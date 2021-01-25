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Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу
Здание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом, рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.

Поправки в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года, о разработке законопроекта на эту тему писал «Коммерсантъ». К документу тогда высказывались замечания, поэтому работа продолжается, пояснил РБК представитель Минюста. «Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — утверждает источник, знакомый с ходом дискуссии. Работа над законопроектом возобновилась, подтверждает представитель Банка России.

Принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов, отметил представитель Минюста. В ЦБ сообщили, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Предложение ограничить возможности переводов за рубеж по исполнительным документам там не прокомментировали.

Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 году. Она подразумевала перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему. Схема не раз модифицировалась: в последние годы для проведения сомнительных операций использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС), которые в России также считаются исполнительными документами.

Зачем нужен запрет на зарубежные выплаты

Банк России и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В 2020 году, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. За девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию» (115-ФЗ), отмечает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Если взысканные средства сначала будут попадать на счет в российском банке, а потом уже переводиться на зарубежные счета, то кредитная организация сможет расценивать это как отдельную операцию и блокировать сомнительный перевод, объясняет юрист, отмечая, что предложенный подход действительно позволит частично снизить риски вывода денег из России.

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Канал, по которому «улетали за рубеж огромные суммы», будет закрыт, но лазейки останутся, предупреждает член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин. Перевод средств по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока у банков нет права блокировать такие операции. «Пока этого не будет сделано, мошенники всех уровней при попустительстве или даже пособничестве коррумпированных судей, нотариусов и сотрудников ФССП (Федеральной службы судебных приставов) будут продолжать, кстати нарастающими темпами, «отмывать» и выводить в «тень» денежные средства со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заключает Пронин.

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Фото:Михаил Галустов / Bloomberg

Заместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов предложение Минюста поддерживает, но подчеркивает, что мера будет работать только в комплексе с другими решениями. «Сейчас вся ответственность по оценке мошенничества лежит на банке, неважно, куда идет перевод по исполнительному листу. Проблему нужно решать комплексно, а не просто ограничениями на перевод денег по исполнительным листам на счета за рубежом. Средства по таким документам должны не просто попадать в российский банк, должен быть решен вопрос контроля за процессом взыскания со стороны ФССП», — отмечает собеседник РБК.

В прошлом году Банк России решил расширить возможность банков по блокировке подозрительных операций с использованием исполнительных документов. ЦБ обновил положение 375-П и дополнил перечень признаков сомнительных операций пунктом о том, что кредитная организация может отказать в проведении такой операции, если она нацелена на отмывание денег (pdf.). Новые правила начнут действовать 1 октября 2021 года.

Каковы последствия для добросовестного бизнеса

Ограничения на переводы по исполнительным листам могут негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний, считают опрошенные РБК эксперты. Злоупотребления есть, однако большинство участников рынка используют исполнительные документы по назначению, утверждает Ефремов: «Вводить ограничения для всего рынка из-за отдельных недобросовестных игроков контрпродуктивно». В «Деловой России» инициативу Минюста не поддерживают. Там указали, что от нового подхода пострадают в первую очередь добросовестные взыскатели. В бизнес-организации «Опора России» считают, что мера несет скорее риски для бизнеса.

«Задача противодействовать отмыванию денег и выводу их за рубеж безусловно важная, но если мы говорим о многих иностранных контрагентах, то они и так не в восторге от эффективности системы исполнительного производства в России», — говорит представитель ассоциации «Опора России» в Пекине Александр Зайнигабдинов. По его словам, если вывод денег из страны по судебному спору может оказаться под вопросом, это «может снизить желание в принципе работать с российскими компаниями».

«Рейтинг» российской юрисдикции от этой меры не вырастет, уверена адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: «Инициатива может быть квалифицирована иностранными компаниями как создание условий, при которых банковская система России будет способствовать недобросовестным контрагентам в неисполнении судебных актов».

Новые условия потребуют от нерезидентов дополнительных финансовых расходов, связанных с открытием и обслуживанием счета, оплаты комиссионных сборов от российских банков, перечисляет Ефремов. «Фактически инициатива «навязывает» российские банки иностранцам», — заключает юрист.

Изменение подхода повлияет на договорные отношения между компаниями резидентами и нерезидентами, соглашается член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин. Он не исключает, что компании-нерезиденты будут готовы работать с российскими только по предоплате, если открытие счета в России будет для них обязательным.

Автор
Юлия Кошкина
банки отмывание денег вывод средств за рубеж исполнительный лист
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