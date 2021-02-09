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Коронавирус увеличил убыль на 18%
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Газета
Коронавирус увеличил убыль на 18%
Газета № 007 (3296) (0902) Экономика,
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Коронавирус увеличил убыль на 18%

Росстат обнародовал данные о смертности в 2020 году
Смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19, следует из данных Росстата. Число умерших с коронавирусом за время пандемии превысило 162 тыс. человек
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года достигло 162 249 человек, следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

Избыточная смертность

По предварительным данным статведомства, общая смертность в России по итогам 2020 года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших. «Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19», — заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова на брифинге перед публикацией данных Росстата. «Исходя из темпов роста заболеваемости [коронавирусом в конце прошлого года], мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло. И, собственно, сложность декабря повлияла на общие годовые показатели смертности в России», — сказала она.

По словам Голиковой, половина избыточной смертности прошлого года приходится на летальные исходы с подтвержденным коронавирусом (независимо от того, стал ли он главной причиной смерти или косвенной), но данные носят предварительный характер и впоследствии будут уточняться. Вице-премьер указала, что существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19. Часть случаев связана с тем, что «люди, которые переболели COVID-19, выздоровели, <...> но страдают хроническими заболеваниями, и, к сожалению, у них наблюдаются в том числе летальные исходы потом», объясняла Голикова в декабре 2020 года.

Количество годовых смертей в России монотонно сокращалось за последнее десятилетие и уменьшилось бы и в 2020 году, если бы не пандемия COVID-19, говорит научный сотрудник Университета Тюбингена Дмитрий Кобак. Если линейно экстраполировать докоронавирусный тренд 2015–2019 годов, то аналитический показатель избыточной смертности в России за апрель—декабрь 2020 года (с начала пандемии), исходя из данных Росстата, составляет 360 тыс. человек, в том числе 96 тыс. в декабре. Речь идет о превышении фактической общей смертности за указанный период 2020 года над потенциальным показателем этого же периода, следует из расчетов Кобака.

В целом коэффициент смертности в России в 2020 году, по оценкам Росстата, вырос до 14,5 умерших на 1 тыс. человек (против 12,3 в 2019 году). Естественная убыль населения с начала 2020 года достигла 688,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 316,2 тыс. человек).

Оценка летальности коронавируса в России

Доля умерших с COVID-19 (по всем категориям смертности) в апреле—декабре достигла 5% от количества подтвержденных случаев заболевания — 3 159 297 человек по состоянию на 30 декабря, по данным оперативного штаба правительства (.pdf) Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (103 968 умерших с апреля по декабрь), то она составила 3,3%.

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность от COVID-19 в мире составляет около 2,2% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно различается).

Рекорд декабря

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в декабре составило 44 435 человек, став самым высоким показателем с начала пандемии в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года.

  • Основной причиной смерти COVID-19 в декабре стал для 25 980 человек: он идентифицирован в полном объеме при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
  • У 5570 умерших вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.
  • COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания для 2065 человек.
  • У 10 820 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

Одновременно Росстат пересмотрел данные по смертности c COVID-19 за ноябрь. Согласно обновленным данным, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (по всем четырем категориям) в этом месяце составило 37 609 человек по сравнению с 35 645 умершими в предыдущей оценке.

Смертность по регионам

В региональном разрезе Москва сохранила лидерство по смертности c COVID-19. В декабре в столице произошел рост летальных случаев, когда коронавирус стал основной причиной смерти: с 3418 умерших в ноябре до 5251 в декабре. Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (когда коронавирус стал как основной, так и сопутствующей причиной смерти) в декабре возросло до 5891 (в ноябре — 4542 летальных случая).

Второе место снова заняла Московская область, где в декабре число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти возросло с 2453 летальных исходов в ноябре до 3324 в декабре. Всего в Подмосковье в декабре зарегистрированы 3564 умерших с COVID-19 после 2740 в ноябре.

В Санкт-Петербурге общая смертность с COVID-19 в декабре возросла до 3097 человек после 2320 в ноябре. Число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти выросло с 1868 в ноябре до 2507 в декабре.

Оперативные данные января 2021 года свидетельствуют об «устойчивом снижении показателей смертности», заявила Голикова, указав, что это снижение составило «чуть более 11%» по сравнению с декабрем 2020 года.

Вице-премьер сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется. «За последние сутки зарегистрировано 15 916 случаев новой коронавирусной инфекции, показатель на 100 тыс. населения составил 10,8. На Москву и Санкт-Петербург приходится чуть более 20%. Оставшиеся — это все регионы Российской Федерации», — сказала она.

Суточный показатель заболеваемости по регионам сильно отличается: в два и более раза выше среднего по России показатель в Карелии, Калмыкии, Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зарегистрированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком АО и Краснодарском крае.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: смертность , COVID-19 , пандемия
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