Апелляция попала под ротацию

Новый председатель Мосгорсуда начал инспекцию наследия

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын, сменивший на этом посту Ольгу Егорову, начал проверку финансово-хозяйственной документации учреждения. Источники РБК говорят и о готовящейся ротации председателей районных судов

Михаил Птицын (Фото: ТАСС)

Михаил Птицын, в октябре вступивший в должность председателя Московского городского суда после ухода Ольги Егоровой, которая занимала этот пост 20 лет, назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом рассказали РБК три источника, близких к руководству судебной системы. Еще один собеседник в судебной системе сказал, что новые сотрудники Мосгорсуда изучают документооборот, это естественный процесс, и суд работает в обычном режиме.

«Для Птицына небесполезно понять, с каким хозяйством он имеет дело», — пояснил РБК один из источников в судебной системе.

Кроме того, Птицын планирует замены руководства и персонального состава в ключевых московских судах, а именно в тех, которым подсудны основные следственные органы (это Басманный суд, куда выходят с ходатайствами о мерах пресечения следователи центрального аппарата Следственного комитета; Пресненский суд, с которым имеют дело следователи и обвиняемые московского ГСУ СКР, и Тверской суд, который работает с делами следственного департамента МВД и ГУ МВД по Москве), сказали двое собеседников РБК.

Михаил Птицын родился в 1963 году в Москве, в 1992 году окончил Военный институт в Москве по специальности «правоведение». Полковник юстиции. Вся его карьера связана с военной юриспруденцией: с 2010 года и до последнего времени он возглавлял Южный окружной военный суд (бывший Северо-Кавказский), где, в частности, слушались дела украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко, бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. Инстанция рассматривала многочисленные дела о подготовке терактов на Кавказе, террористических организациях и бандформированиях, а также дела в отношении военнослужащих и силовиков, в том числе о госизмене.

Как будет проходить замена судей

Один из источников РБК уточнил, что речь идет скорее о ротации, нежели о «зачистке». Птицын пока остерегается радикальных кадровых решений, говорит еще один источник РБК в судебной системе, указывая, что, например, руководителем совета судей Москвы в ноябре была избрана Лариса Полякова, которая считается человеком Егоровой. Пока остаются на своих должностях два прежних заместителя председателя Мосгорсуда — курирующий уголовную коллегию Дмитрий Фомин (которого, как писал «Коммерсантъ», Егорова видела своим преемником) и цивилист Наталья Афанасьева; срок их полномочий истекает через несколько лет.

При этом всего в Мосгорсуде четыре ставки заместителя председателя, и на замещение двух из них сейчас идет конкурс. Одна из ставок освободилась в октябре этого года, когда одновременно с Егоровой истек шестилетний срок полномочий у Михаила Панарина, а вторая — пустует уже более года после отставки Елены Базьковой.

Один из источников РБК говорит о намерении Птицына обновить апелляционные составы Мосгорсуда, чтобы избавить его от репутации «мосгорштампа», которую он заслужил почти за сплошное утверждение решений первой инстанции, многие из которых впоследствии отменялись или изменялись в кассационной инстанции. Процент отмен в кассации после судебной реформы «не изменился сильно в сравнении с теми цифрами, что раньше давал президиум Мосгорсуда», возражает собеседник РБК в судебной системе. К тому же за места в апелляционных составах Мосгорсуда среди судей нет большой конкуренции из-за огромной нагрузки, которую предполагает работа с апелляциями, добавляет он.

В пресс-службе Мосгорсуда отказались от комментариев.

Как Птицын стал председателем Мосгорсуда

Ольга Егорова, которой сейчас 65 лет, возглавляла Мосгорсуд с 1999 года и ушла в отставку в октябре 2020 года, когда подошел к концу очередной шестилетний срок ее полномочий. Егорова не стала выдвигать свою кандидатуру на переизбрание и перешла на работу в мэрию Москвы на специально созданную под нее должность советника мэра по взаимодействию с судами.

При этом в декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».

Егорова много лет конфликтовала с руководителем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который в 1999 году официально возражал против ее назначения председателем Мосгорсуда; Егорова, в свою очередь, зачастую занимала «фрондерскую» позицию по отношению к решениям Верховного суда, отмечает один из источников РБК в судебной власти.

Уход Егоровой не был ее инициативой; она добивалась переназначения еще на шесть лет, ее поддерживал мэр Москвы Сергей Собянин, а ее отставка стала результатом в том числе недовольства ею части высокопоставленных силовиков, утверждает собеседник РБК, напоминая среди прочих историю с преследованием юриста Кантемира Карамзина.