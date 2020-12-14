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Счастливые номера

Число останавливающихся в европейских отелях россиян сократилось на порядок
Вопреки по-прежнему закрытым границам, в отелях стран Европейского союза останавливаются тысячи россиян. Скорее всего, речь идет о тех гражданах России, кто постоянно проживает в Европе, а также о спортивных делегациях
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Из-за пандемии турпоток ожидаемо снизился на порядки, но несколько тысяч россиян по-прежнему путешествуют по Европе, свидетельствует доступная статистика зарубежных стран за сентябрь—октябрь 2020 года, которую изучил РБК.

Россия закрыла международное авиасообщение еще в начале пандемии коронавируса, с 27 марта, а с 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. С августа полеты в отдельные страны стали возобновляться. Но Евросоюз пока остается закрытым для российских туристов. Россия не входит в список стран, которые власти ЕС считают «безопасными» с точки зрения эпидемиологической обстановки. Свои границы для россиян в сентябре открыла только Греция, но въехать туда могут не более 500 наших туристов в неделю. В начале октября посол ЕС в России Маркус Эдерер говорил, что о скором открытии границ Евросоюза для россиян речь пока не идет.

Куда можно улететь из России

Первыми странами, куда разрешили полеты с 1 августа, стали Турция, Великобритания и Танзания. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию, но туристы воспользоваться этой возможностью пока не могут.

Из России официально разрешено въезжать в Абхазию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, Южную Корею и Японию. С 13 ноября разрешено возобновить рейсы на Сейшельские острова и в Эфиопию. О возобновлении рейсов в Россию из Венесуэлы с 23 ноября сообщил Национальный институт гражданской авиации латиноамериканской страны.

Авиакомпании совершают рейсы и в страны ЕС, но к посадке допускаются лишь те, кто возвращается на постоянное место жительства, перемещается по работе или учебе, должен навестить родственников или отправляется на лечение.

Бизнес
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Большинство стран ЕС собирает туристическую статистику по числу остановившихся в гостиницах и других средствах коллективного размещения. Из стран, у которых такие данные есть в открытом доступе, лидирует Германия. Так, в минувшем сентябре в немецких отелях останавливались более 6,3 тыс. россиян на более чем 20,4 тыс. ночей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток упал на 90 и 86% соответственно.

В Польше в отелях и других средствах коллективного размещения в прошедшем сентябре более 2 тыс. россиян провели почти 4 тыс. ночей, в Чехии — 1,9 тыс. и 5 тыс., в Австрии — 1,2 тыс. и 4,3 тыс., в Финляндии — 681 и 1,6 тыс. соответственно.

По последним трем странам уже есть данные и за октябрь. В Чехии это 1 тыс. россиян и 2,8 тыс. ночевок, в Австрии — 1,5 тыс. и 6,1 тыс., в Финляндии — 703 и 1,8 тыс. соответственно.

Входящая в ЕС Болгария данные о турпотоке собирает по факту пересечения границы. В сентябре туда из России приехали 2,7 тыс. человек; из них 737 заявили, что едут с туристическими целями.

В статистике Испании, также основанной на данных о пересечении границы, с весны не зафиксировано ни одного туриста из России. Кипр, где тоже считают приезжих, а не постояльцев отелей, перестал публиковать подробные данные с апреля.

Из стран, которые в ЕС не входят, в открытом доступе есть данные по Швейцарии, Черногории и Сербии. Они базируются на ночевках в гостиницах и других средствах коллективного размещения. Так, в сентябре в Швейцарии это были 1,8 тыс. россиян и 5,7 тыс. ночевок, в Сербии — 1,1 тыс. и 4,8 тыс., в Черногории — почти 1,4 тыс. и 5,6 тыс. соответственно. По Черногории есть сведения и за октябрь: 721 россиянин и 2,5 тыс. ночевок.

Бизнес
Где можно встретить Новый год за границей и сколько это стоит. Инструкция Гавана, Куба

Сейчас по Европе перемещаются в основном те, у кого есть двойное гражданство или вид на жительство и кто постоянно проживает в ЕС, полагает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он также напоминает, что за границу еще выезжают спортсмены (турниры проводятся, хоть и без зрителей), а также деятели культуры и политики. Речь идет о больших делегациях: например, со спортивными командами, как правило, выезжают тренеры, административный и вспомогательный персонал клубов и команд, это несколько десятков человек, добавляет собеседник РБК.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: туристы , поездки за границу , отдых
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