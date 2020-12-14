40 тыс. юристов на одну упаковку

«Деловая Россия» подсчитала ресурсы, необходимые для администрирования экосбора

Для администрирования экосбора в рамках реформы расширенной ответственности производителей штат Росприроднадзора грозит увеличиться в 21 раз, предупредил глава «Деловой России». Расходы на его содержание составят ₽48 млрд

Павел Титов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Президент ассоциации «Деловая Россия» Павел Титов предупредил премьера Михаила Мишустина о том, что штат Росприроднадзора необходимо будет увеличить в 21 раз — с 4 тыс. до почти 85 тыс. человек. Именно такое количество специалистов потребуется для ежегодной проверки 12 млн отчетов от производителей товаров, обязанных платить экосбор в рамках реформы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП).

Об этом говорится в письме Титова, которое он отправил Мишустину в среду, 9 декабря. У РБК есть копия обращения, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации. На 11 декабря письмо к премьеру еще не поступило, уточнили в пресс-службе правительства в пятницу.

Почему штат службы рискует увеличиться в 21 раз

По данным «Деловой России», в стране 4 млн производителей товаров, использующих упаковку. Ежегодно компаниям придется подавать три отчета по исполнению положений реформы:

декларацию о количестве выпущенных в обращение товаров и упаковки;

отчетность о нормативах утилизации;

расчет экологического сбора.

Таким образом, в течение года в органы Росприроднадзора поступит 12 млн отчетов, указывает глава «Деловой России».

Он приводит подробный расчет количества сотрудников, необходимого для администрирования такого объема отчетной документации.

В 2021 году 247 рабочих дней, а это значит, что ежедневно нужно будет проверять «порядка 48 583 документов».

Каждый сотрудник Росприроднадзора может проверять по два отчета в день (трудозатраты сотрудников ведомства Титов оценивает на основании данных об администрировании центральным аппаратом службы в 2018–2019 годах), то есть только на администрирование РОП потребуется более 24 тыс. работников.

В случае модернизации государственной информационной системы по учету отходов (ЕГИС УОИТ) и поступления информации, ее автоматической интеграции и проверки производительность сотрудников вырастет до 50 отчетов в день, но и тогда потребуется 1943 человека только для администрирования. Это почти 50% от действующего штата ведомства, следует из письма.

Но также потребуется дополнительно 40 тыс. юристов, осуществляющих судебную работу, — исходя из «наиболее благоприятного сценария», что только 1% от общего количества предприятий представили недостоверные сведения, при закреплении за одним юристом одного предприятия. К ним Титов добавляет примерно 16 тыс. инспекторов для проведения выездных проверок — один инспектор может проводить одну проверку в день, учитывая подготовку документов, уведомление предприятия, посещение и осмотр, а также оформление результатов, и еще 486 сотрудников канцелярии для регистрации поступивших и исходящих документов (по 200 таковых в день).

В результате подсчетов Титов приходит к выводу, что потребуется нанять 80 971 нового сотрудника (без учета модернизации системы ЕГИС УОИТ). При средней зарплате 35 тыс. руб. в месяц (с учетом налогов — 50 тыс. руб. в месяц, или 600 тыс. руб. в год) годовой фонд оплаты труда новых сотрудников составит 48 млрд руб., замечает он. Но эти затраты учитывают только зарплату, к ним необходимо добавить стоимость аренды офисных помещений, оборудование рабочих мест, программное обеспечение, командировочные расходы, продолжает Титов. «Затраты по администрированию РОП с помощью набранной армии из 80 тыс. чиновников лягут в итоге на бизнес, который должен покрывать эти расходы в соответствии с ключевыми принципами РОП», — заключает глава «Деловой России».

При этом сам Мишустин объявил о том, что в 2021 году в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств штат должен быть сокращен на 5%, а в территориальных органах — на 10%, напоминает Титов. Таким образом, расширение штата Росприроднадзора на 80 тыс. сотрудников «противоречит стратегическим задачам правительства», добавляет он.

