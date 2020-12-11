Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,88 72,55 EUR Нал. 89,50 88,29 USD Бирж. 73,05 -0,81 EUR Бирж. 88,67 -0,58 USD ЦБ. 73,71 +0,41 EUR ЦБ. 89,13 +0,19 EUR/USD 1,21 +0,01 BTC/USD Бирж. 17868,00 -393,00 IMOEX 3258,31 +1,45% RTSI 1404,68 +2,35% Brent 50,92 +4,67% DJIA 29999,26 -0,23% Nasdaq 12405,81 +0,54%
Колонки переходят на пониженный регистр
Лента новостей
Не только Tesla: как заработать на акциях производителей электрокаров 09:06, PRO ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро из-за непрозрачных операций 09:02, Финансы PepsiCo в России и СНГ возглавит бывший топ-менеджер Mars и Danone 09:00, Бизнес Pro личное пространство: как выстраивать границы 08:54, РБК Стиль и HUAWEI Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин 08:47, Общество Гончаренко назвал причины провала ЦСКА в Лиге Европы 08:41, Спорт Кто думает о переезде, «человек года» в эпоху COVID. Главные новости РБК 08:33, Общество Врачи дали советы по ношению маски на улице в мороз 08:32, Общество Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка 08:25, РБК и Открытие Инвестиции Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском 08:00, PRO Половина россиян нашла в 2020 году что-то хорошее 08:00, Общество В Забайкалье завели дело из-за убийства младенца 07:47, Общество Где растут самые старые деревья Москвы 07:44, РБК и ДПиООС Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны во Второй мировой 07:43, Общество ЦСКА стал рекордсменом. Главные неудачи российских клубов в Лиге Европы 07:32, Спорт Ozon назвал средний чек на елку и новогодние украшения 07:22, Общество Байден и Харрис победили в номинации «человек года» по версии Time 07:06, Политика Производители аудиоколонок получили шанс вернуть часть заплаченных пошлин 07:00, Технологии и медиа Учеба и работа подтолкнули россиян к мыслям о переезде из малых городов 06:34, Общество «Известия» сообщили о росте цен на жилье в 2021 году 06:20, Экономика От «купим квартиру» до «у меня ключи»: молодые бизнесмены выбирают жилье 06:01, РБК и ВТБ Вирусолог назвал два способа побороть коронавирус 05:47, Общество Эксперты регулятора США рекомендовали одобрить вакцину Pfizer 05:20, Общество Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 04:51, РБК и VW коммерческие автомобили Пользователи Google пожаловались на сбой 04:50, Общество Эпидемиолог назвал классический пример суперраспространителя COVID-19 04:18, Общество ЕС расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море 04:03, Политика Где мой грузовик: как управлять парком грузовых автомобилей 03:46, РБК и Scania
Газета
Колонки переходят на пониженный регистр
Газета № 111 (3278) (1112) Технологии и медиа,
0

Колонки переходят на пониженный регистр

Евразийская экономическая комиссия уточнила классификацию многофункциональных акустических систем
ЕЭК поставила точку в споре производителей аудиоколонок и таможни о размере пошлины на ввоз в страну подобных устройств. Теперь производители могут пытаться отсудить у ФТС переплаченное с 2018 года
Фото: Nicky Loh / Reuters
Фото: Nicky Loh / Reuters

Производители портативных аудиоколонок будут платить таможенную пошлину в размере 5%, следует из решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября, опубликованного на сайте Евразийского экономического союза. Коллегия отнесла подобную продукцию к классу «наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей, прочие». Документ вступит в силу 30 декабря 2020 года.

Почему ЕЭК решала вопрос о пошлинах на колонки

До недавнего времени между производителями и российской таможней существовали разногласия о том, к какому классу устройств относить портативные колонки и, соответственно, какую пошлину платить при их ввозе в Россию.

  • ФТС относила подобные устройства к классу «комплекты громкоговорителей, смонтированные в одном корпусе» — пошлина на ввоз которых составляет 7,5%.
  • Производители относили свои устройства к «комплектам, состоящим из микрофона и одного или более громкоговорителей» с пошлиной 5%.

При этом таможня стала использовать подход с пошлиной 7,5% только в 2018 году, рассказала РБК директор направления по услугам в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования PwC Марина Волкова, и стала требовать доплаты по такой ставке с более ранних поставок. В частности, компании Harman (бренды JBL, AKG и др.) пришлось доплатить разницу между пошлинами, уплаченными с 2016 года, рассказал РБК гендиректор ООО «Харман Рус СиАйЭс» (российское представительство компании) Евгений Конов. Он уточнил, что с тех пор, чтобы не прерывать продажи, компания платила повышенную пошлину, хотя и не была согласна с позицией ведомства.

