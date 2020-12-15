Со старой ставкой в новый год

Bloomberg представил консенсус-прогноз итогов ближайшего совета директоров ЦБ

ЦБ на последнем заседании в этом году сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, несмотря на прогнозы ускорения инфляции до 5%, ожидают эксперты. Будет в дальнейшем ставка снижаться или повышаться, экономисты расходятся во мнении

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Центрального банка на заседании 18 декабря оставит ставку на историческом минимуме 4,25%, считают опрошенные РБК аналитики. Решение по ставке на предновогоднем заседании ЦБ будет принимать в условиях укрепления рубля и ускорения инфляции, которое привлекло внимание правительства и президента.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство из 36 опрошенных экономистов придерживаются такой же позиции. Лишь трое из них считают, что ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и снизит ставку еще на 0,25 процентного пункта. Прогнозирующих повышение ставки нет.

Осенью на фоне роста геополитических рисков, волатильности на финансовых рынках и второй волны коронавируса Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки, после того как с начала года снизил ее с 6,25 до 4,25%, в том числе в рамках контрциклической политики на фоне вызванного пандемией кризиса. Снижать ставку ЦБ позволяла низкая инфляция, но в сентябре—октябре рост цен ускорился, хотя держался около таргета ЦБ в 4% годовых.

Укрепление рубля и рост цен

Период наибольшей волатильности рубля пришелся на конец октября и начало ноября в преддверии американских выборов, от исхода которых зависело поведение инвесторов на развивающихся рынках, к которым относится и Россия. 2 ноября — за день до голосования в США — курс нацвалюты падал до 80,9 руб. за доллар и до 94 руб. за евро. Для сравнения: в июне рубль торговался на уровне 69 руб. за доллар. После выборов, на которых победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, рубль начал укрепляться. Будущую политику демократической администрации связывают со снижением рисков торговых войн и ростом цен на нефть. Позитива инвесторам добавили и новости об успехе испытаний вакцины от коронавируса разработки Pfizer, прошедших в начале декабря. В результате инвесторы начали возвращаться на развивающиеся рынки. К 14 декабря курс рубля укрепился до 72,9 руб. за доллар, евро — до 88,56 руб., цены на нефть марок Brent и Urals превысили $50 за баррель.

Вместе с тем в ноябре инфляция впервые с августа 2019 года превысила таргет ЦБ и составила 4,42%. Сильнее всего ускорилась продовольственная инфляция (5,76%), драйвером ее роста стало сезонное повышение цен на огурцы и помидоры, товары длительного хранения (крупы, сахар, подсолнечное масло), яйца, хлебную продукцию, рыбу и лекарства. Ситуация привлекла внимание президента Владимира Путина, указавшего на сильный рост цен в условиях падения реальных доходов населения. Правительство в ответ выступило с идеей закрепить цены на сахар и подсолнечное масло.

Повышение цен оказалось большим, чем ожидал Банк России, говорится в аналитическом материале ЦБ «Динамика потребительских цен». Инфляцию ЦБ объясняет временными факторами со стороны предложения. Регулятор признал, что его прогноз по инфляции на этот год (3,9–4,2%) не сбудется. В феврале 2021 года пик инфляции в годовом выражении может приблизиться к 5% из-за эффекта базы, говорила в интервью Bloomberg председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Повлияет ли рост цен на решение ЦБ

Опрошенные РБК экономисты ожидают, что ЦБ оставит ставку неизменной на уровне 4,25%. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий не позволит ЦБ реализовать пространство для снижения ставки, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец: «Мы повысили наш прогноз по инфляции на конец этого года до 4,7 вместо 4,5%».

По оценке главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, текущее ускорение инфляции является временным и вызвано ростом мировых цен на зерно и ослаблением рубля, но сейчас по этим параметрам уже наблюдается «некоторое улучшение». «Думаю, что даже без каких-либо дополнительных усилий со стороны правительства инфляционный тренд вполне может развернуться после первого квартала следующего года», — предполагает он. В этих условиях Долгин не ожидает, что «текущее ускорение инфляции станет аргументом в пользу ужесточения среднесрочного сигнала Центрального банка».

