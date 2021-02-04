Исполнительные листы встали в очередь

Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов

Клиенты, пытающиеся взыскать деньги со своих должников самостоятельно, жалуются на задержки с получением средств по исполнительным листам. Банки же сообщают о резком росте таких бумажных документов и наличии среди них подделок

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Сбербанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о «существенном» росте без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк.

По закону «Об исполнительном производстве» кредитная организация должна совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же, но задержка возможна, если у банка появятся сомнения в подлинности документа. В этом случае у него есть право не более чем на семь дней остановить проведение операции.

На фоне увеличения числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке: на портале banki.ru пользователи преимущественно жалуются на подобные проблемы в ВТБ, но также есть единичные обращения клиентов Росбанка и банка «Зенит».

Как ситуацию описывают банкиры

Часть бумажных исполнительных листов «являются мошенническими и требуют дополнительной проверки совместно с органами МВД», в связи с чем банк вынужден увеличивать численность сотрудников, занимающихся работой с данными документами, указывает представитель ВТБ, добавляя, что на бумажные обращения приходится менее 1% от общего потока исполнительных документов (Федеральная служба судебных приставов работает с банками в электронном виде). В ВТБ также не исключают, что бумажные исполнительные листы могут содержать ошибки, из-за которых перевод денег банком невозможен.

Основной массив операций по исполнительным листам сейчас проводится в срок до семи дней, «системных отклонений» нет, сообщил РБК представитель Сбербанка. Он также подтвердил, что банк выявлял среди них поддельные.

«Намеренно срок проверки исполнительных документов, предъявляемых клиентами, компания не увеличивала», — утверждает представитель Тинькофф Банка. По его словам, сотрудники дополнительно проверяют документы, вызывающие сомнения, но такие случаи «носят нерегулярный характер».

Росбанк укладывается в законные сроки исполнения таких документов, говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова, объясняя увеличение бумажных исполнительных листов ростом числа хозяйственных споров.

«Рост жалоб связан с началом серьезных мероприятий по прекращению использования банка в целях обналичивания», — поясняет начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. «Если ранее банки «отпускали» сомнительные операции по исполнительным листам с учетом законодательства об исполнительном производстве, то после разъяснений Банка России по данному вопросу банки стали отказывать в исполнении сомнительных документов», — подчеркивает она.

Остальные банки из топ-15 не ответили на запрос РБК. Вопросы, которые возникают при взыскании долгов по исполнительным листам напрямую через банки, не относятся к компетенции судебных приставов, сообщил РБК представитель ФССП. В Банке России считают, что жалобы на задержки в работе с исполнительными листами «требуют дополнительной верификации и изучения».

С чем связан рост требований о взыскании

Несмотря на пандемию, сомнительные схемы с использованием исполнительных листов стали популярнее, констатировал Банк России. По оценкам регулятора, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

Подобные преступные схемы остаются «во многом технически неуязвимыми», замечает Соколова. Она напоминает, что у банков по сути нет законных оснований для отказа предъявителям подобных листов. Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может немедленно отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию».

Партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов не исключает, что в прошлом году банки действительно могли столкнуться с увеличением числа фиктивных исполнительных листов. «Банки вынуждены тщательнее проверять полученные документы и делать запросы в суды по факту их выдачи или фиктивности. Исполнение банком фиктивного исполнительного листа без надлежащей проверки приводит к необходимости компенсировать убытки клиенту, с которого необоснованно взыскали деньги», — напоминает он.

В Тинькофф Банке рост предъявляемых исполнительных листов во втором полугодии связывают с введением в начале года карантинных мер и «их влиянием на судебное делопроизводство». Пандемия «довольно сильно парализовала работу взыскателей со службой судебных приставов и многие кредиторы выбирали способ исполнения через банки», добавляет Ефремов.

Кроме того, в 2020 году количество блокировок счетов компаний в целом выросло, а с помощью исполнительных листов такие компании могут пытаться выводить деньги с собственных счетов, приводит еще одну версию юрист. «Порядок принятия и исполнения банками исполнительных листов четко регламентирован — если в заявлении и исполнительном документе отсутствуют ошибки, банк обязан произвести перевод денежных средств взыскателю. Именно простота списания средств привлекает лиц, которые таким образом пытаются вывести средства с заблокированных счетов организаций», — поясняет Ефремов.

Работая с исполнительными листами, банки оказываются «меж двух огней», считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «С одной стороны, банк обязан незамедлительно обратить взыскание на денежные средства должника, с другой стороны, банки несут ответственность перед клиентами за необоснованное списание, а также перед государством — за игнорирование признаков незаконной легализации денежных средств». Юрист считает, что задержки в переводах по исполнительным листам могут быть связаны с тем, что банки не получают вовремя ответы от регулирующих органов.