железнодорожного транспорта и создаст дополнительную непроизводительную нагрузку на пропускную способность инфраструктуры». По его словам, в конечном счете это приведет к удорожанию перевозки для потребителей.
Какие есть риски из-за монополии РЖД
Как утверждает источник РБК в частном железнодорожном операторе, в ближайшее время может возникнуть дефицит локомотивов, поскольку РЖД планомерно снижают закупку этой техники.
В конце декабря президент Владимир Путин заявил, что для обновления подвижного состава компании необходимо закупать по 500 локомотивов ежегодно в ближайшие три года. Согласно проекту финансового плана на 2021–2023 годы, РЖД на это потратят 252,6 млрд руб. Но в 2009–2019 годах РЖД в среднем покупали по 600 локомотивов в год, напоминает собеседник РБК.
Но Токарев в письме в правительство особенно подчеркивает, что дефицита грузовых локомотивов для обеспечения перевозок в настоящее время не наблюдается. «Обновление локомотивного парка является одной из приоритетных задач компании. <...> В ближайшие три года закупки локомотивов полностью соответствуют плановым потребностям, компания не прогнозирует дефицита тягового подвижного состава», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД. По данным компании, за последние пять лет средний износ парка локомотивов сократился почти на 10%. В 2020 году РЖД инвестировали в обновление тягового подвижного состава около 95 млрд руб., было закуплено 566 локомотивов.
Бизнес неоднократно предлагал провести эксперимент — разрешить работу частных локомотивов на отдельных участках сети. С одной стороны, это может продемонстрировать эффективность такого рода перевозок, а с другой, — снять опасения со стороны перевозчика в отношении качества обслуживания пользователей, объясняет логику операторов источник в одной из компаний. Он считает, что РЖД могли бы задействовать высвободившиеся локомотивы для перевозки дополнительных грузов, в том числе более высоких тарифных классов.
Наличие у частных операторов собственных локомотивов позволит также оптимизировать технологию перевозок, что приведет к снижению нагрузки на инфраструктуру, полагает собеседник РБК. Представитель ПГК в пятницу, 29 января, подтвердил, что компания считает допуск на сеть железных дорог частных локомотивов «одним из эффективных инструментов повышения качества обслуживания грузоотправителей и доступности услуг перевозки на железной дороге, а также снижения инвестнагрузки на РЖД».
Источник еще в одном частном операторе уверяет, что привлечение частных инвестиций в железнодорожный сектор станет ключевым вопросом в ближайшие три-пять лет, поэтому он не сомневается, что правительство рано или поздно согласится на отмену монополии РЖД на локомотивы. РБК направил запрос представителю Белоусова, который возглавляет совет директоров РЖД, о возможности подобного привлечения частных инвестиций в железнодорожный сектор.
В самом конце 2020 года из-за чрезмерной «амбициозности» инвестпрограммы РЖД на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов правительство уже обсуждало возможность удовлетворения потребностей компании за счет привлечения ресурсов «на стороне», рассказывал министр финансов Антон Силуанов. Но в итоге тогда было принято решение, что деньги компания получит от ВЭБа, который выкупит ее допэмиссию и станет акционером РЖД.