Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,30 73,50 EUR Нал. 90,03 89,18 USD Бирж. 73,84 -0,05 EUR Бирж. 89,58 +0,06 USD ЦБ. 74,12 -0,14 EUR ЦБ. 89,53 +0,13 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 46625,00 +69,00 IMOEX 3444,05 +0,50% RTSI 1469,37 +0,79% Brent 61,11 +0,97% DJIA 31375,83 -0,03% Nasdaq 14007,70 +0,14%
Театры внесли кассу в репертуар
Лента новостей
ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу из-за акции за Навального 10:36, Политика Бумаги TCS Group подорожали на 5% на фоне включения в индекс MSCI Russia 10:31, Инвестиции Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины 10:31, РБК и МегаФон Учителя будущего: как меняются роли специалистов образования 10:30, Экономика образования  Сверхмощный пикап Ram победил 770-сильный Mustang в дрэге. Видео 10:28, Авто Мишель Обама анонсировала детское кулинарное шоу на Netflix 10:22, Стиль Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на электронику 10:14, Бизнес Какой холодильник никогда не победит телевизор 10:02, РБК Стиль и LG SIGNATURE Предсказавший покупку биткоина компанией Tesla назвал тот пост троллингом 10:01, Бизнес Курс Ethereum обновил исторический максимум 10:00, Крипто Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск 09:59, Политика Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины 09:59, PRO В Красноярском крае назвали сроки по новым претензиям «Норникелю» 09:55, Бизнес Путин попросил российский МИД активнее защищать россиян за рубежом 09:42, Политика Почему некоторым людям могут отказать в покупке элитной квартиры в Москве 09:40, Недвижимость 97 волонтеров отказались работать на ОИ после слов главы оргкомитета 09:35, Спорт Медитация на работе: как обустраивают современные офисы 09:33, РБК и СберМаркет Новый гибкий подход к оценке рисков 09:23, PRO В МЧС ответили на сообщение о пропаже туристов на перевале Дятлова 09:11, Общество СМИ узнали о связи ареста главы МСП-банка с делом Фургала 09:06, Общество Столичные музеи и театры приготовились к году без ковидных ограничений 09:02, Технологии и медиа Первый регион без масок, IPO для фирм без активов. Главные новости РБК 08:50, Общество Спецназ задержал в Красноярске подозреваемых в сбыте героина на ₽10 млн 08:44, Общество Маркус Бакингем: «Баланс между работой и жизнью» — странное определение 08:41, PRO Семнадцать способов справиться со стрессом 08:35, РБК и HP Студенты перечислили проблемы после возвращения с дистанционного обучения 08:30, Общество В Горно-Алтайске около ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы 08:12, Общество Как сделать содержание автопарка дешевле 08:06, РБК и Gazpromneft
Газета
Театры внесли кассу в репертуар
Газета № 008 (3297) (1002)
0

Театры внесли кассу в репертуар

Столичные учреждения культуры обнародовали планы по доходам в 2021 году
Столичные заведения культуры рассчитывают на рост своих доходов в текущем году. Но ожидания разделились — кто-то рассчитывает на допандемийные показатели, часть дает более осторожные прогнозы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

РБК проанализировал опубликованные планы финансово-хозяйственной деятельности известных учреждений культуры Москвы и сопоставил их ожидания по доходам от оказания платных услуг (преимущественно от продажи билетов) в этом и прошлом годах.

Подобные планы обязаны составлять и публиковать все государственные бюджетные учреждения. При этом в течение года они могут корректировать свои расчеты. В прошлом году это происходило в первую очередь из-за пандемии коронавируса: в марте 2020 года все подведомственные Министерству культуры заведения — музеи, театры, филармонии, цирки и т.д. — были закрыты, схожие решения в отношении своих «подведов» приняли и региональные власти. 

