Спад одолжил оптимизма у отскока

Росстат представил первую оценку национального ВВП в 2020 году

Экономика России по итогам пандемийного 2020 года упала на 3,1%, следует из первой оценки Росстата. Хотя оценка сокращения ВВП оказалась лучше прогнозов, это максимальный спад с кризиса 2009 года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Экономика России, столкнувшаяся в 2020 году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении, следует из первой оценки Росстата. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн руб.

Оценка статистического ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов.

В то же время торможение экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8%, следует из данных Росстата.

Минэкономразвития ожидало спада экономики России по итогам прошлого года на 3,8%, Банк России — на 4–5%, «Центр развития» НИУ ВШЭ — на 4%, Международный валютный фонд и британская Oxford Economics — на 3,6%.

На динамику ВВП страны в 2020 году повлияли снижение внутреннего конечного спроса (на 5% в годовом выражении) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 13,7%) по сравнению с экспортом (снизился на 5,1%), отмечает Росстат.

В отраслевом разрезе под влиянием карантинных ограничений сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%), отмечает ведомство.

Под влиянием снижения цен на нефть и условий сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в России упала как добыча нефти и газа в физическом выражении (на 10,3%), так и индекс-дефлятор, отражающий ценовые изменения (минус 17,6%). В целом промпроизводство за год снизилось на 2,9%.

Конечное потребление сектора госуправления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло на 3,9% по сравнению с 2019 годом — прежде всего из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.

Возросший спрос на финансовые услуги привел к увеличению добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (плюс 7,9%).

Предварительная оценка снижения ВВП за 2020 год говорит о том, что либо четвертый квартал оказался намного лучше, чем свидетельствовали ежемесячные оценки ВВП от Минэкономразвития, либо что исторические данные за второй и третий кварталы этого года были существенно пересмотрены в сторону улучшения, отмечает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. По ее словам, исходя из имеющихся оценок ВВП за январь—ноябрь, «в лучшем случае выходило сокращение на 3,5% за год».

Исходя из оценок структуры ВВП по расходам, намного выше оказалась годовая оценка государственного потребления (за первые три квартала выходил в среднем рост на 1,6%, а оценка за год указывает на рост компонента на 3,9%), объясняет Слепцова. В то же время оценки по динамике экспорта оказались хуже ожидаемых, указывая либо на пересмотр в сторону ухудшения исторических данных за первый—третий кварталы, либо на отсутствие восстановительного роста в четвертом квартале. В целом при довольно негативной картине по внутреннему спросу (падение частного потребления на 8,6% и инвестиций на 6,2%) более позитивный результат за год вытекает в основном за счет падения импорта и роста материальных запасов — источников, которые не окажут такой поддержки в 2021 году, заключает экономист.

«Уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик», — прокомментировала данные Росстата замминистра экономического развития Полина Крючкова, хотя и не исключила, что в дальнейшем показатель сокращения ВВП в 3,1% «может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных». ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, ВВП Германии — на 5%, ВВП Франции — на 8,3%, напомнила она.

Что ждет экономику России дальше

Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры поддержки экономики в России составили около 3,5% ВВП с учетом госгарантий и квазифискальных операций, а с учетом внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Оценка МВФ совпадает с расчетом российского Минфина, представленным в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных мер в стоимостном выражении, эквивалентном более чем 4,5% ВВП. Среди стран G20, по расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика (.pdf).

«Такой скромный ответ на коронакризис связан с ограниченными возможностями заимствований на фоне выпадения значительной части бюджетных доходов», — замечает глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич в докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия». Дефицит российского бюджета по итогам 2020 года составил 4,1 трлн руб. (3,8% ВВП). Правительство вынуждено было отступить от патерналистской модели экономической политики, предполагающей рост социальных расходов независимо от экономических результатов, полагает Гурвич.

Несмотря на малый размер госпомощи, кризисные показатели российской экономики выглядят лучше, чем во многих странах, отмечает Гурвич. «С одной стороны, российские власти все лучше и профессиональнее реагируют на повторяющиеся кризисы, с другой — эти кризисы не ведут к структурным изменениям, обеспечивающим динамизм в межкризисные периоды», — добавляет руководитель Экономической экспертной группы.

Второй квартал 2020 года российская экономика, показав снижение ВВП на 8%, прошла успешнее в сравнении со спадом на 9,5% в США и на 10–20% в большинстве развитых экономик, но со второго полугодия Россия начала проигрывать другим странам в динамизме восстановления экономики, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Абсолютно во всех экономиках восстановительный рост 2021 года — это, по сути, зеркальное отражение спада в 2020 году, поэтому рост ВВП России в следующем году на 2,5–3% cтановится труднодостижимым, считает она. «Чем выше уровень в прошлом году, тем будет сложнее получить более высокие показатели в 2021 году», — согласен член-корреспондент Российской академии наук Александр Широв.

В Oxford Economics также не ожидают сильного отскока в 2021 году, связывая это с тем, что экспорт и инвестиции будут по-прежнему страдать от снижения выпуска нефти согласно сделке ОПЕК+, а восстановительный рост частного потребления вряд ли будет динамичным из-за сворачивания многих мер господдержки и медленного прогресса с вакцинацией. Эффект базы 2020 года также будет способствовать более низкому росту в годовом измерении в 2021 году, говорит Слепцова, прогнозируя по итогам текущего года рост на 2%.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в следующие три года вырастет на 3,3, 3,4 и 3% соответственно. Независимые экономисты и Счетная палата критиковали официальный прогноз правительства за излишне оптимистичные ожидания быстрых темпов восстановления. Oxford Economics прогнозирует экономический рост на 2021 год в России на 1,9%, объясняя столь медленное восстановление ожидаемым уменьшением вклада чистого экспорта, недостаточным ростом потребительских расходов и инвестиций в основной капитал, сворачиванием фискальных стимулов и приостановкой монетарного смягчения со стороны ЦБ. В то же время МВФ в январе повысил прогноз роста ВВП России. По версии фонда, в текущем году российская экономика вырастет на 3%, а в 2022-м — на 3,9%. «Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации», — подчеркнула замглавы МЭР.