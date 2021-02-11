Россияне не спешат выговориться

Три вопроса о набирающей популярность голосовой соцсети Clubhouse

Российская аудитория новой социальной сети Clubhouse пока не превышает 10 тыс. пользователей. Локальному росту популярности площадки, как и в мире, могут способствовать выступления известных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса

Фото: Florence Lo / Reuters

На 10 февраля новое приложение Clubhouse скачали 7,7 тыс. пользователей из России, в то время как в целом в мире — 5,3 млн пользователей, следует из закрытых данных App Annie, которыми с РБК поделились два подписчика этой компании. При этом число активных пользователей соцсети в мире в период с 10 ноября по 10 февраля было значительно ниже — 338 тыс. пользователей. Для России этот показатель пока не определен, следует из данных App Annie.

Представитель App Annie отказался раскрывать данные из-за политики конфиденциальности и лишь уточнил, что пик загрузок приложения Clubhouse в мире пришелся на 31 января этого года — тогда их число выросло на 100% по отношению к среднему числу загрузок за две недели до этого. Приложение занимало первое место по загрузкам в Японии (с 28 января по 2 февраля). В России число загрузок тоже росло быстро, подтверждает App Annie: за неделю, к 8 февраля 2021 года, приложение поднялось с 45-го на 12-е место по загрузкам в категории «Соцсети». Представители площадки в последний раз раскрывали размер аудитории в конце января — на тот момент, согласно заявлению компании, у нее было 2 млн активных пользователей в неделю по всему миру.

Росту аудитории соцсети могли способствовать выступления на ней известных людей. Среди ее пользователей — американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг, актеры Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, музыканты Джаред Лето, Дрейк и др. В числе российских пользователей — художник Покрас Лампас, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, ведущие YouTube-шоу «Подруги» Ксения Дукалис и Карина Истомина и др.

Сколько стоит новая социальная сеть Clubhouse была запущена в марте 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. Спустя пару месяцев, в мае, разработчики платформы привлекли $12 млн инвестиций от американского венчурного фонда Andreessen Horowitz. Несмотря на то что проект находился на стадии бета-теста, в котором участвовало менее 5 тыс. пользователей, инвесторы оценили его в $100 млн. В январе этого года Clubhouse привлекла еще $85 млн, исходя из оценки компании уже в $1,4 млрд.

Как работает Clubhouse

Коммуникации в Clubhouse происходят с помощью голоса. Такой подход сама соцсеть объясняет тем, что когда камера не включена, пользователям не нужно беспокоиться о зрительном контакте, о том, что на них надето и где они находятся. Вместо того чтобы набирать текст, они могут поговорить в Clubhouse, занимаясь другими делами.

Пока у Clubhouse есть только мобильное приложения для платформы iOS, приложение для Android разрабатывается. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающему нужно получить приглашение от кого-то из существующих пользователей. Затем нужно выбрать интересующие темы (образование, история, криптобизнес и т.п.) и подписаться на других пользователей, чтобы соцсеть могла рекомендовать присоединиться к тем или иным «разговорам». Общение происходит в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник. Пользователи делятся на три категории: модераторы (те, кто создал «комнату»), спикеры (те, кому право голоса предоставил модератор) и слушатели. При этом пользователям соцсети запрещено записывать информацию, полученную в Clubhouse и воспроизводить ее без разрешения соцсети, хотя отдельные разговоры уже начали выкладывать на YouTube. Платформа пока дорабатывает внутренние правила и ищет способ не допускать оскорблений и распространения нежелательного контента в виртуальных комнатах.

Есть ли перспективы у коммуникаций голосом

Появление Livejournal, Facebook, «ВКонтакте» и различных мессенджеров привело к тому, что люди стали чаще переписываться, чем созваниваться, жаловались ранее операторы связи. Однако полностью отказались от использования голосовой связи только около 8% абонентов, рассказал РБК источник в одном из крупных сотовых операторов. Причем эта статистика учитывает сим-карты, вставленные в устройства, где отсутствует функция позвонить. «Но голосовая связь стагнирует во всех регионах. Самая высокая доля тех, кто перестал звонить, среди абонентов до 25 лет — они предпочитают вести диалог, отправляя друг другу голосовые сообщения», — рассказал собеседник РБК.

Опрошенные РБК эксперты считают ориентацию на голос как плюсом, так и минусом новой соцсети.

По словам главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, сейчас у сервиса есть все шансы стать «голосовым аналогом Facebook», но с меньшей аудиторией, потому что не все и не всегда готовы коммуницировать голосом. Он добавил, что есть множество людей, которые «плохо пишут, но очень хорошо говорят». Для них Clubhouse станет новым, интерактивным прочтением подкастов, в котором они смогут сделать свою мини-радиостанцию и активно взаимодействовать с другими пользователями. Клименко подчеркнул, что у сервиса есть шансы стать популярным в России, если в нем появится достаточное количество ведущих, которые будут готовы тратить свое время на качественный контент — например, если в эфир будут готовы одновременно выйти пять известных экономистов и порассуждать на интересную тему. Также популярность соцсети будет зависеть от модели монетизации — например, будут ли пользователи готовы «донатить» ведущим или платно подписываться на их каналы.

По прогнозу директора по маркетингу Brand Analytics Василия Черного, в ближайшие полгода российская аудитория сервиса может увеличиться до 200–300 тыс. активных пользователей. «Голосовая коммуникация — формирующийся и растущий тренд, у которого хорошее будущее. Движемся от текста к голосу и далее к VR (виртуальной реальности. — РБК). Голос — очевидное преимущество и уникальное позиционирование сети», — указал Черный. В то же время он отметил, что в последние годы пользователи привыкли к асинхронной коммуникации — общение с помощью текста в тот момент, когда пользователю это удобно, тогда как Clubhouse — про синхронную коммуникацию, на которую нужно выделять четкое время. «То же самое говорят про подкасты — трудно «уговорить» слушателя выделить значительное время на прослушивание подкаста, но зато возникает рекордная вовлеченность, если это удается. Поэтому пока Clubhouse видится как деловая, немного элитарная сеть для продвинутых, для тех, кто двигает тренды. Будет ли потребность у широкой публики проводить в Clubhouse родительские собрания в школе или собрания дачных кооперативов — неясно», — резюмирует директор по маркетингу Brand Analytics.

Руководитель российского подразделения партнерской сети Admitad Анна Гидирим отметила, что люди гораздо чаще опираются на зрение, чем на слух. «Визуальная картинка и динамика в кадре стали одним из факторов успеха TikTok — и их же отсутствие может стать проблемой для Clubhouse. По статистике публикация с картинкой набирает гораздо больше прочтений, чем без нее», — рассуждает она. По оценке Гидирим, через пару лет на пике популярности мировая аудитория Clubhouse может достичь 25–30 млн активных пользователей.

Гендиректор агентства influencer-маркетинга Hello blogger Татьяна Иванова считает, что бум популярности приложения можно ожидать в ближайшие два месяца, но впоследствии она может угаснуть так же, как в свое время Google+ с похожей системой инвайтов. «Это произойдет, если разработчики не сделают приложение более понятным для масс: не добавят новые функции, не объяснят, как создавать контент, потреблять его и монетизировать, а также если не появятся новые известные пользователи не только из сферы ИТ, а из числа звезд шоу-бизнеса», — рассуждает она.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что Clubhouse сохранит свою привлекательность только в том случае, если останется неким закрытым клубом. «В тот момент, когда эта история станет массовой и в сервисе появится множество чатов, в приложении станет сложно найти что-то действительно интересное и им будет неудобно пользоваться», — говорит он. Казарян подчеркнул, что Clubhouse создает ощущение «более интеллектуального общения» в формате псевдоподкаста со множеством участников, включая известных людей, в режиме реального времени. «В некотором смысле Twitter начинался примерно так же — его использовали, чтобы общаться с известными людьми», — указал он.

Как монетизировать сервис

В конце января, привлекая очередные инвестиции, создатели Clubhouse анонсировали, что в ближайшее время планируют добавить возможность для пользователей давать друг другу чаевые, оплачивать билеты на отдельные разговоры и продавать подписки, и такие опции будут предполагать и какую-то плату соцсети, писал Techcrunch. До сих пор Clubhouse не брал деньги с пользователей и не распространял рекламу на площадке, за счет которой традиционно монетизируются многие популярные соцсети (например, Facebook, Twitter и YouTube).

По мнению стратегического директора маркетингового агентства Woombat Антона Петухова, основным вариантом монетизации в Clubhouse могут стать платные консультации с экспертами и вебинары в эксклюзивных закрытых комнатах. Голосовые сообщения были непопулярны из-за шума улицы, плохого качества звука и связи, но если создатели Clubhouse решат эти проблемы, то их приложение станет перспективным направлением и, хотя и не заменит классические соцсети, станет хорошим способом завести новые знакомства или пройти обучение, считает он.

Для рекламодателей аудиообщение не очень привлекательно, отметила Анна Гидирим, поскольку такой формат усложняет продажи. Если у соцсети возникнет желание монетизироваться через рекламу, для его реализации потребует дорабатывать функционал, пояснила она. «Некоторые бренды сейчас пробуют использовать Clubhouse как инструмент общения с комьюнити и работы с имиджем. Например, крупная платформа для дизайнеров Figma создала свою комнату, где собираются клиенты и их знакомые, могут обсудить новости веб-дизайна или попросить подсказку по использованию платформы», — рассказала Гидирим.