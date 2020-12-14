Счастливые номера

Число останавливающихся в европейских отелях россиян сократилось на порядок

Вопреки по-прежнему закрытым границам, в отелях стран Европейского союза останавливаются тысячи россиян. Скорее всего, речь идет о тех гражданах России, кто постоянно проживает в Европе, а также о спортивных делегациях

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Из-за пандемии турпоток ожидаемо снизился на порядки, но несколько тысяч россиян по-прежнему путешествуют по Европе, свидетельствует доступная статистика зарубежных стран за сентябрь—октябрь 2020 года, которую изучил РБК.

Россия закрыла международное авиасообщение еще в начале пандемии коронавируса, с 27 марта, а с 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. С августа полеты в отдельные страны стали возобновляться. Но Евросоюз пока остается закрытым для российских туристов. Россия не входит в список стран, которые власти ЕС считают «безопасными» с точки зрения эпидемиологической обстановки. Свои границы для россиян в сентябре открыла только Греция, но въехать туда могут не более 500 наших туристов в неделю. В начале октября посол ЕС в России Маркус Эдерер говорил, что о скором открытии границ Евросоюза для россиян речь пока не идет.

Куда можно улететь из России Первыми странами, куда разрешили полеты с 1 августа, стали Турция, Великобритания и Танзания. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию, но туристы воспользоваться этой возможностью пока не могут. Из России официально разрешено въезжать в Абхазию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, Южную Корею и Японию. С 13 ноября разрешено возобновить рейсы на Сейшельские острова и в Эфиопию. О возобновлении рейсов в Россию из Венесуэлы с 23 ноября сообщил Национальный институт гражданской авиации латиноамериканской страны. Авиакомпании совершают рейсы и в страны ЕС, но к посадке допускаются лишь те, кто возвращается на постоянное место жительства, перемещается по работе или учебе, должен навестить родственников или отправляется на лечение.

Большинство стран ЕС собирает туристическую статистику по числу остановившихся в гостиницах и других средствах коллективного размещения. Из стран, у которых такие данные есть в открытом доступе, лидирует Германия. Так, в минувшем сентябре в немецких отелях останавливались более 6,3 тыс. россиян на более чем 20,4 тыс. ночей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток упал на 90 и 86% соответственно.

В Польше в отелях и других средствах коллективного размещения в прошедшем сентябре более 2 тыс. россиян провели почти 4 тыс. ночей, в Чехии — 1,9 тыс. и 5 тыс., в Австрии — 1,2 тыс. и 4,3 тыс., в Финляндии — 681 и 1,6 тыс. соответственно.

По последним трем странам уже есть данные и за октябрь. В Чехии это 1 тыс. россиян и 2,8 тыс. ночевок, в Австрии — 1,5 тыс. и 6,1 тыс., в Финляндии — 703 и 1,8 тыс. соответственно.

Входящая в ЕС Болгария данные о турпотоке собирает по факту пересечения границы. В сентябре туда из России приехали 2,7 тыс. человек; из них 737 заявили, что едут с туристическими целями.

В статистике Испании, также основанной на данных о пересечении границы, с весны не зафиксировано ни одного туриста из России. Кипр, где тоже считают приезжих, а не постояльцев отелей, перестал публиковать подробные данные с апреля.

Из стран, которые в ЕС не входят, в открытом доступе есть данные по Швейцарии, Черногории и Сербии. Они базируются на ночевках в гостиницах и других средствах коллективного размещения. Так, в сентябре в Швейцарии это были 1,8 тыс. россиян и 5,7 тыс. ночевок, в Сербии — 1,1 тыс. и 4,8 тыс., в Черногории — почти 1,4 тыс. и 5,6 тыс. соответственно. По Черногории есть сведения и за октябрь: 721 россиянин и 2,5 тыс. ночевок.

Сейчас по Европе перемещаются в основном те, у кого есть двойное гражданство или вид на жительство и кто постоянно проживает в ЕС, полагает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он также напоминает, что за границу еще выезжают спортсмены (турниры проводятся, хоть и без зрителей), а также деятели культуры и политики. Речь идет о больших делегациях: например, со спортивными командами, как правило, выезжают тренеры, административный и вспомогательный персонал клубов и команд, это несколько десятков человек, добавляет собеседник РБК.