Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

Глава АСВ предложил помимо силовиков подключать к делам о выводе активов из банков другие структуры. Координацией мог бы заниматься Минюст. В других странах делами сбежавших банкиров занимаются и финансовые регуляторы, и разведка

Юрий Исаев (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК. По его словам, в других странах к такой работе привлекаются регулятор рынка, прокуратура, финансовая разведка и другие ведомства.

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У силовых структур есть несколько проблем, считает Исаев, это и «перегруженность, и определенный уровень понимания сложности этих процессов». «Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные, многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами», — сказал глава АСВ. Сейчас «дела возбуждаются и реально расследуются», добавил он, но «было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована».

«Когда это история АСВ, правоохранительных органов и сбежавших банкиров — это один уровень. Другой уровень мы видим в ряде других стран, где эта работа централизована, где в ней участвует соответствующий ликвидатор, как АСВ, и регулятор, и правоохрана, и прокуратура, и в том числе разведка и финмониторинг, и координируется это на более высоком уровне», — перечислил глава АСВ. По его словам, агентство считает, что такое взаимодействие пошло бы на пользу, если есть желание «действовать быстро».