Лицо как посадочный эталон

Минтранс разработал график внедрения биометрии в отечественных аэропортах

К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, рассчитывает Минтранс. Но внедрение может быть и масштабнее, если ведомство найдет финансирование

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

О том, что к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур», говорится в опубликованной программе цифровой трансформации Минтранса. Если у министерства получится найти дополнительное финансирование (реализовать так называемый сценарий развития), показатель должен достичь 15%.

На конец 2019 года в России было 202 аэропорта: 78 международных, 89 федерального значения, четыре с пассажиропотоком до 10 млн человек в год и 31 — до 1 млн человек в год, приводятся в документе данные Росавиации. То есть если к концу отчетного периода число аэропортов не изменится (сам Минтранс публично данных по развитию аэропортовой инфраструктуры на этот временной диапазон не давал), то к началу 2024 года система должна быть внедрена не менее чем в 12 аэропортах в базовом сценарии и в 30, если появятся дополнительные средства.

Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Будет ли как-то влиять размер аэропорта по объему пассажиропотока для внедрения систем, в документах Минтранса не указано.

Расходы конкретно на оснащение биометрией аэропортов в программе не указаны, но на развитие ЕГИС ОТБ предусмотрены 585,2 млн руб. из бюджета, а при реализации «сценария развития» потребуется еще 3,8 млрд руб. Всего на реализацию программы цифровой трансформации министерство намерено потратить 8,7 млрд руб., размер необходимого дополнительного финансирования оценен еще в 12,7 млрд руб.

Что такое программа цифровой трансформации Российские ведомства должны создать программы собственной цифровой трансформации в соответствии с октябрьским постановлением правительства. Экспертизу этих программ проводит Минцифры, а правительство использует документы в том числе при составлении рейтинга цифровой трансформации ведомств. В январе этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что более 15% отвечающих за цифровую трансформацию заместителей глав ведомств будут заменены из-за неудовлетворительных результатов работы.

Как внедряют биометрию

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система (ЕБС), куда можно загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы с их помощью вместо паспорта подтверждать личность для получения цифровых услуг. Оператором системы является «Ростелеком». Изначально с помощью ЕБС можно было открывать счета, вклады и получать кредиты, в прошлом году в тестовом режиме ее начали применять при проведении экзаменов в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, для оплаты в сети кофеен Coffee Bean и др. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о расширении использования ЕБС, с ее помощью можно будет дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи, участвовать в судебных заседаниях и др.

Представитель Минтранса не стал комментировать содержание программы цифровой трансформации, указав, что планы еще могут поменяться в зависимости от финальной версии разрабатываемой сейчас ведомством транспортной стратегии до 2035 года. Представитель «Ростелекома» отказался комментировать, обращались ли к нему какие-либо аэропорты с предложением внедрить у себя систему.

По словам источника РБК на рынке биометрии, сейчас переговоры о внедрении системы распознавания лиц ведут по меньшей мере пять аэропортов за пределами столичного региона, из них два будут подключены к этой системе в ближайшее время. Он отметил, что ранее Минтранс для идентификации пассажиров рассматривал вариант использования отпечатков пальцев, однако в связи с пандемией коронавируса предпочтение отдали бесконтактным методам.

Чтобы получить возможность использовать новые системы, гражданину России нужно будет сдать данные в ЕБС в одном из отделений банков, а также дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

Зачем технологии аэропортам

О внедрении системы биометрии столичные аэропорты задумались еще в 2019 году. Тогда Домодедово объявило о внедрении автоматизированных турникетов (eGate) на выходах на посадку. Пассажиры получили возможность самостоятельно сканировать 2D-штрих-код и QR-код на бумажном или электронном носителе для прохождения в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. В феврале 2020 года аэропорт анонсировал внедрение контроля пассажиров по биометрии лица уже в 2021 году, рассказывал тогда представитель Домодедово. С конца 2019 года тестирование кабинок идентификации личности по биометрии при пересечении границы началось в Шереметьево.

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Представитель пресс-службы Международного аэропорта Шереметьево пояснил РБК, что они пока используют обработку биометрических данных для обеспечения транспортной и авиационной безопасности и «ведут разработку ряда проектов для внедрения этих технологий при обслуживании пассажиров». Но без внесения изменений в «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов…» нельзя будет отказаться от использования посадочного талона и паспорта в аэропорту и пропускать людей на рейсы «по лицу», предупредил он.

Как сообщил представитель пресс-службы аэропорта Домодедово, Минтранс разработал проект приказа, который уточняет порядок применения электронного посадочного талона и вводит возможность биометрической идентификации личности при проведении предполетного досмотра. «Реализация этой инициативы позволит использовать биометрию при прохождении всех этапов пассажирского контроля», — считает он. «Увеличение числа пассажиров, обслуживаемых в аэропортах с использованием биометрических данных, повысит уровень транспортной безопасности. Система позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур — с момента регистрации до посадки на самолет, минимизировав участие человека», — указал представитель Домодедово.

В начале 2021 года в аэропорту Пулково была установлена биометрическая система на всех контрольно-пропускных пунктах и постах при проходе в контролируемую зону для сравнения фотографии сотрудника из базы данных с изображением на видеокамере, рассказал РБК представитель оператора Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы». По его словам, Пулково также заинтересовано во внедрении биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей.

Представитель пресс-службы «Аэропортов Юга» рассказал, что они также успешно протестировали биометрическую идентификацию на собственном персонале в аэропорту Краснодара во время пандемии. Сейчас идет отбор предложений по закупке оборудования для оснащения подобной системой всех пропускных пунктов аэропорта; когда система заработает для пассажиров, он затруднился сказать.

Представитель Внуково сообщил, что они пока не располагают подобным оборудованием, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель аэропорта Уфы отказался от комментариев. РБК направил запросы представителям других крупнейших аэропортов России.

По словам Дмитрия Дырмовского, гендиректора компании — разработчика решений на основе распознавания речи и лицевой биометрии ЦРТ, биометрические технологии могут использоваться для обеспечения удобства и безопасности пассажиров в аэропорту на всех этапах прохождения предполетных формальностей. «В хабах с интенсивным пассажиропотоком использование решения на базе распознавания лиц могут обеспечить ротируемость пассажиров между рейсами в наиболее короткий срок. Разработка может ускорить процесс посадки всех пассажиров, а значит, сократит время пребывания самолета в аэропорту и снизит расходы на его размещение», — рассказал он. Сейчас все аэропорты обязаны использовать системы видеоидентификации в рамках требований транспортной безопасности для обеспечения антитеррористической защищенности транспортного объекта. «Эти системы не используются для упрощения транспортных процедур, но в перспективе одна и та же технология может использоваться как для обеспечения удобства пассажира, так и для удовлетворения требованиям транспортной безопасности», — считает глава ЦРТ.