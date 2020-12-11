Колонки переходят на пониженный регистр

Евразийская экономическая комиссия уточнила классификацию многофункциональных акустических систем

ЕЭК поставила точку в споре производителей аудиоколонок и таможни о размере пошлины на ввоз в страну подобных устройств. Теперь производители могут пытаться отсудить у ФТС переплаченное с 2018 года

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Производители портативных аудиоколонок будут платить таможенную пошлину в размере 5%, следует из решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября, опубликованного на сайте Евразийского экономического союза. Коллегия отнесла подобную продукцию к классу «наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей, прочие». Документ вступит в силу 30 декабря 2020 года.

Почему ЕЭК решала вопрос о пошлинах на колонки

До недавнего времени между производителями и российской таможней существовали разногласия о том, к какому классу устройств относить портативные колонки и, соответственно, какую пошлину платить при их ввозе в Россию.

ФТС относила подобные устройства к классу «комплекты громкоговорителей, смонтированные в одном корпусе» — пошлина на ввоз которых составляет 7,5%.

Производители относили свои устройства к «комплектам, состоящим из микрофона и одного или более громкоговорителей» с пошлиной 5%.

При этом таможня стала использовать подход с пошлиной 7,5% только в 2018 году, рассказала РБК директор направления по услугам в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования PwC Марина Волкова, и стала требовать доплаты по такой ставке с более ранних поставок. В частности, компании Harman (бренды JBL, AKG и др.) пришлось доплатить разницу между пошлинами, уплаченными с 2016 года, рассказал РБК гендиректор ООО «Харман Рус СиАйЭс» (российское представительство компании) Евгений Конов. Он уточнил, что с тех пор, чтобы не прерывать продажи, компания платила повышенную пошлину, хотя и не была согласна с позицией ведомства.

По словам Марины Волковой, «вероятнее всего» решение об уплате повышенной пошлины за предыдущие годы было ретроспективно распространено и на другие компании, так как это является стандартной практикой ведомства. Представители Sony и Huawei отказались от комментариев, РБК отправил запрос в Xiaomi.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, производители портативных колонок обращались в суд с исками против таможни, чтобы признать верной классификацию товара с пошлиной 5%. «В одних случаях суд вставал на сторону компаний, в других — нет. В результате не было единого подхода к классификации этого товара», — объяснил он.

Почему ФТС не соглашалась с производителями

Как объяснила Марина Волкова, вопросы о классификации товара в отношении сложных технических и многофункциональных устройств возникают часто. «Таможенные органы исходили из того, что основная, по их мнению, функция колонок с микрофонами — слушать музыку, и, следовательно, их основной модуль — громкоговоритель, поэтому колонки должны классифицироваться по соответствующему коду для громкоговорителей», — рассказала она. Аналогичной позиции придерживались и суды. Например, Арбитражный суд Ростовской области 5 июня отказался удовлетворить иск Harman к местному управлению ФТС. В опубликованном решении суд отметил, что «таможенный орган правильно определил компонент, определяющий основную функцию ввезенных товаров, — громкоговоритель». В апелляции на это решение говорилось, что Harman хотел классифицировать свои товары по категории, для которой основная функция — это прием и передача голоса, однако, по версии суда, главная функция аудиоколонок — усиление звука при воспроизведении музыки. «Наличие встроенного микрофона наделяет акустическую систему дополнительными функциями, такими как передача голоса, однако не изменяет ее главного функционального назначения», — указано в заключении.

В ЕЭК же считают, что колонку можно использовать, например, для проведения корпоративных или частных аудиоконференций и ее следует классифицировать в ином коде, отметила Волкова. «Всем участникам рынка (и покупателю) было очевидно, что мир не стоит на месте: портативная беспроводная мультимедийная акустическая система является многофункциональным устройством, несколько сложнее обычной «колонки» и относится к другому типу устройств», — говорит Евгений Конов.

РБК направил запрос в ФТС.

Что изменит решение ЕЭК

По словам Евгения Конова, Harman рассчитывает в судебном порядке вернуть до 100 млн руб. за доначисленные таможней платежи с 2016 по 2019 год, однако сроки возврата пока непонятны. Волкова также отметила, что компании, которые уплачивали таможенные пошлины по более высокой ставке, смогут претендовать на возврат излишне взысканных платежей, поскольку решение ЕЭК фактически подтвердило, что те, кто ранее декларировал товары с пошлиной 5%, были правы. Для этого им будет необходимо обратиться за компенсацией в таможенный орган и в случае отказа подать иск в суд. «Если суды примут во внимание подход ЕЭК, который подтвердил, что импортеры на протяжении нескольких лет методологически верно применяли таможенный код, то они могут принять решение в пользу компаний», — отметила Волкова.

Однако речь может идти о получении сумм «переплат» только за 2018–2020 годы, оговорилась она. «Технически возврат излишне взысканных платежей осуществляется через корректировки таможенных деклараций, а корректировка деклараций за пределами трехлетнего срока невозможна», — указала Волкова.

По мнению Антона Гуськова, решение ЕЭК внесет единообразие в таможенное регулирование портативных колонок, за счет чего производители окажутся в равных конкурентных условиях, так как будут платить одинаковую пошлину в странах ЕЭС. Он добавил, что фактическая классификация по коду с более низкой таможенной пошлиной может привести к замедлению дальнейшего роста цен на эти устройства.

Источник РБК на рынке указал, что в ближайшее время стоимость колонок не изменится, так как сейчас в магазинах продаются товары, импортированные в рамках предыдущих поставок, а стоимость устройств из новых поставок будет зависеть от курса доллара и евро. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что само по себе снижение ввозной пошлины на 2,5 процентного пункта не скажется на стоимости товаров, так как в денежном отношении снижение пошлины будет незначительным. «Если будет сочетание факторов, например, вместе с укреплением курса рубля, аудиоколонки могут подешеветь, но даже в таком случае снижение цены будет незначительным», — подытожил он.