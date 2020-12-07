У ЦОДов появляется атомное ядро

Государственный оператор АЭС заинтересовался покупкой дата-центров

«Росэнергоатом» будет участвовать в аукционе на крупный петербургский дата-центр и обсуждает возможность расширения в Москве. С ростом важности данных, хранимых в дата-центрах, к рынку растет и интерес госигроков, указали эксперты

Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

О том, что структуры «Росатома» претендуют на покупку нескольких компаний, развивающих центры обработки данных (ЦОДы), РБК рассказал один из участников этого рынка. По его информации, госкомпании интересен петербургский Xelent, а также московские StoreData и IXcellerate.

Как пояснил РБК Сергей Мигалин, замгендиректора и финансовый директор «Росэнергоатома» (структура «Росатома», оператор атомных станций), компания рассматривает как строительство, так и приобретение ЦОДов. По словам Мигалина, в январе 2021 года ВЭБ.РФ намерен провести открытый аукцион на питерский Xelent, попавший к госкорпорации развития в результате процедуры банкротства его должника — ООО «Стек Дата Нетворк». «Мы подтвердили ВЭБу, что намерены участвовать в аукционе, ценовые ожидания. Этот дата-центр позволит быстро решить наши задачи по определенным системам для Ленинградской АЭС, а также удовлетворить потребности коммерческих заказчиков в регионе», — рассказал он.

Представитель пресс-службы ВЭБ.РФ подтвердил, что в рамках действующей процедуры банкротства ООО «Стек Дата Нетворк» банк в первом квартале следующего года планирует выставить дата-центр Xelent на первые торги. Он отметил «очень высокий интерес к этому активу со стороны профильных инвесторов», но имена претендентов, как и сумму, за которую ВЭБ.РФ планирует продать имущество, не уточнил. В 2019 году Xalent был десятым игроком на российском рынке дата-центров по числу стоек (специальные шкафы для размещения оборудования, их у компании чуть больше тысячи), оценивала iKS-Consulting. «Стек Дата Нетворк» была признана банкротом в начале этого года. В 2019 году, по данным СПАРК, чистый убыток компании достиг 569,9 млн руб. при выручке 451,9 млн руб. Она принадлежала кипрской Stacknet Limited.

Зачем «Росэнергоатому» новые дата-центры, разбирался РБК.

Как «Росатом» наращивает число дата-центров

В 2018 году «Росэнергоатом» вместе с «Ростелекомом» запустил свой основной на данный момент дата-центр «Калининский» вблизи с одноименной АЭС в Тверской области. Это ЦОД на 4,8 тыс. стоек. Еще один масштабный проект, на 4,5 тыс. стоек, «Росэнергоатом» проектирует в Москве, в Очаково, вместе с «Россетями», напомнил Мигалин. «Но компании также нужны объекты среднего размера в отдельных регионах — как для собственных нужд, так и для коммерческих продаж: чем ближе дата-центр к потребителю, тем меньше задержка сигнала, что критически важно для работы с большими данными, видеопотоком, работы онлайн-платформ IoT (интернет вещей. — РБК)», — рассказал топ-менеджер «Росэнергоатома». Один подобный центр в Иннополисе (Татарстан) сейчас проектируется, строительство начнется в 2021 году. Из-за того что сроки строительства региональных ЦОДов превышают 1,5–2 года, компания рассматривает и готовые объекты. По словам Мигалина, они ведут переговоры с московскими владельцами ЦОДов. «С собственниками StoreData, например, мы договорились о проведении due diligence и оценки. Если посчитаем актив интересным, в начале следующего года перейдем к коммерческим переговорам», — отметил он. С IXcellerate компания обсуждает потенциал совместных крупных проектов, использования площадок «Росатома», но не планирует покупку доли в этом игроке, подчеркнул Мигалин.

По прогнозу iKS-Consulting, по итогам 2020 года у IXcellerate будет 3,4 тыс. стоек, что обеспечит компании третье место на рынке после «Ростелекома» (13,5 тыс.) и DataPro (3,5 тыс.). IXcellerate владеет двумя дата-центрами в Москве, головной офис компании расположен в Лондоне, среди ее инвесторов — международная финансовая корпорация IFC (группа Всемирного банка), Sumitomo Corporation и Goldman Sachs.

