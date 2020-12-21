ЦБ продемонстрировал постоянство

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России вновь оставил ключевую ставку на историческом минимуме — 4,25%. Продолжить смягчение политики ЦБ помешал рост инфляции, но с восстановлением экономики новое снижение может не понадобиться, считают аналитики

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Совет директоров Центрального банка на последнем заседании в 2020 году принял решение сохранить ставку на уровне 4,25%, говорится в сообщении ЦБ. Такое решение было ожидаемым для рынка: подавляющее большинство опрошенных Bloomberg экономистов прогнозировали неизменную ставку.

Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2020 года с 3,9–4,2 до 4,6–4,9%, признав, что рост цен «складывается выше прогноза Банка России». «Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения», — отмечает ЦБ. При этом распространение коронавируса сдерживает экономику не так сильно, как во втором квартале, ситуация «улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин». ЦБ по-прежнему ждет, что в 2021 году инфляция будет составлять 3,5–4%, а в дальнейшем — около 4%.

ЦБ также отметил, что «будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки».

Регулятор взял курс на смягчение политики с июня 2019 года: с этого момента он снизил ставку в общей сложности на 3,5 п.п., в том числе на 2 п.п. в этом году — в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На предыдущих заседаниях, в сентябре и октябре, Банк России уже не снижал ставку — из-за ускорения инфляции и ослабления рубля на фоне волатильности на мировых рынках и усиления санкционных рисков.

В ноябре инфляция продолжила ускоряться и составила 4,42%, впервые с августа 2019 года преодолев таргет ЦБ 4%. Сильнее всего ускорился рост цен на продовольствие, что привлекло внимание президента и правительства. Кабмин даже предложил регулировать цены на отдельные категории товаров, где наблюдался наибольший рост цен за последние месяцы. ЦБ, в свою очередь, признал, что его прогноз по инфляции на этот год (3,9–4,2%) не сбудется. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила в интервью Bloomberg, что в феврале 2021 года пик инфляции в годовом выражении может приблизиться к 5% из-за эффекта базы. Тем не менее регулятор считает, что рост цен вызван временными факторами со стороны предложения.

Аргументы в пользу паузы

В последние месяцы ЦБ последовательно придерживался «голубиной» риторики, но неблагоприятная ценовая динамика увеличила степень неопределенности в отношении последнего в этом году заседания, отмечал экономист Citi Иван Чакаров в своем обзоре. Он указывает на снижение влияния колебаний курса рубля на инфляцию, а также на ожидаемый рост цен на нефть в следующем году. Citi прогнозирует, что нефть марки Brent будет торговаться на уровне около $54 за баррель в 2021 году, в результате чего можно ожидать роста ВВП России на 3%. «Все это говорит о том, что, на наш взгляд, ЦБ, возможно, придется вернуться к нейтральной политике раньше, чем ожидалось», — пишет аналитик.

Смягчение кредитных условий может произойти и в отсутствие снижения ключевой ставки, обращает внимание в своем комментарии старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич: «Российские гособлигации на фоне снижения внешних ставок и укрепления рубля вновь начинают представлять интерес для иностранных инвесторов, и в ближайшее время возможно снижение доходности по ОФЗ с текущих 5,25% до уровня 5% или ниже».

«Цены на продовольствие, особенно на товары первой необходимости, практически не подконтрольны регулятору, и в этой ситуации не было бы логического противоречия между смягчением политики (с целью поддержать экономику) и ужесточением контроля над продовольственными ценами», — отмечает в обзоре аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Но ЦБ «в последнее время сохранял осторожность и никогда не указывал, что будет реализовывать оставшийся потенциал смягчения именно в декабре», добавляет он.

Восстановление экономики в четвертом квартале поставлено на паузу, пишет в релизе сам Банк России, но «точечный характер» эпидемиологических ограничений привел к не такому сильному давлению на ВВП, как в ходе первой волны. «С учетом этого, а также более высоких, чем ожидалось, данных за третий квартал снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%», — отмечает ЦБ, который раньше ждал сокращения на 4–5%. Весной 2021 года регулятор прогнозирует «устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью».

Насколько долгой будет заморозка ставки

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила на пресс-конференции, что «при принятии решений по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация, а также то, осталось ли еще пространство для снижения ставки». «Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос», — подчеркнула Набиуллина. Еще одно движение вниз по ставке возможно, «если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий», но таких оснований может и не быть.

Совет директоров ЦБ, по словам Набиуллиной, уже не считает, что дезинфляционные риски однозначно преобладают над инфляционными. Более того, председатель Банка России указала на риск, что рост цен на отдельные часто покупаемые товары приведет к тому, «что люди начнут ожидать повышения цен по широкому кругу товаров и услуг». Усиление вторичных эффектов от роста цен может сделать влияние разовых факторов более растянутым во времени, предупредила глава ЦБ.

«Дальнейшее понижение ставки все еще возможно, но вероятность этого в обозримом будущем сократилась», — замечает в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Экономист считает, что смена риторики ЦБ с «излишне мягкой» на «просто мягкую» не несет рисков более быстрого ужесточения ДКП.

Заявление ЦБ по решению о ставке не дает ясной картины в отношении дальнейших действий Банка России, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Ужесточение риторики регулятора в пресс-релизе указывает на то, что пауза может продлиться длительный период времени». При этом ЦБ сохранил «противоречивый» прогноз по инфляции на 2021 год (3,5–4%), в связи с чем можно ожидать самого широкого спектра действий регулятора — от продолжающегося снижения ставки (если следовать прогнозу ЦБ по инфляции) до некоторого повышения (если случится повторение ситуации с ростом цен), считает Орлова. По прогнозу Альфа-банка, ЦБ не будет менять ставку на протяжении первого квартала 2021 года, а возможность для нового смягчения политики появится только во втором квартале.