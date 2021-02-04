АСВ удовлетворит кредиторов за счет юристов

Как Агентство по страхованию вкладов планирует снижать расходы на ликвидацию банков

Требования кредиторов ликвидируемых банков пока удовлетворены на 14%. Для увеличения этой доли АСВ намерено отказаться от расходов на дорогих сторонних юристов и ускорить продажу реальных активов банков

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Требования кредиторов к банкам, которые находятся в процессе ликвидации, пока удовлетворены только на 14% по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом говорится в стратегии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на будущие пять лет (РБК ознакомился с документом, представитель АСВ подтвердил его подлинность). Сейчас в процессе ликвидации у агентства находятся 416 финансовых организаций с обязательствами перед кредиторами на 3,2 трлн руб.

Стоимость их активов по балансу — 4,47 трлн руб., но реальная стоимость оценивается в 13%, сказано в стратегии. Эти организации также отличаются большой долей «технических» активов, которые не имеют реальной стоимости и использовались в схемах по выводу активов, для транзита средств и обхода регулирования, — около 60%.

Что касается кредиторов уже ликвидированных банков, они получили выплаты, покрывшие 47,2% от их требований (по итогам года показатель достиг рекордных для АСВ 48,1%), говорится в стратегии. Балансовая стоимость активов этих банков гораздо меньше, чем тех, с которыми АСВ продолжает работать, — она составляет 386 млрд руб. Требования кредиторов по ним достигали 225 млрд руб.

В агентстве отмечают, что в отличие от уже ликвидированных ликвидирующиеся сейчас банки «характеризуются значительным масштабом деятельности и низким качеством активов». «В будущее нам приходится смотреть с осторожностью. Дело в том, что поступавшие нам на ликвидацию банки в последние годы объективно в очень плохом состоянии, реальных активов там почти нет», — говорил в интервью «Коммерсанту» глава АСВ Юрий Исаев.

В последние годы банковский сектор расчищается за счет ухода небольших банков, характеризующихся повышенной проблемностью активов, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов: «Подобные банки пытаются оставаться на плаву, кредитуя такие отрасли экономики и компании, которые отличаются повышенным кредитным риском. С другой стороны, ЦБ часто отзывает лицензии у банков и за нарушение 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». Ничего удивительного, что значительная часть кредитного портфеля таких банков носит схемный характер».

Как хочет сэкономить АСВ

Согласно стратегии до конца 2025 года АСВ рассчитывает пройти основные этапы ликвидации не менее 380 банков. Повысить уровень удовлетворения требований их кредиторов агентство, в частности, хочет за счет сокращения расходов.

Агентство поэтапно откажется от привлечения специализированных организаций в пользу штатных юристов. АСВ ранее критиковали за завышенные расходы на сторонних юристов. Один из таких случаев в 2019 году получил оценку Верховного суда (ВС): кредитор ликвидируемого Пробизнесбанка компания «Автоцентр» дошла до ВС в попытке оспорить выплату юристам, сопровождающим банкротство банка с 2015 года, — сначала этим занималась юрфирма «Кворум Дебт Менеджмент Групп», а затем московская коллегия адвокатов «Кворум». По договору юристы получали по 8,5 млн руб. в месяц и еще 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу. В итоге к концу 2017 года фирма получила 312,9 млн руб. вознаграждения. Верховный суд отправил дело о целесообразности таких выплат на пересмотр, хотя предыдущие инстанции вставали на сторону АСВ. В 2020 году кредиторы Тагилбанка обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что в российских судах не смогли оспорить привлечение конкурсным управляющим 24 помощников, а также его планы потратить 21 млн руб. на услуги по экспертизе документов и размещению архива.

«Ожидаемый экономический эффект [от этой меры] по итогам 2021 года оценивается на уровне 16–17% снижения в целом всех расходов ликвидируемых организаций», — прогнозируют в АСВ. Для сравнения, в 2019 году расходы на ликвидацию банков составили 21,7 млрд руб. 39% от этой суммы — расходы на юридическое сопровождение. Небольшую экономию даст и перевод бухгалтерского сопровождения на ресурсы АСВ.

