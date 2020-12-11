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Подсластили и умаслили
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Газета
Подсластили и умаслили
Газета № 111 (3278) (1112) Бизнес,
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Подсластили и умаслили

Правительство предложило бизнесу установить предельные цены на социально значимые товары
Чиновники предложили бизнесу ввести предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Первый будет стоить в рознице 45 руб. за кг, второе — 110 руб. за л. РБК объясняет, почему подорожали эти продукты, считающиеся социально значимыми
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

К утру понедельника, 14 декабря, министерства и ведомства должны подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят снизить цены на продукты питания. Это потребовал в четверг, 10 декабря, от чиновников российский премьер Михаил Мишустин.

«Экстренно» (а именно так описал РБК ситуацию топ-менеджер крупной розничной сети происходящее) решать ситуацию с ценами на продукты чиновники стали после того, как накануне на совещании по экономическим вопросам тему о подорожавших продуктах поднял президент Владимир Путин. «Сахарный песок — министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%?» — возмутился Путин. Он также упомянул, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, макароны — на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%.

На срочном совещании в четверг у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло, рассказали источники РБК. Оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. Решение будет закреплено соглашениями между участниками рынка. Задействовать предусмотренный законом о торговле механизм, когда правительство само устанавливает предельно допустимые розничные цены на ряд социально значимых продуктов, не придется.

Министерства недооценили риски роста цен на важную продукцию, «пустили на самотек» и упустили ситуацию, признал в четверг Михаил Мишустин.

Насколько и почему в рознице подорожали перечисленные Путиным продукты, разбирался РБК.

Сахарный песок

Средняя розничная цена в ноябре 2020 года, по данным Росстата: 52,4 руб. за 1 кг (+59% по сравнению с ноябрем 2019-го).

Средняя розничная цена за 11 месяцев 2020 года, по данным Росстата: 38,2 руб. за 1 кг (+25% к аналогичному периоду прошлого года).

О росте оптовых цен на сахар этой осенью сообщил третий крупнейший в России его производитель — группа «Русагро»: у нее отпускная цена в третьем квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14%, до 30,1 руб. за 1 кг (без НДС). В своей отчетности компания указывала, что рост цен возник из-за ожиданий дефицита сахара: как пояснял РБК гендиректор «Русагро» Максим Басов, это связано с сокращением посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен на сахар. Затем в компании, впрочем, заявили, что речь шла лишь о том, что производство в этом сезоне будет ниже потребления, но нехватки сахара не будет, поскольку в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья.

В Союзроссахаре тогда напоминали, что производство сахара в России росло несколько лет подряд, а на начало производственного сезона в августе 2020 года у страны были максимальные исторические запасы сахара — около 2,9–3 млн т, которые позволяют покрыть внутреннее потребление около 6 млн т.

До этого цены на сахар на фоне перепроизводства падали: в июне 2019 года оптовые цены достигли пятилетнего минимума, и в 2020 году Минсельхоз даже рекомендовал аграриям сократить посевы сахарной свеклы. В октябре 2020-го оптовая цена на сахар достигла 45 руб. за 1 кг, но эта цена «экономически обоснованная», поскольку предыдущие годы цена сахара была «аномально низкой», объяснял тогда глава Союзроссахара Андрей Бодин.

Подсолнечное масло

Средняя розничная цена в ноябре 2020 года, по данным Росстата: 122,9 руб. за 1 кг (+25% по сравнению с ноябрем 2019-го).

Средняя розничная цена за 11 месяцев 2020 года, по данным Росстата: 104,7 руб. за 1 кг (+23% к аналогичному периоду прошлого года).

Розничная цена масла действительно подросла примерно на 25%, соглашается исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. При этом он обращает внимание на то, что сырье — подсолнечник — за год подорожало более чем в два раза: цена в этом году поднималась до 47 тыс. руб. за тонну, тогда как в прошлом это было около 20 тыс. руб. за тонну. Производители подсолнечного масла сейчас несут убытки из-за подорожавшего сырья, указывает Мальцев.

Рост цен на подсолнечник, в свою очередь, обусловлен девальвацией рубля и ростом мировых цен: в этом году в России и на Украине (эти страны — крупнейшие мировые экспортеры подсолнечника) неурожай этой культуры. Из-за засушливой весны и сухого лета в южных регионах аналитики «Совэкона» ожидали урожай на 23% ниже уровня прошлого года, когда было собрано 11,8 млн т маслосемян. Прогнозировал в сентябре сокращение урожая подсолнечника и Минсельхоз: 13 млн т против 15,4 млн т годом ранее.

