Верховный суд не поддержал АСВ в споре о продаже банка втрое ниже оценки

АСВ придется повторно продать Национальный банк сбережений из группы «Лайф». Кредиторы оспорили его продажу на закрытом аукционе по цене в три раза ниже рыночной. Точку в споре поставил Верховный суд, отклонивший жалобу агентства

Судья Верховного суда отклонил жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на решение кассации об отмене продажи Национального банка сбережений (НБС). Определение ВС опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Отмены сделки добивались кредиторы Пробизнесбанка (ПРББ), лишившегося лицензии в 2015 году. Банк, как и НБС, входил в группу «Лайф» Сергея Леонтьева, а АСВ был конкурсным управляющим при банкротстве ПРББ. Закрытый аукцион по продаже Национального банка сбережений проводился в 2016 году. Оценщик — ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» — оценил НБС в 306 млн руб., говорилось в судебных материалах, начальная цена торгов была установлена на уровне 276 млн руб. В итоге банк был продан компании «Региондевелопмент» за 89,7 млн руб.

Кредиторы Пробизнесбанка — компании «Трансфорвардингвосток» и «Автоцентр» — оспаривали сделку, но добились положительного решения только в 2019 году в Арбитражном суде Москвы. Затем они проиграли апелляцию и выиграли кассацию. Решение кассации АСВ и попыталось оспорить в Верховном суде. Вместе с агентством жалобу подала компания «Манимаркет» (участвует в банкротстве ПРББ). В пресс-службе АСВ сообщали, что решение Верховного суда будет окончательным и «в случае, если Верховный суд подтвердит решение кассационной инстанции, агентство в кратчайшие сроки организует повторные торги». РБК направил запрос в АСВ.

Судья Верховного суда указал, что суд первой инстанции исходил из доказанности нарушений при проведении торгов. В частности, торги проводились в закрытой форме, когда собрание кредиторов одобрило проведение открытых торгов, период торгов был ограничен тремя днями, что лишало возможности для потенциальных покупателей оформить документы. Кроме того, Арбитражный суд указывал на фактическую заинтересованность между конкурсным управляющим, должником, электронной площадкой торгов и победителем торгов, перечислил судья ВС. Кассационная инстанция — Суд Московского округа — с этим согласилась.