В Москве учреждениям культуры разрешили открыться лишь 16 июня 2020 года, но уже 13 ноября музеи в столице были вновь закрыты, до 15 января 2021 года, из-за второй волны заражений. В результате Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, как напомнил его представитель, в прошлом году был открыт менее полугода — только 177 дней. Попасть в музей можно было только по расписанию, предварительно купив электронный билет. Число таких сеансов, как и число посетителей, было лимитировано: в экскурсионной группе единовременно могло быть не более пяти человек, а проведение массовых мероприятий (лекций и концертов) было запрещено вовсе. Театрам, филармониям и кинотеатрам с осени разрешили заполнять не более 25% мест в зале.

Кроме того, из-за закрытия границ учреждения культуры в 2020 году лишились доходов от иностранных туристов.

С 22 января 2021 года театрам Москвы разрешено заполнять зал до 50%, музеям также можно принимать только 50% гостей от общей вместимости помещений. Масочно-перчаточный режим и социальная дистанция при этом сохраняются.

В итоге, к примеру, Мемориальный музей космонавтики к концу года снизил свои ожидания по выручке от платных услуг в три с лишним раза: если в начале года это были 169 млн руб., то в декабре — только 50,5 млн руб. (фактические результаты еще не опубликованы).

Технологии и медиа
Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2021 году столичные учреждения культуры надеются восстановить свои доходы, следует из их новых планов финансово-хозяйственной деятельности. Московский академический театр сатиры ожидает выручить в этом году от продажи билетов 502,5 млн руб., столько же — 502,5 млн руб. — он планировал и в январе 2020 года. Однако к концу года речь шла уже лишь о 151,9 млн руб.

На такой же доход в этом году, как и в начале прошлого, рассчитывают и в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского (280 млн руб.) и Драматическом театре им. К.С. Станиславского (24,8 млн руб.). При этом в конце 2020 года в планах фигурировали суммы вдвое меньше: 124 млн и 12 млн руб. соответственно. РБК направил запросы в эти театры.

Администрация Московского зоопарка более осторожна: сейчас она ожидает в 2021 году 1 млрд руб. доходов от оказания платных услуг. В самом начале 2020 года, до пандемии, годовой план был 1,4 млрд руб., который к концу года снизился до 580,6 млн руб.

Консервативен в своем плане и уже упоминавшийся Мемориальный музей космонавтики: сейчас он ожидает, что в 2021 году заработает только 92,7 млн руб. против ожидавшихся изначально 169 млн руб. в 2020-м. Меньшие по сравнению с началом прошлого года ожидания и у Большого театра: 2,6 млрд против 2,9 млрд руб. (в концу прошлого года это были только 1,1 млрд руб.). В Большом театре отказались комментировать план финансово-хозяйственной деятельности на этот год. РБК направил запросы в Московский зоопарк и Мемориальный музей космонавтики.

Государственный исторический музей, по словам его представителя, планирует свои доходы на 2021 год «осторожно»: к концу года музей рассчитывает выручить 250 млн руб. от продажи билетов, тогда как его доходы в 2020-м составили 143 млн руб., что составляет лишь треть от доходов 2019 года. Музей уже планирует выставки на 2021 год и в марте готовится открыть сезон двумя экспозициями — «Придворный костюм из собрания Эрмитажа» и «Шедевры гравюры Дюрера из собрания музеев Италии». Все спонсоры подтвердили финансовую поддержку в 2021 году в прежних объемах, добавил представитель Государственного исторического музея.

Пушкинский музей, как заверил его представитель, настроен на 2021 год оптимистично: музей, в частности, уже запланировал выставки вплоть до ноября 2021 года, включая выставку «Морозовы», которая до открытия в Москве будет показана в Париже.

В своем плане финансово-хозяйственной деятельности Пушкинский музей указывает только общие доходы с учетом госсубсидий и поступлений от спонсоров — в середине 2020 года они оценивались в 971,2 млн руб., позже план не обновлялся. Результат по итогам года в пресс-службе не уточнили, отметив лишь, что продажи билетов упали за год в 3,5 раза, а спонсорская поддержка «заметно сократилась» — до 12% от общих доходов музея. В этом году Пушкинский музей планирует общую выручку на уровне 1,4 млрд руб. 

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: музей , театр , доходы , выручка , продажа билетов , пандемия , коронавирус
Материалы по теме
Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии Технологии и медиа
Власти решили закрыть на карантин все музеи Москвы Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter