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Исполнительные листы встали в очередь
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Газета
Исполнительные листы встали в очередь
Газета № 004 (3293) (0402) Финансы,
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Исполнительные листы встали в очередь

Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов
Клиенты, пытающиеся взыскать деньги со своих должников самостоятельно, жалуются на задержки с получением средств по исполнительным листам. Банки же сообщают о резком росте таких бумажных документов и наличии среди них подделок
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Сбербанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о «существенном» росте без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк.

По закону «Об исполнительном производстве» кредитная организация должна совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же, но задержка возможна, если у банка появятся сомнения в подлинности документа. В этом случае у него есть право не более чем на семь дней остановить проведение операции.

На фоне увеличения числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке: на портале banki.ru пользователи преимущественно жалуются на подобные проблемы в ВТБ, но также есть единичные обращения клиентов Росбанка и банка «Зенит».

Как ситуацию описывают банкиры
  • Часть бумажных исполнительных листов «являются мошенническими и требуют дополнительной проверки совместно с органами МВД», в связи с чем банк вынужден увеличивать численность сотрудников, занимающихся работой с данными документами, указывает представитель ВТБ, добавляя, что на бумажные обращения приходится менее 1% от общего потока исполнительных документов (Федеральная служба судебных приставов работает с банками в электронном виде). В ВТБ также не исключают, что бумажные исполнительные листы могут содержать ошибки, из-за которых перевод денег банком невозможен.
  • Основной массив операций по исполнительным листам сейчас проводится в срок до семи дней, «системных отклонений» нет, сообщил РБК представитель Сбербанка. Он также подтвердил, что банк выявлял среди них поддельные.
  • «Намеренно срок проверки исполнительных документов, предъявляемых клиентами, компания не увеличивала», — утверждает представитель Тинькофф Банка. По его словам, сотрудники дополнительно проверяют документы, вызывающие сомнения, но такие случаи «носят нерегулярный характер».
  • Росбанк укладывается в законные сроки исполнения таких документов, говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова, объясняя увеличение бумажных исполнительных листов ростом числа хозяйственных споров.
  • «Рост жалоб связан с началом серьезных мероприятий по прекращению использования банка в целях обналичивания», — поясняет начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. «Если ранее банки «отпускали» сомнительные операции по исполнительным листам с учетом законодательства об исполнительном производстве, то после разъяснений Банка России по данному вопросу банки стали отказывать в исполнении сомнительных документов», — подчеркивает она.
  • Остальные банки из топ-15 не ответили на запрос РБК. Вопросы, которые возникают при взыскании долгов по исполнительным листам напрямую через банки, не относятся к компетенции судебных приставов, сообщил РБК представитель ФССП. В Банке России считают, что жалобы на задержки в работе с исполнительными листами «требуют дополнительной верификации и изучения».

С чем связан рост требований о взыскании

Несмотря на пандемию, сомнительные схемы с использованием исполнительных листов стали популярнее, констатировал Банк России. По оценкам регулятора, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

Подобные преступные схемы остаются «во многом технически неуязвимыми», замечает Соколова. Она напоминает, что у банков по сути нет законных оснований для отказа предъявителям подобных листов. Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может немедленно отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию».

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ЦБ выявил резкий рост обнала через нотариусов и споры о зарплате Фото: Михаил Галустов / Bloomberg

Партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов не исключает, что в прошлом году банки действительно могли столкнуться с увеличением числа фиктивных исполнительных листов. «Банки вынуждены тщательнее проверять полученные документы и делать запросы в суды по факту их выдачи или фиктивности. Исполнение банком фиктивного исполнительного листа без надлежащей проверки приводит к необходимости компенсировать убытки клиенту, с которого необоснованно взыскали деньги», — напоминает он.

В Тинькофф Банке рост предъявляемых исполнительных листов во втором полугодии связывают с введением в начале года карантинных мер и «их влиянием на судебное делопроизводство». Пандемия «довольно сильно парализовала работу взыскателей со службой судебных приставов и многие кредиторы выбирали способ исполнения через банки», добавляет Ефремов.

Кроме того, в 2020 году количество блокировок счетов компаний в целом выросло, а с помощью исполнительных листов такие компании могут пытаться выводить деньги с собственных счетов, приводит еще одну версию юрист. «Порядок принятия и исполнения банками исполнительных листов четко регламентирован — если в заявлении и исполнительном документе отсутствуют ошибки, банк обязан произвести перевод денежных средств взыскателю. Именно простота списания средств привлекает лиц, которые таким образом пытаются вывести средства с заблокированных счетов организаций», — поясняет Ефремов.

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Работая с исполнительными листами, банки оказываются «меж двух огней», считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «С одной стороны, банк обязан незамедлительно обратить взыскание на денежные средства должника, с другой стороны, банки несут ответственность перед клиентами за необоснованное списание, а также перед государством — за игнорирование признаков незаконной легализации денежных средств». Юрист считает, что задержки в переводах по исполнительным листам могут быть связаны с тем, что банки не получают вовремя ответы от регулирующих органов.

ЦБ решил дать банкам возможность блокировать переводы по исполнительным листам, если есть подозрения на попытку отмывания или обналичивания денег. Пункт об этом внесен в список признаков сомнительных операций, но новые правила начнут действовать только с 1 октября 2021 года (pdf).

Финансы
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти также обсуждают поправки в законодательство, чтобы пресечь незаконные транзакции и вывод денег через исполнительные документы. Один из пунктов — запрет на переводы по исполнительным листам в зарубежные банки, который должен пресечь механизм отмывания денег по «молдавской схеме». Работа над законопроектом возобновилась, но еще не завершена, писал РБК.

Автор: Юлия Кошкина.
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