«РТ-Инвест» переключается в перчаточно-масочный режим

Власти поддержали эксперимент с назначением «дочки» «Ростеха» региональным оператором медотходов

Аппарат правительства поддержал идею проведения эксперимента в Подмосковье по обращению медицинских отходов с привлечением структуры «РТ-Инвеста». Но для ее реализации необходимо изменить законодательство

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Правительство сочло целесообразным провести первый эксперимент по внедрению специализированного регионального оператора по обращению с медицинскими отходами в Подмосковье. Работать с ними будет «организация, входящая в состав «РТ-Инвеста». Это следует из протокола совещания у заместителя главы аппарата правительства Ольги Кривонос, которое состоялось 5 февраля (копия протокола есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил чиновник подмосковной администрации).

В совещании также приняли участие представители Минздрава, Роспотребнадзора, Минфина, Минюста и Минэкономразвития. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Чем занимается «РТ-Инвест» Компания «РТ-Инвест», основанная ее бессменным гендиректором Андреем Шипеловым в 2012 году, строит в Подмосковье и Казани инфраструктуру по обращению с отходами, в том числе несколько комплексов сортировки и пять мусоросжигательных заводов. Компании принадлежат подмосковный и казанский региональные операторы по вывозу мусора, перевозчик отходов на северо-западе Москвы (компания «Спецтранс»), а также оператор системы по взиманию платы с грузовиков «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы» (23,5% этого оператора у Игоря Ротенберга). 25,01% «РТ-Инвеста» при создании в 2012 году получила госкорпорация «Ростех», в 2017-м 39,99% выкупил бывший заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов. У Шипелова осталось 35%.

Почему эксперимент реализует «дочка» «Ростеха»

На фоне пандемии коронавируса и резкого увеличения медицинских отходов (в первую очередь медицинских масок и перчаток) «Ростех» еще в августе 2020 года предложил Минпромторгу назначить свою структуру (тогда речь шла не об «РТ-Инвесте», а о другой «дочке» госкорпорации — «Росхимзащите») единым федеральным оператором по вывозу медицинских отходов. «Отсутствие единой структуры, отвечающей за цепочку от сбора до уничтожения средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и оборудования, создает масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твердых коммунальных отходов», — объяснял тогда эту инициативу замгендиректора госкорпорации Максим Выборных.

В российских медучреждениях образуется более 600 тыс. т отходов в год, приводил данные директор по развитию Национальной экологической компании (перерабатывает 60% фармацевтических отходов в России) Александр Климов. Объем рынка их утилизации — примерно 6 млрд руб. ежегодно.

Представитель «Ростеха» пояснял, что после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации такого мусора всем игрокам рынка, создав систему контроля за ними. На средства, полученные за вывоз медотходов, она планировала организовать раздельный сбор отходов, закупить и установить специальные антибактериальные контейнеры, предназначенные для средств индивидуальной защиты.

Госкорпорация пока не получила статуса единого федерального оператора. Но в конце января первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой за разрешением провести эксперимент в регионе и привлечь инвестора для строительства инфраструктуры по утилизации медицинских отходов. По данным правительства Подмосковья, в региональных медучреждениях ежегодно образуется не менее 100 тыс. т отходов, еще 200 тыс. т завозится из столицы. Как раз на 100 тыс. т отходов в год рассчитан комплекс по термическому обезвреживанию (сжиганию) медотходов, который в Московской области предлагает построить «РТ-Инвест» за 11,9 млрд руб., следовало из презентации компании, приложенной к письму Габдрахманова вице-премьеру.

Завод планируется построить на частные средства, приведенный расчет окупаемости комплекса предполагает возможное повышение тарифа по обращению с некоторыми классами медотходов на 24%, до 31,4 руб. за 1 кг. В 2020 году, по данным, которые Габдрахманов приводит в письме, из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на обращение с отходами региональным медучреждениям выделили 25,3 руб. за 1 кг.

«РТ-Инвест» готов участвовать в проведении эксперимента и как инвестор для создания совместно с Московской областью необходимой инфраструктуры, и как региональный оператор для обслуживания созданной структуры и управления новой системой обращения с медотходами, сообщили РБК в пресс-службе компании. Но для начала реализации эксперимента в первом полугодии 2021 года необходимо принятие законодательных и нормативных актов на федеральном и региональном уровне, подчеркнули в компании.

Какие есть проблемы с экспериментом

Для начала эксперимента придется вносить поправки в законодательство, и в этом вопросе у участников совещания оказались разные подходы. Как следует из протокола встречи у Кривонос, власти Подмосковья заявили о необходимости «урегулирования вопроса о проведении эксперимента на уровне федерального законодательства». Но заместитель руководителя аппарата правительства считает, что для этого региону достаточно принять законодательный акт на своем уровне. Замечания к подходу подмосковных властей об изменении основного законодательства также высказали все присутствующие профильные министерства.

Зампред правительства Московской области Андрей Разин, который присутствовал на совещании, подчеркивает, что сейчас у региона отсутствует возможность определять порядок обращения с медотходами, устанавливать контроль за их перемещением и переработкой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще в апреле 2020 года предложил премьеру Михаилу Мишустину создать новый региональный оператор по сбору медицинских отходов, но предупредил, что для этого потребуются, в частности, поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Это необходимо, чтобы регионы могли вводить тарифы и нормативы по накоплению и вывозу таких отходов (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), выдавать лицензии, а также создавать механизмы для инвестиций в инфраструктуру на основе частно-государственного партнерства.

«Создание новой модели обращения с медицинскими отходами возможно при условии не только необходимой инфраструктуры, но и формирования эффективных механизмов системы их учета и нормативов накопления. Сейчас их внедрение на региональном уровне без изменения требований на уровне федерального законодательства противоречит закону «Об охране окружающей среды», — в свою очередь, пояснили в пресс-службе «РТ-Инвеста». По мнению компании, отказ от таких изменений в федеральном законодательстве полностью лишает смысла сам эксперимент.

Принятия закона на уровне региона, как предлагает аппарат правительства, недостаточно, в том числе из-за единых федеральных санитарно-эпидемиологических правил, считают в пресс-службе «дочки» «Ростеха»: «Санитарные правила действуют на всей территории России, поэтому изменение законодательства не может быть только в отдельно взятом субъекте. Это же относится к тарифному регулированию и к особенностям определения единого регионального оператора в рамках эксперимента».

Как отмечает Разин, правительство Московской области совместно с уполномоченными органами федеральной власти «активно работает над созданием правового регулирования для проведения эксперимента». Более того, подмосковные власти уже подготовили в соответствии с рекомендациями и в ближайшее время направят на согласование в Минюст и правительство необходимые поправки, добавил он.