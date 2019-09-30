Верховный суд поддержал ФСБ в «затрагивающем честь судей» споре

Верховный суд согласился с прокуратурой и главой УФСБ по Московскому региону, передав из Мосгорсуда рассмотрение жалобы на прекращение преследования юриста, подозреваемого в связях с судьями

Олег Зателепин (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Судья Верховного суда Олег Зателепин принял решение передать в Московский областной суд рассмотрение апелляции на решение Черемушкинского суда, отменявшее уголовное преследование юриста Кантемира Карамзина, передает корреспондент РБК. Соответствующее ходатайство прокуратуры было инициировано начальником управления ФСБ по Москве и Московской области Алексеем Дорофеевым.

В письме в прокуратуру генерал ФСБ заявил о наличии у него информации об «устойчивых связях» Карамзина с судьями и «отдельными руководителями» Мосгорсуда, которые «способствовали его противоправной деятельности».

Защита настаивала, что преследование Кантемира Карамзина инициировано Дорофеевым, которого «боятся судьи Мособлсуда». В качестве альтернативы адвокат Мария Громова просила передать рассмотрение жалобы в апелляционную инстанцию в Санкт-Петербурге. Верховный суд счел возможным рассмотреть дело именно в Мособлсуде.

Юриста Кантемира Карамзина обвиняют в мошенничестве с договором на $200 тыс., заключенным с автором двухтомной биографии Владимира Путина Олегом Блоцким.