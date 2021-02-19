«Грузинская мечта» натолкнулась на строптивого премьера

Глава правительства Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии ушел в отставку из-за разногласий с однопартийцами, вызванных решением об аресте лидера главной оппозиционной партии. Правительство возглавит министр обороны, оппозиция настаивает на перевыборах парламента

Георгий Гахария (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Что привело к отставке премьера

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял решение об уходе. Об этом он заявил на брифинге 18 февраля. «Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны», — приводит его слова грузинский «Первый канал». Гахария также назвал разногласия в кабинете, сформированном партией «Грузинская мечта» после прошлогодних парламентских выборов, риском для будущего экономического развития страны и преодоления кризисов.

Причиной разногласий во власти стало решение суда об аресте депутата парламента и лидера оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Ники (Никанора) Мелии и неисполнение этого решения полицией. Как пояснил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, внутри партии была дискуссия по поводу сроков исполнения решения по задержанию Мелии и у Гахарии было отличное от других мнение. «Решающим был вопрос: должно ли государство сохранить свое лицо или нет. Для остальных членов команды ответ на вопрос был однозначным: государство, где не обеспечивается исполнение закона, тем более в условиях, когда преступники ставят ее перед таким грубым вызовом, не состоится как государство», — описал суть дискуссии Кобахидзе.

Партия «Единое национальное движение», председателем которой является Ника Мелия, была основана Михаилом Саакашвили и правила в период его руководства страной, в 2012 году проиграла парламентские выборы возникшей в тот же год коалиции «Грузинская мечта», основанной бизнесменом Бидзиной Иванишвили. ЕНД перешла в оппозицию, Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остается у власти, а ЕНД — главной оппозиционной силой. На осенних выборах 2020 года «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мест в национальном парламенте; ЕНД вошла в коалицию, которая получила 36 мест. Однако в конце прошлого года практически все депутаты от оппозиции, около 60 человек, стали бойкотировать работу парламента, утверждая, что итоги парламентских выборов были фальсифицированы.

Решение об аресте Мелии 17 февраля принял Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры. До этого Мелия, который обвиняется в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, был освобожден под залог. 16 февраля парламент проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета.

Причиной организованных оппозицией акций протеста, начавшихся в Тбилиси в июне 2019 года, стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте, в ходе которого депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место председательствующего и вел заседание на русском языке. В результате столкновений протестующих и полиции тогда пострадали несколько сотен человек.

Гахария возглавил правительство как раз во время июньских протестов (до этого он был министром внутренних дел) и сохранил должность после парламентских выборов.

В эти дни свою поддержку Мелии выразили все оппозиционные партии. «Сегодняшний вердикт не осудил одного, двух или трех людей. Этот приговор касается всех, кто стоял на исторически правой стороне, кто пришел на проспект Руставели 20 июня 2019 года, возвысил голос, справедливо возмутился, посмотрел в глаза несправедливости, которую грузинские власти предложили нам в лице Гаврилова» — так Мелия прокомментировал решение о своем аресте.

Сдаваться властям добровольно председатель ЕНД отказался и со вторника находится в офисе своей партии, где собрались его сторонники. Они не допускали в здание сотрудников полиции. В заявлении МВД Грузии в четверг говорилось, что в связи с отставкой премьера операция по задержанию Мелии «временно откладывается».

Как дальше будет развиваться ситуация

«Грузинская мечта» уже предложила на место премьера 38-летнего Ираклия Гарибашвили, нынешнего министра обороны. В 2013 году он стал самым молодым в истории страны премьер-министром. Кабинет он возглавлял два года, после чего неожиданно подал в отставку, а потом и вовсе на четыре года ушел из политики. Вернулся он в конце 2019 года, под его руководством оборонное ведомство продолжило перевод армии на стандарты НАТО.

Для утверждения кандидата на пост премьера необходима поддержка минимум 76 депутатов парламента, так что у «Грузинской мечты» проблем с этим возникнуть не должно.

Однако оппозицию смена премьера как итог затянувшегося политического противостояния не устраивает. ЕНД настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Об этом Мелия и Саакашвили в очередной раз заявили в четверг. «Главное требование грузинского народа и единства оппозиции — это досрочные выборы и возвращение грузинскому народу его воли, украденной в октябре прошлого года», — повторил Саакашвили.

Внешнеполитические партнеры Грузии призывают правящую партию и оппозицию к диалогу. «Нынешнее опасное положение, которое возникло после решения суда по делу Ники Мелии, исходит из многолетних проблем избирательной и судебной системы. <...> Единственный способ решить самые важные вопросы — это мирные переговоры», — говорится в опубликованном в Facebook заявлении посольства США. Евросоюз тоже призвал стороны к политическому диалогу. Эти призывы звучали и ранее, но к компромиссу власти и оппозиция не приблизились.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николая Силаева, стабилизации обстановки в Грузии ожидать не приходится — оппозиция заинтересована в сохранении кризиса, а правящая партия не согласится на перевыборы. При этом, отмечает эксперт, оппозицию может не удовлетворить и исход следующих выборов.