В последний месяц реализовался риск отставания предложения от спроса, из-за чего и возник быстрый рост цен, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Предложение не успевает за спросом в сегментах продовольствия и недвижимости». ЦБ не таргетирует цены на недвижимость напрямую, но регулятор уже не в первый раз говорит об ускорении роста цен в этом сегменте, напоминает Орлова. «По большому счету этот фактор является отражением снижения объема ввода жилья, в то время как действия ЦБ были настроены на поддержание уровня спроса», — замечает экономист. Отставание предложения говорит в пользу паузы в смягчении ДКП, заключает она. По данным «СберИндекса», цены на недвижимость в третьем квартале выросли на 4,1% год к году, драйвером роста стал первичный рынок, где стоимость жилья поднялась на 8,6% на фоне льготной госпрограммы по ипотеке под 6,5%.

По словам начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, в пользу неизменности ставки говорят осторожность ЦБ и последние данные о том, что инфляция превысила цель и может продолжить расти, достигнув 5%. «История показывает, что совет директоров ЦБ проявляет консервативность, когда более долгосрочные тренды расходятся с краткосрочными, с тем, что мы видим прямо сейчас», — напоминает он.

К дополнительным аргументам против ужесточения риторики ЦБ, перечисляет Долгин, относится замедление оттока капитала в ноябрьской статистике, нахождение реальной ставки в положительной зоне, исходя из ожидаемой инфляции (реальная ставка считается как ключевая ставка минус инфляция, ЦБ ожидает инфляцию на уровне 3,5–4% к концу 2021 года). Наконец, по банковской статистике видно, что база фондирования банков, несмотря на все трудности, продолжает расти и это тоже снижает необходимость какого-то ужесточения, замечает он.

Что касается мер правительства по стабилизации цен на ряд продуктов, то, по оценке экономистов, они вряд ли повлияют на инфляцию. «Если мы говорим об узком круге товаров, например о подсолнечном масле и сахаре, то это 1% потребительской корзины, поэтому закрепление цен вряд ли приведет к драматическому развороту инфляции», — говорит Донец. Цены на продовольствие обычно живут до сезона, существенное изменение показателя можно будет увидеть весной, прогнозирует она. «Мне кажется, что объявленные меры правительства по ограничению цен на продовольственные товары это скорее политические заявления, которые не окажут влияния на цены», — указывает Романчук. Большинство экономистов едины в том, что административными мерами рост цен не изменить, указывает он.

Когда ЦБ может изменить ключевую ставку

Главный фактор в пользу снижения ставки — это нормализация ситуации на валютном рынке, считает Наталия Орлова: «Если рубль стабилизируется в интервале 70–75 руб., конечно, это поддержит дезинфляционную тенденцию на следующий год». Хотя нельзя исключать возникновения санкционных рисков, оговаривается она.

Орлова ожидает инфляции на уровне 3,2% в следующем году: без фактора ослабления курса, сильной инфляции на продовольствие и в условиях консолидации бюджета «картина скорее дезинфляционная», говорит она. «Замедление годовой инфляции начнется с марта-апреля, поэтому я думаю, что дискуссия о снижении ставки будет актуальна уже со второго квартала следующего года», — прогнозирует она.

«По моим ощущениям, сохраняется небольшой потенциал снижения ставки, но, конечно, если он и будет реализован, то это вопрос февральских и апрельских опорных заседаний», — говорит Долгин. Экономист ожидает инфляцию 4,7% на конец этого года и 3,5% на конец следующего года.

В пользу того, что ЦБ может начать снижать ставку, говорит то, что ситуация на финансовом рынке нормализовалась: рубль укрепился и, скорее всего, продолжит укрепляться, согласен Романчук. Но, по его оценке, «в любом случае пространство для снижения небольшое, уйти вниз и сделать политику еще более стимулирующей для российского рынка кажется нереальным».

Донец из «Ренессанс Капитала», наоборот, ждет в следующем году не снижения, а повышения ставки. Судьба дальнейших решений в 2021 году в большой степени находится в зоне неопределенности, отмечает она, прогнозируя, что дезинфляционный потенциал «не будет очень ярко реализован». Повышение ставки должно быть не столько связано с темпами роста инфляции, сколько с динамикой спроса, говорит экономист. Если спрос начнет стремиться к нормальному, то ставка должна будет стремиться к более нейтральным значениям. «Если мы будем видеть стабильный рост доходов, мы будем видеть стабильное восстановление спроса, что, в свою очередь, приведет к сохранению умеренной инфляции», — заключает Донец.