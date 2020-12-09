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Mail.ru взялась за школьную программу
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Газета
Mail.ru взялась за школьную программу
Газета № 109 (3276) (0912) Бизнес,
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Mail.ru взялась за школьную программу

Российский технологический холдинг инвестировал 3,75 млрд руб. в сервис онлайн-образования
Mail.ru Group инвестировала в платформу для онлайн-обучения «Учи.ру». Рынок EdTech быстро растет, интерес к нему проявляют «Яндекс», Сбербанк и другие игроки, но перспективных стартапов на всех не хватит, предупреждают эксперты
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Суть сделки

Mail.ru Group инвестирует 3,75 млрд руб. в сервис онлайн-образования для школьников «Учи.ру», сообщил РБК представитель компании. На старте доля Mail.ru Group в проекте составит 25%, в конце 2021 года компания сможет реализовать опцион на увеличение своей доли до 49,5%, а в будущем — и до контрольной. При этом основатели «Учи.ру» останутся акционерами и продолжат развивать платформу.

«Платформа «Учи.ру» — ведущий игрок в сфере онлайн-образования, востребованный не только на российском, но и на международном рынке. Мы рады, что она будет развиваться дальше вместе с нами, а в перспективе сможет интегрироваться в экосистему Mail.ru Group», — приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Бориса Добродеева. В свою очередь, сооснователь «Учи.ру» Иван Коломоец отметил, что, став частью образовательной экосистемы Mail.ru Group, сервис «сможем использовать ее возможности и инструменты», чтобы стать «еще полезнее для школьников и учителей по всей стране».

Технологии и медиа
Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В сделке также участвует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщила пресс-служба организации, он приобретет миноритарный пакет. Размер инвестиций, как и пакета, на который претендует фонд, не раскрывается.

Участники

На платформе «Учи.ру» пользователи могут бесплатно или по подписке осваивать основные предметы — математику, русский и английский языки и другие. Кроме того, на сайте можно обучаться программированию и целеполаганию, готовиться к школьным экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформой пользуется около половины школьников в России (8 млн) и больше 350 тыс. педагогов, говорится в сообщении Mail.ru Group. Ее посещаемость — 37 млн визитов в месяц. Кроме того, компания развивает проект «Учи.Дома», который позволяет школьникам заниматься с преподавателями индивидуально, а также проекты на зарубежных рынках — HappyNumbers.com, BRICSMATH.COM и Dragonlearn.org, которые работают в США и Канаде, пилоты также запущены в Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.

Выручка компании «Учи.ру» по итогам 2020 года должна составить около 3 млрд руб., что почти втрое больше, чем в 2019 году. Из этой суммы более 2,5 млрд руб. придется на доходы от одноименной платформы, зарубежная выручка компании, по ее прогнозу, превысит $2 млн, что в восемь раз больше, чем год назад.

Технологии и медиа
Mail.ru Group вернула прогноз на 2020 год на доковидный уровень Фото: Владислав Шатило / РБК

На данный момент основным источником доходов Mail.ru Group является реклама на одноименном портале и в принадлежащих холдингу социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также игровой бизнес. При этом холдинг активно развивает и другие направления, в частности образовательные проекты. В этой сфере у Mail.ru Group есть доли в проектах GeekBrains (холдингу принадлежит 51%), Skillbox (70%), «Тетрика» (45%), «Алгоритмика» (11,7%), Skillfactory (18,3%). По итогам третьего квартала выручка этого направления бизнеса составила 1,6 млрд руб., тогда как общая выручка Mail.ru Group — 26,3 млрд руб. Компания заявляла, что рассчитывает получить по итогам года 5 млрд руб. выручки от сервисов онлайн-образования.

Перспективы и конкуренты

По данным совместного исследования ИT-холдинга TalentTech, онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket, объем российского рынка интернет-образования в 2019 году составил 36,5 млрд руб., а к концу этого года вырастет минимум до 40 млрд руб. По прогнозу «Ренессанс Капитала», показатель достигнет 58 млрд руб., а к 2023 году — до 143 млрд руб.

Бизнес
FT узнала о переговорах Сбербанка и Mail.ru о «разводе» Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По словам управляющего партнера венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, Mail.ru Group получает доли в наиболее перспективных проектах на рынке EdTech. Собеседник РБК не исключил, что впоследствии холдинг «может, например, объединить их в одну структуру и провести ее IPO». Аналитик «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин считает, что с точки зрения будущих финансовых показателей оценка «Учи.ру» выглядит весьма привлекательной, с точки зрения покупателей». «Это интересный рынок, в который стоит инвестировать. Но пока он настолько мало развит, что нельзя гарантировать, что сильный игрок останется лидером через пять—десять лет», — отметил он.

Гендиректор «Нетологии» Максим Спиридонов считает, что для Mail.ru Group эта сделка была более необходима, чем для «Учи.ру», который чувствовал себя комфортно в качестве независимого игрока. По мнению владельца венчурного фонда Typhoon Digital Development Олега Братишко, для «Учи.ру» сделка с Mail.ru Group — это прежде всего интеграция с игроком, от которого можно получить много нового трафика за счет партнерства внутри холдинга. «На мой взгляд, столько денег на развитие проекта сейчас не нужно. Они могут потратить часть средств на создание нового контента и на усиление международной экспансии», — предположил он. По словам основателя AltaIR Capital и AltaClub Игоря Рябенького, «Учи.ру» планирует консолидировать под собой игроков и сделка с Mail.ru Group даст для этого дополнительные возможности. Он прогнозирует, что объединять вокруг себя рынок помимо Mail.ru Group будут «Яндекс» и Сбербанк, «которые являются не только крупными покупателями на рынке, но и обладают самыми большими медиаресурсами, площадками для привлечения трафика». При этом Братишко напомнил, что на рынке EdTech пока не так много действительно интересных для инвесторов стартапов, «так что сделка — сигнал стартаперам обратить внимание на эту нишу».

Авторы: Владислав Скобелев, Владислав Гордеев.
Теги: биржа , Mail.Ru Group , инвестиции
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