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Брюссель надеется, Лондон запасается
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Газета
Брюссель надеется, Лондон запасается
Газета № 113 (3280) (1512) Политика,
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Брюссель надеется, Лондон запасается

ЕС и Великобритания заявили о возможности согласовать контуры нового торгового соглашения до конца года
В ЕС надеются на достижение соглашения по Brexit с Великобританией до конца года — хотя переговоры и затянулись. При этом в Лондоне считают, что до консенсуса еще далеко, и готовятся к «Brexit без сделки»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье считает возможным согласовать контуры британско-европейского соглашения по торговле за время, оставшееся до конца переходного периода, то есть до 1 января 2021 года. Об этом Барнье заявил в Брюсселе в разговоре с послами ЕС в понедельник. «У нас, вероятно, есть возможность для достижения соглашения, если переговорщики смогут преодолеть противоречия», — сказал представитель Евросоюза по итогам встречи.

Со своей стороны, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также выразил надежду на достижение соглашения с ЕС до конца года. Хотя в пятницу он назвал провал переговоров «самым вероятным» исходом переговоров, в понедельник Джонсон изменил свою точку зрения. При этом он считает, что между сторонами все еще немало противоречий, а поэтому Британия продолжает подготовку к выстраиванию партнерства с ЕС на правах третьей страны.

Чем чреват срыв переговоров

Если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения или не продлят переходный период, с 1 января будущего года Британия будет взаимодействовать с ЕС на правах третьей страны. Для туризма в обе стороны гражданам стран ЕС и подданным Великобритании могут понадобиться визы, европейские рыбаки потеряют доступ к водам Британии, а переправляющие продукцию фургоны могут быть подвергнуты дополнительным досмотрам.

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Власти Британии посоветовали запасаться продуктами на фоне Brexit Фото: Peter Summers / Reuters

В Лондоне заявили, что готовы задействовать военные корабли для защиты своих вод. Как следует из подсчетов аналитического центра Open Europe, Brexit без сделки приведет к ежегодной потере 0,17% роста ВВП до 2030 года, то есть до 2030 года ВВП Великобритании может недосчитаться 2,2% своего объема.

Британское правительство рекомендовало торговым сетям сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без соглашения, сообщила 13 декабря газета The Sunday Times со ссылкой на источники. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, что наблюдался в первые месяцы пандемии. Глава крупнейшего британского ретейлера Tesco Джон Аллан предупредил, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3–5%, а недостаток свежих продуктов будет ощущаться два месяца, передала Financial Times.

Какие противоречия не удалось разрешить

  • Формат соглашения

Британия намерена строить экономические отношения с ЕС на базе поверхностной торговой сделки — наподобие тех, что союз ранее заключил с Канадой. Это даст Британии максимальную автономию в сфере торговли с третьими странами, а также в сфере помощи бизнесу внутри страны. В Брюсселе, однако, настаивают на применении части регламентов ЕС на территории королевства даже после Brexit, что должно предотвратить демпинг со стороны Лондона и размывание европейских стандартов качества. Для более эффективного мониторинга соблюдения Британией условий соглашений в разных сферах в ЕС добиваются максимально обширного и разнопланового договора, связывающего воедино и торговлю, и внешнюю политику, и другие области.

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  • Рыболовство

Евросоюз надеется получить щедрые квоты на вылов рыбы в британских водах на как можно более продолжительной основе, однако Лондон хочет получить возможность пересматривать их регулярно. В ЕС также хотят оговорить механизм санкций, в случае если Британия нарушит свои обязательства и откажет европейским рыбакам в доступе к своим ресурсам. В частности, планируется, что в случае этого ЕС получит возможность ввести пошлины на британские товары.

  • Европейские правила

Наконец, Британия хочет получить максимальную автономию в сфере регулирования бизнеса на своей территории, а также условия, на которых государство может помогать частным фирмам. В ЕС хотят заставить Британию подчиняться общеевропейским правилам в сфере субсидирования предприятий.

Самый вероятный вариант развития событий

Британия вышла из Евросоюза 31 января этого года. При этом стороны договорились, что до 31 декабря их отношения в подавляющем большинстве сфер будут заморожены. Таким образом, экономический статус-кво между Великобританией и 27 странами ЕС сохраняется, Британия продолжает иметь безбарьерный доступ к европейским рынкам, а поездки и перевозки в обе стороны осуществляются без дополнительных проволочек.

В договоре между ЕС и Британией оговорена возможность продлить переходный период еще на два года, однако решение о продлении нужно было принять еще летом. Впрочем, глава британского МИДа Доминик Рааб допустил, что стороны могут найти возможность отсрочить дедлайн переходного периода, если приблизятся вплотную к компромиссу.

Политика
Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС после Brexit Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Даже если Британия и ЕС заключат соглашение по торговле и другим сферам, такая сделка потребует ратификации в парламентах ЕС и Великобритании. Как отметил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, евродепутаты «готовы поддержать план об амбициозном, сбалансированном партнерстве с Соединенным Королевством». При этом, оговорился он, ЕС должен защитить европейские стандарты и не приносить их в жертву соглашению с Британией.

Глава комитета по торговле Бернд Ланг раскритиковал Брюссель и Лондон за то, что те держат процесс переговоров в секрете, и за отсутствие договоренностей всего за несколько недель до дедлайна. «Почему граждане и бизнес должны оставаться в неопределенности всего за 18 дней до конца переходного периода?» — написал он в Twitter в воскресенье. «Секретные переговоры ведутся вне досягаемости демократического контроля, ратификация [сделки] становится все менее возможной», — добавил евродепутат.

Если Британия и ЕС договорятся о соглашении в преддверии Рождества, которое отмечается 25 декабря, то у сторон просто не останется времени для ратификации договора и его положения не вступят в силу к 1 января, сказал ирландскому телеканалу RTE высокопоставленный чиновник в ЕС. По его словам, вероятен исход, при котором стороны договорятся о сделке, но в течение короткого промежутка времени, пока она не будет ратифицирована, Британия окажется в состоянии третьей страны по отношению к ЕС.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Brexit , переговоры , Британия , Евросоюз
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