Как сейчас работает РОП В целях утилизации товаров и упаковки в России с 2015 года действует механизм расширенной ответственности производителя. В его рамках бизнес должен платить в бюджет экологический сбор либо осуществлять утилизацию самостоятельно, ежегодно отчитываясь об этом в Росприроднадзор. Ответственность за утилизацию и товаров, и упаковки сейчас лежит на производителях товаров. Но система практически не работала: по данным Минприроды, сейчас в рамках экосбора в бюджет поступает около 3 млрд руб. в год, тогда как население платит за вывоз твердых коммунальных отходов 180 млрд руб. в год. С начала 2020 года механизм РОП реформируется, новая концепция должна быть принята в правительстве до 31 декабря, говорила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию. В рамках обсуждения вариантов концепции летом предлагался перенос ответственности по уплате экосбора с производителей товаров на производителей упаковки, но решение принято не было.

Замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева сказала РБК, что сейчас дополнительные расходы на содержание штата администраторов экосбора не заложены в бюджете. Но на стадии обсуждения концепции РОП в конце 2019 года, когда предлагалось передать функции администратора экосбора Федеральной налоговой службе, ее руководитель (на тот момент Мишустин) запрашивал увеличение штата для этих целей не менее чем на 12 тыс. человек.

«Мы поддерживаем представителей бизнеса, которые говорят о необходимости усиления контроля за реализацией РОП. При этом мы считаем, что контроль можно осуществить более современными методами — не через расширение штата сотрудников, а через цифровизацию систем администрирования, синхронизацию данных профильных ведомств и объектов регулирования», — сказала РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева. По ее мнению, аргументы «Деловой России» о необходимости расширения штата Росприроднадзора выглядят «странными», если ответственность по уплате экосбора останется на производителях товаров.

Представитель Росприроднадзора не ответил на запрос РБК.

Что предлагает «Деловая Россия»

Вместо того чтобы наращивать штат Росприроднадзора, глава «Деловой России» предлагает модель РОП с переносом ответственности с производителей товаров на производителей упаковки. По его версии, такой подход, в частности, позволит:

сократить количество субъектов РОП примерно на 4 млн компаний, производящих и импортирующих товары в упаковке, чьи товары не подлежат утилизации, предприятий розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса. В этом случае количество компаний, которые уклоняются от уплаты экосбора, сократится до 5–10%, в то время как сейчас 99,9% бизнеса вообще не отчитывается об утилизации и не платит экосбор. В случае снижения количества субъектов РОП контроль будет проще усилить, указывает Титов;

Кто сейчас отчитывается по РОП По данным Росприроднадзора, на которые ссылается глава «Деловой России», сейчас отчетность по РОП направляют лишь 10–15 тыс. компаний, среди которых большинство — производители товаров в упаковке.

снизить административную нагрузку на госорганы за счет уменьшения количества отчетов по РОП. Данные по производству упаковки уже передаются в Росстат в отличие от данных о выпуске товаров в той или иной упаковке, которые отсутствуют, напоминает Титов;

эффективно дифференцировать ставки платежей на трудноперерабатываемые виды упаковки (из вспененного полистирола, комбинированная упаковка и т.д.);

направить «регуляторное воздействие» на производителей упаковки, которые могут стать цикличными за счет использования перерабатываемых материалов и вторичного сырья в производстве.

Титов утверждает, что предложение о переносе ответственности по РОП на производителей упаковки поддержали Минприроды, Росприроднадзор, Минэкономразвития, Счетная палата и РСПП.

Но в Минэкономразвития и РСПП это опровергли. Министерство не поддерживает предложение «Деловой России» о переносе ответственности по РОП с производителей товаров в упаковке на производителей упаковки и выступает за рост нормативов утилизации на 5–10% в год из-за недостаточного количества инфраструктуры для переработки, говорится в ответе пресс-службы ведомства. После запроса РБК глава РСПП Александр Шохин даже направил Титову письмо с подробным разъяснением, почему союз не поддерживает это предложение.

Минпромторг на одном из совещаний у Абрамченко также предупреждал, что перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки приведет к ее удорожанию на 30%, утверждает глава ассоциации «РусПЭК» (в нее входят Coca-Cola, PepsiCo, Danone и др.) Любовь Меланевская. По ее словам, для производителей молочных продуктов такое удорожание будет сопоставимо с ежегодной госсубсидией на развитие отрасли — 9,4 млрд руб. в год при дополнительных затратах на упаковку 9,6 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В свою очередь, Меланевская предлагает внедрить в России аналог цифрового «суперреестра» по упаковке, где будут учтены все производители товаров. «В результате мы должны прийти к принципу «нет в реестре — нет на рынке», тогда проблема уклонения от экосбора решится сама собой», — считает она.