Бизнес
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По словам Марины Волковой, «вероятнее всего» решение об уплате повышенной пошлины за предыдущие годы было ретроспективно распространено и на другие компании, так как это является стандартной практикой ведомства. Представители Sony и Huawei отказались от комментариев, РБК отправил запрос в Xiaomi.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, производители портативных колонок обращались в суд с исками против таможни, чтобы признать верной классификацию товара с пошлиной 5%. «В одних случаях суд вставал на сторону компаний, в других — нет. В результате не было единого подхода к классификации этого товара», — объяснил он.

Почему ФТС не соглашалась с производителями

Как объяснила Марина Волкова, вопросы о классификации товара в отношении сложных технических и многофункциональных устройств возникают часто. «Таможенные органы исходили из того, что основная, по их мнению, функция колонок с микрофонами — слушать музыку, и, следовательно, их основной модуль — громкоговоритель, поэтому колонки должны классифицироваться по соответствующему коду для громкоговорителей», — рассказала она. Аналогичной позиции придерживались и суды. Например, Арбитражный суд Ростовской области 5 июня отказался удовлетворить иск Harman к местному управлению ФТС. В опубликованном решении суд отметил, что «таможенный орган правильно определил компонент, определяющий основную функцию ввезенных товаров, — громкоговоритель». В апелляции на это решение говорилось, что Harman хотел классифицировать свои товары по категории, для которой основная функция — это прием и передача голоса, однако, по версии суда, главная функция аудиоколонок — усиление звука при воспроизведении музыки. «Наличие встроенного микрофона наделяет акустическую систему дополнительными функциями, такими как передача голоса, однако не изменяет ее главного функционального назначения», — указано в заключении.

Общество
Таможня объяснила ошибки с пошлинами для клиентов зарубежных магазинов

В ЕЭК же считают, что колонку можно использовать, например, для проведения корпоративных или частных аудиоконференций и ее следует классифицировать в ином коде, отметила Волкова. «Всем участникам рынка (и покупателю) было очевидно, что мир не стоит на месте: портативная беспроводная мультимедийная акустическая система является многофункциональным устройством, несколько сложнее обычной «колонки» и относится к другому типу устройств», — говорит Евгений Конов.

РБК направил запрос в ФТС.

Что изменит решение ЕЭК

По словам Евгения Конова, Harman рассчитывает в судебном порядке вернуть до 100 млн руб. за доначисленные таможней платежи с 2016 по 2019 год, однако сроки возврата пока непонятны. Волкова также отметила, что компании, которые уплачивали таможенные пошлины по более высокой ставке, смогут претендовать на возврат излишне взысканных платежей, поскольку решение ЕЭК фактически подтвердило, что те, кто ранее декларировал товары с пошлиной 5%, были правы. Для этого им будет необходимо обратиться за компенсацией в таможенный орган и в случае отказа подать иск в суд. «Если суды примут во внимание подход ЕЭК, который подтвердил, что импортеры на протяжении нескольких лет методологически верно применяли таможенный код, то они могут принять решение в пользу компаний», — отметила Волкова.

Технологии и медиа
«Яндекс» представил новую колонку и изменения в поиске

Однако речь может идти о получении сумм «переплат» только за 2018–2020 годы, оговорилась она. «Технически возврат излишне взысканных платежей осуществляется через корректировки таможенных деклараций, а корректировка деклараций за пределами трехлетнего срока невозможна», — указала Волкова.

По мнению Антона Гуськова, решение ЕЭК внесет единообразие в таможенное регулирование портативных колонок, за счет чего производители окажутся в равных конкурентных условиях, так как будут платить одинаковую пошлину в странах ЕЭС. Он добавил, что фактическая классификация по коду с более низкой таможенной пошлиной может привести к замедлению дальнейшего роста цен на эти устройства.

Источник РБК на рынке указал, что в ближайшее время стоимость колонок не изменится, так как сейчас в магазинах продаются товары, импортированные в рамках предыдущих поставок, а стоимость устройств из новых поставок будет зависеть от курса доллара и евро. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что само по себе снижение ввозной пошлины на 2,5 процентного пункта не скажется на стоимости товаров, так как в денежном отношении снижение пошлины будет незначительным. «Если будет сочетание факторов, например, вместе с укреплением курса рубля, аудиоколонки могут подешеветь, но даже в таком случае снижение цены будет незначительным», — подытожил он.

Сколько колонок продается

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в январе—октябре в России продажи портативной акустики составили около 1,5 млн девайсов на сумму 8 млрд руб., что больше примерно на 10% в штуках и на 20% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидерство в продажах удерживает бренд JBL, кроме него в тройку лидеров входят Sony и Samsung.

Автор: Владислав Скобелев.
Теги: ФТС , суды , музыка
Материалы по теме
Таможня объяснила ошибки с пошлинами для клиентов зарубежных магазинов Общество
Финская таможня 3 года считала пошлины по неверным курсам рубля и доллара Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter