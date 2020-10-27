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Финансы ,  
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Верховный суд не поддержал АСВ в споре о продаже банка втрое ниже оценки

АСВ придется повторно продать Национальный банк сбережений из группы «Лайф». Кредиторы оспорили его продажу на закрытом аукционе по цене в три раза ниже рыночной. Точку в споре поставил Верховный суд, отклонивший жалобу агентства

Судья Верховного суда отклонил жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на решение кассации об отмене продажи Национального банка сбережений (НБС). Определение ВС опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Отмены сделки добивались кредиторы Пробизнесбанка (ПРББ), лишившегося лицензии в 2015 году. Банк, как и НБС, входил в группу «Лайф» Сергея Леонтьева, а АСВ был конкурсным управляющим при банкротстве ПРББ. Закрытый аукцион по продаже Национального банка сбережений проводился в 2016 году. Оценщик — ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» — оценил НБС в 306 млн руб., говорилось в судебных материалах, начальная цена торгов была установлена на уровне 276 млн руб. В итоге банк был продан компании «Региондевелопмент» за 89,7 млн руб.

АСВ переведет в Верховный суд спор о продаже банка втрое ниже оценки
Финансы
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Кредиторы Пробизнесбанка — компании «Трансфорвардингвосток» и «Автоцентр» — оспаривали сделку, но добились положительного решения только в 2019 году в Арбитражном суде Москвы. Затем они проиграли апелляцию и выиграли кассацию. Решение кассации АСВ и попыталось оспорить в Верховном суде. Вместе с агентством жалобу подала компания «Манимаркет» (участвует в банкротстве ПРББ). В пресс-службе АСВ сообщали, что решение Верховного суда будет окончательным и «в случае, если Верховный суд подтвердит решение кассационной инстанции, агентство в кратчайшие сроки организует повторные торги». РБК направил запрос в АСВ.

Судья Верховного суда указал, что суд первой инстанции исходил из доказанности нарушений при проведении торгов. В частности, торги проводились в закрытой форме, когда собрание кредиторов одобрило проведение открытых торгов, период торгов был ограничен тремя днями, что лишало возможности для потенциальных покупателей оформить документы. Кроме того, Арбитражный суд указывал на фактическую заинтересованность между конкурсным управляющим, должником, электронной площадкой торгов и победителем торгов, перечислил судья ВС. Кассационная инстанция — Суд Московского округа — с этим согласилась.

В жалобах АСВ и «Манимаркет» доводы «сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судом округа норм права», более того, эти доводы «рассматривались и получили соответствующую оценку», заключил судья Верховного суда. Он решил не передавать жалобы в коллегию ВС по экономическим спорам.

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Юрий Исаев

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Арбитражный суд ранее объяснял связь участников торгов следующим образом: владелец купившего НБС «Региондевелопмента» Артем Зуев был генеральным директором «Кворум Дебт Менеджмент Груп» — компании из группы «Кворум», выступающей единственным юридическим консультантом АСВ в деле о банкротстве Пробизнесбанка. Другая компания Зуева Asset Management была зарегистрирована по тому же адресу, что и оператор Южной электронной торговой площадки, на которой проводились торги.

Гендиректор «Региондевелопмента» Ольга Вальчук ранее говорила РБК, что из-за трехлетней судебной тяжбы НБС перестал быть интересен компании, и она охотно «исполнит решение суда, вернет банк и получит деньги».

Автор
Павел Казарновский
АСВ Верховный суд
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