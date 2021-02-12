Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,35 73,53 EUR Нал. 90,04 89,20 USD Бирж. 74,00 +0,40 EUR Бирж. 89,70 +0,33 USD ЦБ. 73,76 -0,09 EUR ЦБ. 89,44 -0,13 EUR/USD 1,21 -0,00 BTC/USD Бирж. 47214,42 -872,58 IMOEX 3385,66 -0,84% RTSI 1441,35 -1,37% Brent 60,63 -1,25% DJIA 31430,70 -0,02% Nasdaq 14025,77 +0,38%
Приезжие развязали кошельки
Лента новостей
Следствие начало проверку после взрыва в магазине во Владикавказе 10:08, Общество В Москве возобновился суд против Навального по делу о клевете на ветерана 10:08, Политика Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда 10:01, Политика Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка 09:55, РБК и Открытие Инвестиции Курс биткоина впервые поднялся до $49 тыс. 09:53, Крипто Все или ничего: две акции фармкомпаний, готовящих лекарства-блокбастеры 09:51, PRO МВД показало обращение заявившего о подмене детей на кукол мужчины 09:47, Общество Российский вратарь установил личный рекорд в НХЛ 09:42, Спорт Основательница Bumble стала самой молодой self made-миллиардершей 09:38, Бизнес Какой станет онлайн-реклама через 10 лет. Блог Питера Диамандиса 09:30, Футурология  Как заработать на недвижимости без большого капитала и опыта 09:26, Партнерский материал Малкин на последних секундах спас «Питтсбург» от поражения 09:25, Спорт Зрителей не пустят на матчи Australian Open из-за карантина в Мельбурне 09:19, Спорт Под завалами рухнувшего во Владикавказе «Магнита» нашли живого человека 09:14, Общество Губернаторы под угрозой, оскорбления в Instagram. Главные новости РБК 09:10, Общество «Король Twitter»: как сложился культ Маска среди частных инвесторов 09:10, PRO На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию 09:00, РБК и Фонд Потанина Власти назвали возможную причину взрыва во Владикавказе 09:00, Общество Последствия взрыва во Владикавказе. Видео 08:47, Общество Верните море: как круизные компании возобновляют работу при COVID-19 08:36, PRO Чешская компания договорилась о покупке производителя оружия «Кольт» 08:34, Бизнес Медитация на работе: как обустраивают современные офисы 08:33, РБК и СберМаркет В Мьянме после госпереворота амнистировали более 23 тыс. заключенных 08:20, Общество Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр 08:07, Общество Аналитики составили портрет «нового инвестора» в России 08:00, Инвестиции Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 февраля 07:59, Общество Семнадцать способов справиться со стрессом 07:59, РБК и HP РБК Pro: «Вас унижают и вы — в ответ». Как выжить в токсичной компании 07:53, PRO
Газета
Приезжие развязали кошельки
Газета № 010 (3299) (1202) Финансы,
0

Приезжие развязали кошельки

Банки фиксируют рост расходов иностранцев в России
Крупнейшие банки оценили, как восстанавливаются расходы иностранцев в России в начале 2021 года. ВТБ фиксирует рост трат по сравнению с периодом до локдауна, Сбербанк отмечает, что они по-прежнему падают, но уже не так сильно
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Траты иностранцев в России в начале 2021 года постепенно восстанавливаются по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда эпидемия коронавируса уже шла полным ходом в Китае, но Россия и другие страны еще не начали массово закрывать границы. По данным Сбербанка, которые РБК предоставила его пресс-служба, общее падение трат иностранцев в январе составило 15% в годовом выражении, при том что на пике обвала (в апреле прошлого года) оно достигало 74%, а в марте, последнем месяце перед введением локдауна, — 19%. ВТБ, по словам его представителя, и вовсе видит рост расходов на 11% в сравнении с прошлым январем, до 2,4 млрд руб. В то же время в эквайринговой сети «Русского стандарта» (пятый по величине банк-эквайер в стране) общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% относительно января 2020 года.

«Для большинства иностранных туристов границы нашей страны по-прежнему закрыты, однако в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов, снижая объем снятия наличных (на 12% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. — РБК)», — объясняет вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его мнению, этот тренд продолжится и после снятия ограничений на международный туризм, поэтому на горизонте ближайших лет объемы транзакций по картам иностранных банков могут превысить объемы средств, снимаемых в банкоматах.

«Объемы расходов граждан из отдельных зарубежных стран не только восстанавливаются, но и показывают значительный рост», — отметил представитель Сбербанка. Так, траты по картам стран СНГ в январе выросли на 88% год к году за счет трат в категории «одежда и обувь». «Эти цифры могут свидетельствовать о том, что приезжие из соседних стран сегодня посещают российские города в том числе для шопинга», — объяснил он. По мнению профессора РЭШ Олега Шибанова, иностранцам стало выгодно покупать одежду и обувь в России из-за курса рубля, который падал сильнее, чем многие другие валюты.

Как сократились траты иностранцев в 2020 году

Всего в 2020 году траты иностранцев в эквайринговой сети Сбербанка сократились на 45% в сравнении с 2019 годом. ВТБ зафиксировал падение их объема транзакций на 18%, до 23,2 млрд руб. По данным «Русского стандарта», общая сумма операций по иностранным картам в 2020 году снизилась на 23%. У Сбербанка спад активности держателей иностранных карт из-за рубежа начался в марте, у ВТБ — в апреле. По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше и «в декабре объем трат (почти 3 млрд руб.) уже превысил результат предыдущего года, правда, всего на 2,5%», отметили в ВТБ.

По данным Сбербанка, наибольшее падение расходов по иностранным картам наблюдалось в сфере туризма и авиаперевозок (на 69% год к году), наименьшее — в категориях «фастфуд и рестораны» (на 26%). Сильнее остальных расходы сократились у граждан Китая (минус 75%), Германии (62%) и США (47%), меньше всего — у граждан из стран СНГ (на 10%).

У Газпромбанка наименьший спад был зафиксирован в категориях «услуги связи» (8%) и «АЗС» (15%), наибольший — в категории «гостиницы» (90%), сообщил его представитель. «Русский стандарт» отмечает, что в некоторых категориях расходы иностранцев выросли на порядок: по операциям с ценными бумагами и брокерскими счетами — в 237 раз, по покупкам в «специализированных розничных магазинах» — в 58 раз, в категории «детская одежда и товары для детей» — в десять раз, в магазинах электроники — в четыре раза, на онлайн-развлечения — тоже в четыре раза.

Держатели карт китайских банков восстанавливают в России активность значительно медленнее, чем владельцы других иностранных карт, говорит представитель ВТБ. По итогам 2020 года объем их транзакций в эквайринговой сети ВТБ снизился на 70% по сравнению с 2019 годом, до 243 млн руб. Наибольшее снижение — свыше 80% год к году — фиксировалось с апреля по октябрь. В ноябре-декабре темпы снижения сократились примерно до 65–68%, январь 2021 года показал схожую динамику. Сбербанк также отмечает, что траты граждан Китая по-прежнему ниже значений доковидного периода (-82% по сравнению с началом 2020 года). «Сейчас наблюдаем увеличение темпов восстановления китайского трафика, но незначительное, на низком уровне», — сказал представитель Газпромбанка.

В первом квартале 2019 года китайцы стали лидерами по тратам в России среди всех иностранцев, отчитывался ЦБ. Они же лидировали по темпам сокращения расходов в самом начале пандемии, которая начала распространяться по миру из Китая.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: банки , платежи , карты , пандемия
Материалы по теме
Сбербанк и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники Финансы
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter