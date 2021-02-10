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МВФ вступился за безработных
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Газета
МВФ вступился за безработных
Газета № 008 (3297) (1002) Экономика,
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МВФ вступился за безработных

Финансовые аналитики ООН предложили России сохранить повышенную компенсацию потерявшим трудовой доход
У МВФ и правительства России возникли разногласия по поводу пособий по безработице. МВФ считает, что и минимальное, и максимальное пособия должны остаться повышенными. Власти вернули минимальное пособие на доковидный уровень
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям оставить все пособия по безработице на повышенном уровне в 2021 году. Об этом говорится в докладе МВФ по итогам ежегодных консультаций по российской экономике, поступившем в РБК. Правительство в конце 2020 года решило сохранить и на 2021 год максимальное пособие по безработице на уровне 12 130 руб., но вернуть минимальное пособие на доковидный уровень — 1500 руб.

МВФ считает, что минимальная величина пособия для безработных тоже должна оставаться на повышенном уровне (4500 руб.). Весной 2020 года власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 руб., а минимальный — с 1500 до 4500 руб. (выплачивалось до конца августа). «Власти должны сохранить все пособия по безработице на более высоком уровне, утвержденном после марта 2020 года, включая те, что недавно истекли, до тех пор пока не произойдет значимого восстановления занятости», — говорится в докладе МВФ.

Фонд отмечает, что докризисные величины пособия по безработице крайне малы по сравнению с общей стоимостью жизни и нуждаются в перманентном увеличении. По данным МВФ, российское пособие по безработице в среднем компенсировало лишь 27% утраченного заработка по сравнению со средним показателем 47% по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Среднемесячная численность безработных в 2020 году выросла до 4,3 млн человек по сравнению с 3,5 млн в 2019 году, следует из данных Росстата. Уровень безработицы достигал пика в августе — 6,4% рабочей силы, но к декабрю опустился до 5,9%. Докризисный уровень безработицы (в среднем за 2019 год) составлял 4,6%.

Дестимулируют ли пособия искать работу

Минимальное пособие платится тем, кто ищет работу впервые, стремится вернуться к трудовой деятельности после перерыва более года или был уволен за нарушение трудовой дисциплины (плюс ряд других категорий). Максимальное пособие 12 130 руб. в пандемическом 2020 году выплачивалось до конца августа гражданам, потерявшим работу после 1 марта, независимо от утраченного заработка. В остальных случаях максимальное пособие платится первые три месяца, если средний заработок человека на последней работе превышал 16 173 руб. (в первые три месяца выплаты составляют 75% среднего заработка, но не более максимальной суммы).

Российские власти аргументировали изменение подхода к выплатам после пика ограничений из-за коронавируса тем, что существенная доля безработицы в кризис объяснялась более высокими пособиями безработным (то есть граждане не торопились искать новую работу, довольствуясь пособиями), следует из доклада МВФ. «Они [власти] выражали беспокойство, что это создает неправильные стимулы для граждан и подрывает предложение на рынке труда», — говорится в документе. В деньгах повышенные пособия по безработице в 2020 году стоили бюджету около 185 млрд руб. (при общих антикризисных расходах на здравоохранение и поддержку населения в размере более 2,4 трлн руб., по оценкам МВФ). РБК направил запрос в Минтруд.

Тезис о том, что повышенное пособие по безработице дестимулирует людей искать работу, не верен, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В любой стране всегда есть «профессиональные» безработные, для борьбы с которыми нужно не держать пособия по безработице на низком уровне, а изменять порядок работы с такими неработающими — например, отказывать им в выплатах при постоянных отказах от вакансий, предлагаемых службой занятости, указывает Сафонов.

Безработные в России являются заложниками сразу нескольких обстоятельств: нехватки рабочих мест, отсутствия сопровождающих программ переезда в другой регион для трудоустройства, некачественной работы служб занятости, перечисляет эксперт. Минимальное пособие по безработице выплачивается людям, которые имели длительный перерыв в стаже (например, матери, которые не работали и воспитывали детей) или же вообще у них отсутствовал опыт работы (например, бывшие студенты). «Именно эти категории населения, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке государства, оказываются практически вне зоны его внимания», — категоричен Сафонов.

Низкие пособия по безработице приводят к тому, что люди вынуждены браться за любую работу, — в этом смысле такие пособия действительно стимулируют более высокий уровень занятости, но эта занятость низкооплачиваема, подчеркивает директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его мнению, даже повышенный размер пособия по безработице (12,13 тыс. руб.) низкий, а минимальное пособие (1,5 тыс. руб.) «смехотворное», уверен он. «Более низкие пособия вносят свой вклад и в бедность, и в неравенство», — сказал Гимпельсон. Численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам января—сентября 2020 года достигла 19,6 млн человек (13,3% от всего населения), что на 400 тыс. человек больше, чем за тот же период 2019 года.

За исключением вопроса о пособиях безработным, российские власти «в целом разделили оценку экономических перспектив и рисков, сделанную МВФ», отмечено в докладе фонда. На 2021–2023 годы запланирована бюджетная консолидация, исходящая из постепенного улучшения экономических условий. Но власти «внимательно следят за ситуацией» и готовы в случае необходимости увеличить поддержку экономики. МВФ рекомендует российскому правительству допустить такой дефицит бюджета в 2021 году, какой будет оправдан исходя из экономических условий, а позже в этом году окончательно оценить возможность возвращения к полноценному бюджетному правилу с 2022 года.

МВФ по традиции напомнил российскому правительству о структурных реформах, которые необходимы для увеличения планки потенциального экономического роста (с текущих 1,6%, по оценке фонда), но буксуют все последние годы. МВФ приветствовал «регуляторную гильотину» в России (отмена устаревших и избыточных требований к бизнесу), но отметил, что судить о ее результатах еще рано. Национальные проекты представляют возможности для увеличения потенциального роста, но они не должны использоваться для усиления и без того значительной доли государства в экономике, предупредил МВФ.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: МВФ , Минтруд , пособие по безработице , рынок труда , пандемия
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