Из-за скачка экспортных цен в октябре внутренние цены на сырое подсолнечное масло и подсолнечник начали расти. К началу декабря, по данным «Совэкона», рублевые цены обновили рекорд: подсолнечное масло выросло в цене до 88,5 тыс. руб. за тонну (с НДС), а подсолнечник — 39,9 тыс. руб. за тонну.

Чтобы стабилизировать ситуацию, Масложировой союз предлагал повысить экспортную цену на подсолнечник. В четверг, 10 декабря, правительство утвердило увеличение вывозной пошлины для подсолнечника, а также рапса: с 9 января 2021 года экспортная пошлина повышена до 30% от таможенной стоимости, нижняя планка устанавливается на уровне €165 за тонну. Мера будет действовать до конца июня 2021 года. С учетом ожидаемого повышения экспортной пошлины на подсолнечник предприятия отрасли готовы обеспечить доступный уровень цен подсолнечного масла для массового потребителя, обещает Мальцев.

Мука, хлебобулочные изделия и макароны

Средняя розничная цена в ноябре 2020 года, по данным Росстата: 41 руб. для пшеничной муки, 55,4 руб. за хлеб из муки I и II сортов и 81,9 руб. для макаронных изделий из муки высшего сорта за 1 кг (соответственно, +13, +9,4 и +11% по сравнению с ноябрем 2019-го).

Средняя розничная цена за 11 месяцев 2020 года, по данным Росстата: 39 руб. для пшеничной муки, 53,5 руб. за хлеб из муки I и II сортов и 78,8 руб. для макаронных изделий из муки высшего сорта за 1 кг (соответственно, +14, +11 и +12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Мука — основное сырье при производства как хлеба и хлебобулочных изделий, так и макарон. В свою очередь, мука дорожает из-за роста цен на основное сырье — пшеницу.

За последние семь месяцев пшеница подорожала в полтора раза, констатирует президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. По его информации, самая низкая цена, по которой мельницы сейчас покупают пшеницу третьего класса, — 20 тыс. руб. за тонну (с НДС), но есть предложения и по 21–22 тыс. руб., тогда как в начале года цена составляла около 12 тыс. руб. за тонну.

В себестоимости муки на долю зерна приходится около 90% — только за счет подорожания зерна отпускная цена на муку должна была вырасти на 40–45%, считает Гуревич. В действительности же, по его словам, самая дорогая мука высшего сорта с НДС и доставкой до хлебозавода сейчас отпускается по 24–25 тыс. руб за тонну. Производство муки для индустриальных мельниц убыточно, и по этой причине они массово закрываются, добавляет Гуревич.

В себестоимости макарон доля сырья — твердой и мягкой пшеницы — достигает 80%, указывает зампред правления объединения поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, цена поставки этого сырья от аграриев к переработчикам с начала года выросла более чем на 30–40% — аграрии подняли цены в связи с падением рубля и возможностью продать зерно на экспорт, добавляет Леонов.

Подорожавший хлеб — также результат увеличения цен на муку и зерно, говорит предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. По его словам, цена на продовольственную пшеницу третьего класса в России в этом году достигла рекордного уровня за всю историю — 17,7 тыс. руб. за тонну, что почти в 1,5 раза выше, чем год назад.

Цены на зерно, в свою очередь, в этом году растут, как и в случае с подсолнечником, из-за девальвации рубля и увеличения мировых цен, следует из объяснения президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского. Рост мировых цен, по его словам, спровоцирован политикой России и регулированием экспорта зерна.

Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы, и как только российские власти начинают обсуждать меры, которые могут отразиться на экспорте зерна, то спрос на него растет, а следовательно, и цены, объясняет Злочевский. В конце марта Россия ограничила вывоз зерна: согласно установленной Минсельхозом квоте, до конца апреля из страны должно было быть вывезено не более 7 млн т зерна, а до конца июня экспорт зерна за пределы ЕАЭС не должен превысить 20 млн т. Цель этих ограничительных мер была в том, чтобы стабилизировать цены и обеспечить потребности страны. При этом нехватки зерна на мировом рынке не ожидается, а урожай зерна в России в этом году будет вторым крупнейшим в истории, отмечает Злочевский. Он, по данным Минсельхоза, превысит 131 млн т. В ноябре Минсельхоз предложил установить новую квоту на вывоз зерна в 2021 году, а в последние недели обсуждается вопрос о возможности вернуть экспортную пошлину на зерно, которая сейчас обнулена, напоминает Злочевский.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: цены на продукты , сахар , хлеб , мука , подсолнечное масло , рост цен
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