Компания StoreData не включена в рейтинг iKS-Consulting: исходя из информации на ее сайте, центр обладает возможностью разместить до 170 стоек. По данным СПАРК, компания принадлежит АНО «ЦВКС МСК-IX», владельцы которого не указаны.

По словам исполнительного директора StoreData Антона Платонова, они пока «не ведут конкретных коммерческих переговоров с «Росэнергоатомом» и о покупке говорить преждевременно». Управляющий директор IXcellerate Константин Борман лишь сообщил, что они «открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с новыми партнерами для строительства новых ЦОДов».

Параллельно «Росэнергоатом» рассматривает несколько участков в Москве в дополнение к Очаково под строительство собственных ЦОДов среднего размера, рассказал Мигалин. Компания также намерена строить небольшие модульно-контейнерные ЦОДы на Балаковской, Нововоронежской и Смоленской атомных станциях. «Это будут небольшие объекты, на 30–60 стоек, ориентированные на локальный трафик, местные системы вроде «умного города», какие-то крупные промышленные предприятия под создание на них платформ IoT и аналитики данных оборудования, индустриальных систем и др.», — сообщил он.

В марте представитель «Росэнергоатома» говорил, что их затраты на развитие ЦОДов в ближайшие годы составят около 10–13 млрд руб., а выручка от этого направления через пять лет должна превысить 20–25 млрд руб. в год. Эти показатели учитывают как услуги размещения в ЦОДах, так и облачные сервисы «Росатома» и по-прежнему актуальны, уточнил топ-менеджер компании.

Как сделки повлияют на рынок

По оценке iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка дата-центров составил 34,9 млрд руб., а по итогам этого года может увеличиться до 43,8 млрд руб. Основатель и гендиректор Oxygen Павел Кулаков связывает усиление роли государства на рынке с задачами нацпрограммы «Цифровая экономика». По его словам, ЦОДы — это «фундамент для экосистемы цифровой экономики, распределенное ядро Рунета, в котором концентрируется вся информация обо всех субъектах экономической деятельности», что делает их объектами стратегического назначения. «Мы видим, что свое присутствие наращивает «Ростелеком», большие инвестиции делает «Росэнергоатом»; оба игрока нацелены прежде всего на развитие проектов для госкомпаний, реализацию госзадач, — рассуждает Кулаков. — Частные игроки продолжат быть драйверами на рынке, они будут консолидироваться и объединять усилия, инвестировать в разработку новых решений, составлять хорошую и здоровую конкуренцию госкомпаниям, благодаря чему рынок будет расти качественно».

Аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин напомнил, что с 2019 года в России идет эксперимент по созданию Государственной единой облачной платформы (ГЕОП). В настоящее время на нее переведены государственные информационные системы семи ведомств, планируется подключить еще девять. «Под расширение ГЕОП, вероятно, нужен будет дополнительный ресурс, а потом опыт использования платформы может быть распространен не только на госорганы, но и на госкомпании, то есть потребности государства в ЦОДах растут», — указал Мирин.

По словам Мигалина, «Росэнергоатом» намерен наряду с «Ростелекомом», Сбербанком, ВТБ и другими крупными интеграторами и операторами ЦОДов участвовать в конкурсах на предоставление инфраструктуры для ГЕОП. В рамках эксперимента контракт на перевод информационных систем ряда ведомств на платформу был заключен с «Ростелекомом». «Ждем, когда будет разработана целевая архитектура системы, чтобы предложить собственные инфраструктурные мощности и наработки в области облачных решений, решений по виртуализации, комплексных решений по импортозамещению корпоративных и технологических ИТ-систем на основе опыта «Росатома». Мы в «Росатоме» создали тысячи импортозамещенных рабочих мест в виртуальной среде под собственные нужды и теперь готовы предложить их коммерческим заказчикам», — рассказал он. Речь идет о рабочем столе, развернутом на российском решении Astra Linux, к которому клиенты могут получить удаленный доступ на корпоративных устройствах или с помощью защищенной USB-флешки, подключаемой к разного рода личным устройствам. «Это обеспечивает безопасную работу в корпоративной среде — реальная работа происходит в облаке и виртуальной среде в ЦОДе «Калининский», — сообщил Мигалин. По его словам, «Росэнергоатом» продает это решение компаниям, входящим в группу «Росатома», и несколько коммерческих клиентов тестируют его в рамках бесплатного стартового периода.