Ведущие ставят на цифру

Крупнейшие банки планируют существенно увеличить число эмитируемых виртуальных карт

Сбербанк и ВТБ намерены через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%. Замена «пластика» на «цифру» экономит средства и вписывается в «зеленую» повестку. Но большинство россиян пока предпочитают «пластик»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% ото всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, рассказал РБК зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Аналогичные планы есть у второго по величине банка — ВТБ: он хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC (бесконтактной технологией оплаты. — РБК). А «пластик» при необходимости клиенты смогут дозаказать позднее», — объяснил Царев. Во второй половине 2021 года такая же опция появится у клиентов и при перевыпуске, после чего любой картой в портфеле Сбербанка можно будет пользоваться без заказа пластиковой карты, подчеркнул он, добавив, что сейчас Сбербанк выпускает более 10% карт без «пластика».

По словам представителя ВТБ, сейчас на долю виртуальных карт в банке приходится 5% выпуска, а оборот по ним достиг в этом году почти 8 млрд руб. «В этом году спрос на цифровые карты постоянно увеличивался: в ноябре в банке было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе. Всего с начала года объем эмиссии превысил 300 тыс. штук», — рассказал он.

Цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой не только в онлайне, но и в магазинах, ее необходимо загрузить в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay. Как следует из данных ЦБ, по итогам второго полугодия 2020 года в России выпущено 284,8 млн банковских карт. Регулятор не приводит разбивку на «пластик» и «цифру». Основную долю в эмиссии занимает Сбербанк: по данным отчета компании Nilson Report, к концу 2019 года Сбербанк выпустил 145,6 млн карт.

Планы по отказу от «пластика» есть и у банка «Санкт-Петербург», который начнет замещать часть пластиковой эмиссии на цифровую уже в ближайшей перспективе, рассказал руководитель бизнеса банковских карт банка Сергей Мишанин: «Уже сейчас изо всех карт, заказанных в цифровых каналах, каждая третья выпускается только в цифровом формате». В Росбанке доля цифровых карт относительно пластиковых составляет 20%, говорит заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина: «Цифровая карта к концу 2021 года может удвоить свою долю на рынке, но по-прежнему она еще не станет основным платежным инструментом у абсолютного большинства клиентов».

Газпромбанк не планирует сокращать объемы пластиковых карт, но будет активно развивать цифровые карты. «Пластик нужен в ряде случаев, и клиенты к нему привыкли, поэтому его популярность не будет снижаться, но текущая ситуация показала, что нужно делать большой акцент на цифровых картах», — объяснил представитель банка. Такой же позиции придерживается и «Хоум Кредит». По словам представителя банка, многие клиенты банков по-прежнему предпочитают иметь пластиковую карту в своем распоряжении, даже если активно пользуются смартфоном в качестве платежного инструмента. Райффайзенбанк только планирует начать эмиссию цифровых карт.

Причины ухода от пластика

На сокращение выпуска «пластика» влияют два фактора: с одной стороны, банки начинают очень активно участвовать в ESG-повестке (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), поэтому сокращение производства пластика выглядит крайне разумным шагом, с другой стороны, пользователи на российском рынке очень активно пользуются цифровыми картами, считает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин.

Для Сбербанка сегодня крайне важна повестка ESG, подтверждает Царев. Как добавили в пресс-службе банка, уже существующие цифровые карты, которыми пользуются несколько миллионов человек, позволили сэкономить более 5 т пластика. Отказ от выпуска лишнего пластика позитивно повлияет на экологию, что является стратегической задачей ВТБ, говорит руководитель управления «дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Массовая замена пластиковых банковских карт на цифровой аналог сократит объем неперерабатываемых отходов и сэкономит первичные ресурсы на их изготовление, говорит замдиректора компании «Эколайн» Елена Вишнякова. По ее словам, с утилизацией банковских карт много сложностей, так как материал, из которых они изготавливаются (поливинилхлорид), при нагревании до 200 градусов начинает выделять вредные вещества: «Переработка данного вида продуктов возможна лишь способом подмешивания ПВХ в состав других пластмасс. Таких производителей в России пока немного, и эту схему нельзя считать устойчивой».

Сокращение выпуска пластика также позволяет снизить затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов, оптимизировать рабочее пространство в офисах, а также снять нагрузку на сотрудников отделений, добавляет представитель Газпромбанка. Стоимость выпуска одной пластиковой карты может доходить до 500 руб.: издержки при выпуске цифровой карты на 70% ниже.

Еще одной причиной перехода является то, что технология позволяет банкам продавать дебетовые и кредитные карты полностью в цифровых каналах для широкого круга существующих клиентов, а после внедрения удаленной идентификации — и для новых клиентов, говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова: «Это быстрее и удобнее для клиента, так как не надо тратить время на организацию и проведение встречи с представителем банка или на поездку в банковский офис, и очевидно дешевле и менее рисково для банка (снижаются риски потери/кражи карты, человеческой ошибки при выдаче и так далее)».

Перспективы цифровых карт

Цифровые карты особенно востребованы у клиентов, активных в цифровых каналах, — исходя из доли таких клиентов среди трудоспособного населения России и тенденций на ускоренную цифровизацию во всех сферах, планы Сбербанка и ВТБ вполне реальны, считает Ракова. С ростом бесконтактных платежей и электронной торговли надобность в «пластике» сокращается, добавляет партнер Bain&Company Олег Гейлер.

Для Центрального региона переход может пройти достаточно гладко: на текущий момент большинство терминалов поддерживают возможность оплаты бесконтактными технологиями и достаточно большая доля банкоматов уже оборудована возможностью проводить полный спектр операций по картам также бесконтактно, говорит Гаврилин. Однако все еще остаются банкоматы, которые не поддерживают бесконтактную технологию, что может вызвать определенные неудобства у клиентов, добавляет Ракова. По мнению Гейлера, перевод проще начинать с кредитных карт, где необходимость снятия наличных не такая значимая.

Электронные карты будут набирать все большую популярность, так как они быстро оформляются и такую карту невозможно потерять, считает начальник управления карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. «Рано говорить о полной замене пластиковых карт цифровыми как о какой-то ближайшей перспективе, поскольку основная часть клиентов все-таки используют пластиковые карты и не рассматривают цифровую как полноценную альтернативу», — резюмировала Каширина.