$9,6 млрд плюс «хвостовые»

«Роснефть» обнародовала условия сделки с компанией Эдуарда Худайнатова

«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова $9,6 млрд за Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. ННК также получит от нее зрелые нефтедобывающие и сервисные активы еще на $1,44 млрд

Пайяхское месторождение (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной Эдуарду Худайнатову, за 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений, на которых еще не ведется добыча) $9,6 млрд. Об этом говорится в отчете «Роснефти» по МСФО за 2020 год, опубликованном в пятницу, 12 февраля.

Компания также передаст ННК несколько своих зрелых нефтедобывающих и сервисных активов («хвостовые» активы), которые оценили для сделки в $1,45 млрд, следует из отчета. Таким образом, общая сумма сделки составит 823 млрд руб., или более $11 млрд, указано в документе.

«Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых «хвостовых» активов, оцененных по справедливой стоимости», — говорится в отчете.

Как пройдут расчеты «Роснефти» и ННК

Денежное вознаграждение компании Худайнатова составит 716 млрд руб. (соответствует $9,69 млрд по курсу 73,88 руб. за доллар на конец четвертого квартала 2020 года), из которых в 2020 году было выплачено 615 млрд руб. ($8,32 млрд), а еще 101 млрд руб. ($1,37 млрд) должно быть перечислено в 2021 году, говорится в пояснениях к отчету. Справедливая стоимость активов, которые «Роснефть» передает ННК, — еще 107 млрд руб. ($1,45 млрд), из них в прошлом году были переданы активы на 25 млрд руб., проекты еще на 82 млрд руб. компания передаст в этом году.

Пайяхское и Иркинское войдут в новый мегапроект «Роснефти» в Арктике «Восток Ойл» наряду с уже действующим Ванкорским кластером месторождений, Западно-Иркинским участком и рядом других месторождений Красноярского края. В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд (около $8,5 млрд), говорится в отчете. Таким образом, весь проект оценили в $85 млрд. Часть денег от сделки с Trafigura пошла на оплату акций ТНГ, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти».

Ресурсная база «Восток Ойла» составляет 6 млрд т, заявил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон на конференц-звонке. Из них на Паяйхское месторождение приходится 1,2 млрд т. «$9,6 млрд (без учета «хвостовых» активов) за 1,2 млрд т нефти запасов — это невысокая стоимость относительно средних сделок», — говорит аналитик Raffeisenbank Андрей Полищук. Получается, баррель запасов оценили в $1,1 — это примерно в два раза меньше, чем средняя стоимость сделок за последние годы, заметил эксперт. «Но надо учитывать, что это неподготовленный актив и в него еще необходимы масштабные инвестиции», — добавил Полищук.

Какие активы получил Худайнатов

«Роснефть» завершила сделку по покупке ТНГ в декабре 2020 года, говорится в отчете. Одновременно она заключила сделки по продаже нескольким компаниям группы ННК Худайнатова своих активов, включающих «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряд других активов, называемых «хвостовые» активы, указано в отчете.

Суммарная добыча этих активов оценивается в 10–14 млн т, сказал Лирон. Их продажа может снизить уровень добычи «Роснефти» в 2021 году на 5%, добавил он. А ННК, которая ежегодно добывала 2 млн т, сможет увеличить свое производство в шесть-восемь раз. К тому же в феврале 2019 года задолженность компании оценивалась в $4 млрд. РБК направил запрос в ННК.

Стоимость «хвостовых» активов «Роснефти», которые покупает ННК, по рыночным мультипликаторам сделок за последние пять лет (учитывают объемы добычи и запасов) могла бы составить $3,3–3,7 млрд, говорит управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян. На встрече с аналитиками в начале декабря топ-менеджеры «Роснефти» говорили, что компания планирует провести отчуждение малорентабельных активов и их цена будет относительно низкой — возможно, $1-2 за баррель запасов, сообщал «Интерфакс» со ссылкой отчет аналитиков БКС.

Источники РБК 2 декабря рассказывали, что «Роснефть» решила купить у Худайнатова Пайяхское месторождение, а также продать доли в зрелых активах. Тогда в пресс-службе компании сообщали, что она приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства». В компании не называли покупателя, но пояснили, что в целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса будут «стремиться замещать эти активы более качественными».

Когда начнется добыча «Восток Ойла»

«Восток Ойл», без сомнения, является крупнейшим в мире новым проектом по добыче углеводородов. В ближайшие годы будет создана необходимая инфраструктура для организации добычи и поставок в 2024 году», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении компании). На встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября он говорил, что первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т.

Если бы приобретение ТНГ состоялось в начале 2020 года, то выручка и чистая прибыль объединенной компании за весь год составили бы 5,759 трлн руб. и 179 млрд руб. соответственно, говорится в отчете. Сейчас компания обсуждает привлечение других международных партнеров в «Восток Ойл» помимо Trafigura, сообщил во время конференц-звонка первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Но, по его словам, государство должно сохранить контроль (50% + одна акция) в этом проекте, так как он является стратегическим.