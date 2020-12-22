Касса «Цифры» пополняется на миллиард

VEB Ventures инвестирует в разработчика роботизированной техники для промышленности

«Дочка» ВЭБ.РФ инвестирует 990 млн руб. в группу «Цифра», разработчика решений в сфере интернета вещей для промышленности. Ее владельцы — структуры Виктора Вексельберга и Пекки Вильякайнена

Фото: Денис Гришкин / РИА Новости

Суть сделки

Инвестиционная «дочка» ВЭБ.РФ VEB Ventures вложит 990 млн руб. в группу «Цифра», разработчика цифровых технологий и роботизированной техники для промышленных производств в сфере горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Какую долю она получит в «Цифре», участники сделки не раскрывают.

По словам представителя «Цифры», привлеченные средства компания потратит на развитие платформы для промышленных данных, на базе которой они начали создавать экосистему цифровых решений и маркетплейс.

Участники

VEB Ventures зарегистрирована в 2017 году для инвестиций в инновационные и технологичные проекты. До 2024 года VEB Ventures планировала инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб., писали «Ведомости». Среди объявленных сделок — инвестиции в «Доктор рядом» (разработчик телемедицинских технологий), группу О3 (разработчик новых материалов), AlphaOpen (разработчик городских сервисов).

«Цифра» была создана группой «Ренова» в 2017 году. По итогам 2019-го выручка группы составила 2,4 млрд руб., что на 37% больше показателя 2018-го, указано в сообщении VEB Ventures. Среди клиентов компании — «Ростех», «Росатом», «Норникель», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В конце ноября «Цифра» и «Газпромнефть» создали совместное предприятие для разработки цифровых решений в нефтегазовой отрасли.

По данным СПАРК, крупнейшим совладельцем головного юрлица группы — ООО «Цифра» с долей 63,13% является Группа ЭПМ, которая в свою очередь на 46,98% принадлежит структуре «Ренова» Виктора Вексельберга. Еще одной структуре бизнесмена принадлежит 25,87% «Цифры».

Оставшимися 10% компании с 17 декабря владеет ООО «АИИ Кэпитал» — «дочка» финского инвестиционного фонда Aii Corporation Oy, основателем которого является советник президента «Сколково» Пекка Вильякайнен. Однако, как пояснил РБК Вильякайнен, он является одним из основателей компании и председателем ее совета директоров.

Он не раскрыл оценку стоимости компании, но объяснил, что «Цифра» будет развиваться как глобальный игрок, привлекать деньги на международном рынке капитала, а в перспективе двух-трех лет может провести публичное размещение акций. Он отметил, что продукты компании «Цифра» изначально разрабатывались не только для российских, но и для зарубежных заказчиков, сейчас их решения используются в Китае, Индии, странах Европы и Южной Америки.

РБК направил запрос в «Ренову».

Перспективы

По данным J’son & Partners Consulting, в 2019 году объем российского рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей достиг 64 млрд руб. К 2025 году этот показатель может вырасти до 86 млрд руб., прогнозировали эксперты.

По оценке управляющего партнера инвестиционного фонда Terra VC Петра Лукьянова, стоимость активов «Цифры» может достигать 10 млрд руб. По его словам, бум промышленного интернета вещей и цифровизации индустриальных процессов начался около пяти лет назад, однако это по-прежнему недоосвоенная ниша с большим потенциалом капитализации. «У «Цифры» широкий фокус — и добыча ресурсов, и машиностроение, и решения для нефтегазовой отрасли. Это рынки, исчисляемые десятками миллиардов долларов, в них можно расти как с точки зрения продуктовой линейки, так и географического присутствия», — рассказал он. При этом Лукьянов отметил, что бизнес компании еще не устоявшийся и не имеет долгой истории положительных денежных потоков, поэтому компании «присущи традиционные риски любой растущей технологической компании».

Исходя из бюджетов крупных компаний на цифровую трансформацию, рынок цифровизации промышленности России может достичь сотни миллиардов рублей, рассуждает партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. Эксперт считает это направление перспективным, но указывает, что глубокая трансформация промышленного бизнеса требует знания не только современных технологий, но и производственных процессов. «Успешными на этом рынке станут игроки именно с таким сочетанием способностей и ресурсов. Сделка с ВЭБом, скорее всего, даст «Цифре» не просто дополнительный ресурс для развития своих компетенций, но и выход на проекты/компании, финансируемые ВЭБом, которым нужно поднимать эффективность, в том числе за счет внедрения новых цифровых технологий», — считает Шульга.

Риски

В июле 2014 года ВЭБ.РФ (тогда Внешэкономбанк) и его дочерние банки Связь-банк и банк «Глобэкс» попали под санкции со стороны Евросоюза. Гражданам и компаниям Евросоюза запретили покупать или продавать новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 90 дней от указанных банков. Тогда в ВЭБ.РФ заявили, что введенные санкции «не окажут существенного воздействия на деятельность группы».

Представитель VEB Ventures сообщил, что фонд будет владеть миноритарной долей «Цифры», поэтому он не видит рисков для бизнеса «Цифры» за рубежом.