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Верховный суд поддержал ФСБ в «затрагивающем честь судей» споре
Верховный суд согласился с прокуратурой и главой УФСБ по Московскому региону, передав из Мосгорсуда рассмотрение жалобы на прекращение преследования юриста, подозреваемого в связях с судьями
Олег Зателепин (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Судья Верховного суда Олег Зателепин принял решение передать в Московский областной суд рассмотрение апелляции на решение Черемушкинского суда, отменявшее уголовное преследование юриста Кантемира Карамзина, передает корреспондент РБК. Соответствующее ходатайство прокуратуры было инициировано начальником управления ФСБ по Москве и Московской области Алексеем Дорофеевым.

В письме в прокуратуру генерал ФСБ заявил о наличии у него информации об «устойчивых связях» Карамзина с судьями и «отдельными руководителями» Мосгорсуда, которые «способствовали его противоправной деятельности».

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Защита настаивала, что преследование Кантемира Карамзина инициировано Дорофеевым, которого «боятся судьи Мособлсуда». В качестве альтернативы адвокат Мария Громова просила передать рассмотрение жалобы в апелляционную инстанцию в Санкт-Петербурге. Верховный суд счел возможным рассмотреть дело именно в Мособлсуде.

Юриста Кантемира Карамзина обвиняют в мошенничестве с договором на $200 тыс., заключенным с автором двухтомной биографии Владимира Путина Олегом Блоцким.

11 сентября Черемушкинский районный суд признал возбуждение дела незаконным. После чего 13 сентября Дорофеев написал письмо прокурору Московской области, в котором сообщил о наличии у регионального управления ФСБ информации о возможной связи юриста с московскими судьями. 17 сентября Балашихинская прокуратура обжаловала решение Черемушкинского суда, 19 сентября заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев обратился в Верховный суд с ходатайством о передачи дела в Мособлсуд.

«В ходе оперативного сопровождения названного уголовного дела сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Московской области получены сведения о том, что Карамзин, находясь в дружеских отношениях с рядом должностных лиц правоохранительных органов, федеральных судей и руководителями Мосгорсуда, осуществлял неоднократные попытки повлиять на ход следствия. В частности, по жалобе защитника Карамзина 11 сентября Черемушкинским районным судом Москвы возбуждение данного уголовного дела было безосновательно признано незаконным», — говорится в письме Юрия Пономарева.
 

Автор: Максим Солопов
Теги: ФСБ, Мосгорсуд, Верховный суд
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