Отдельно в стратегии описываются планы агентства по ускорению продажи активов банков. АСВ рассчитывает в 2021 году проводить инвентаризацию имущества банков уже на этапе введения временной администрации, что позволит выставлять на продажу 50–60% имущества банков в течение полутора месяцев после начала ликвидации кредитной организации.

Кроме того, агентство планирует разрабатывать индивидуальные стратегии возврата выведенных из банков активов в сложных кейсах, быстрее обращаться в суды и силовые структуры: шесть месяцев будет отведено на проверку обстоятельств банкротства и два месяца после этого — на подачу исков в суды или обращение в правоохранительные органы.

Планы на зарубежные активы банкиров

В АСВ готовы расширить практику привлечения сторонних компаний к поиску и взысканию активов беглых банкиров уже в 2021 году, сказано в стратегии. Как правило, они обеспечивают финансирование судебных процедур и поиска активов в обмен на процент от взысканных средств. АСВ уже работает с компанией А1 (входит в «Альфа-Групп»), которая сопровождает суды агентства с экс-владельцем Межпромбанка Сергеем Пугачевым и бывшим владельцем Внешпромбанка Георгием Беджамовым. Другой кейс — банкротство бывшего владельца «Российского кредита» Анатолия Мотылева в Великобритании — финансируется Harbour Litigation Funding Limited, одним из крупнейших британских судебных инвесторов. При этом АСВ обещает отказаться от заведомо бесперспективных, но дорогостоящих мероприятий по взысканию «технических активов».

В следующие пять лет в агентстве рассчитывают и на законодательные изменения, которые позволят повысить результативность возврата активов.

Создание механизма снятия «корпоративной вуали» (например, когда по долгам юрлица могут напрямую отвечать его учредители) с разных форм неправомерного владения имуществом, приобретенным за счет средств финансовой организации.

Наделение Банка России правом обращаться в суд с заявлением о наложении предварительных обеспечительных мер на имущество, если капитал банка ушел в отрицательную зону. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

Наделение АСВ публичной функцией по организации возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории России. Такой статус АСВ рассчитывает получить в отношении ликвидируемых им банков.

В агентстве также предлагают усовершенствовать законодательство, чтобы исключить возможность влияния бывших собственников банков на процесс их банкротства. Речь идет о принятии ключевых решений на комитете кредиторов, а также субординации требований бывших контролирующих лиц (то есть требования бывшего собственника банка могут быть отнесены в отдельную категорию). Детально эти инициативы в документе не прописываются.

Решат ли проблему новые подходы

Переход на штатных юристов необязательно будет эффективным, полагает партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов: «АСВ будет нужен большой штат юристов, потому что любое банкротство банка подразумевает огромный объем работы по оспариванию сделок и десятки или сотни обособленных споров. Кроме того, такие юристы не должны быть хуже внешних консультантов, что потребует значительных затрат на зарплаты».

Расширение практики привлечения инвесторов к поиску активов ограничивается привлекательностью последних, продолжает Колотилов. Кроме того, повышенное вознаграждение для инвестора «может вызвать вопросы у кредиторов», хотя мотивация у него будет выше, чем у штатного юриста.

Привлечение бенефициаров к ответственности на практике к быстрому и полному возврату средств не приводит, говорит адвокат коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук. «Во-первых, не всегда удается установить фактических бенефициаров должника. Во-вторых, реестр требований банка насчитывает миллиарды рублей и такого размера активов у контролирующих лиц обычно не найти», — перечисляет юрист. Наконец, с учетом срока рассмотрения дел у недобросовестных бенефициаров достаточно времени, чтобы затруднить поиск и возврат активов, заключает эксперт.