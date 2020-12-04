Над госорганами нависла вирусная угроза

Ассоциация «Отечественный софт» предупредила о рисках в связи с изменением правил закупок программного обеспечения

В ближайшее время в российских ведомствах истечет срок действия российского антивирусного и офисного софта. Минцифры решило поменять формат закупок лицензий на эти продукты, из-за чего их могут не успеть обновить в срок

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

Российские ведомства в 2021 году могут остаться без антивирусов и офисного программного обеспечения. Такие опасения выразил глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в письме, отправленном в конце ноября в Минцифры (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации). Представитель Минцифры подтвердил получение письма от ассоциации.

Срок действия большинства лицензий на антивирусное и офисное ПО истекает в начале 2021 года, пишет Лашин. При этом в середине ноября Минцифры опубликовало на портале Regulation.gov.ru проект изменений в постановление правительства от 8 июня 2018 года, которые предлагают отменить централизованную закупку указанного софта в ведомства. Согласно действующему механизму полномочия по закупке антивирусов и офисного ПО есть только у Минцифры, а софта для ведения бухгалтерского учета — у Федерального казначейства. Если проект изменений будет принят, ведомства должны будут организовать госзакупки самостоятельно. Однако многие из них физически не успеют провести закупки до окончания срока действия лицензий, обращает внимание Ренат Лашин. Обратное перераспределение бюджетов на закупку от Минцифры в ведомства может занять несколько месяцев, и к этому сроку нужно прибавить еще и время на организацию и проведение аукционов, объяснил он в письме свои опасения.

В частности, руководитель специальных проектов разработчика антивирусов «Доктор Веб» Дмитрий Орлов рассказал, что 1 января 2021 года заканчиваются лицензии на их продукт у 12 ведомств, среди которых Росреестр, Федеральное казначейство и Росстат. Причем каждое использует десятки тысяч лицензий. РБК направил запрос в эти ведомства.

Представитель Федерального казначейства уже после выхода публикации заявил РБК, что позиция Минцифры вызывает у них опасения, поскольку министерство не указало в постановлении источники финансирования на софт для других ведомств. Это «несет существенные риски» для своевременного и полного обеспечения органов власти необходимым ПО, указал он. В связи с этим Казначейство предложило объяснить в документе порядок действий ведомств в переходный период в 2021 году.

Почему Минцифры решило поменять систему

Осенью 2019 года компания «Ланит-Интеграция» (входит в ГК «Ланит) выиграла на двух аукционах общей суммой в 299 млн руб. госзакупку на поставку антивирусов в ведомства. Интегратор поставил решения «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». В начале 2020 года Минцифры закупило для госорганов офисный софт у «Новых облачных технологий» (НОТ, разработчик «МойОфис») и «Новых коммуникационных технологий» (НКТ, «Р7-Офис») на 757 млн руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на компании-поставщиков. Закупка проводилась через системных интеграторов «Ланит» и Sofltine.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту изменений в постановление, Минцифры негативно оценивает результаты прошлых централизованных закупок из-за «недостаточно эффективного» сбора потребностей ведомств, длительного процесса передачи лицензий, отсутствия централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий.

Кроме того, министерство подчеркивает, что за время реализации централизованных закупок офисного и антивирусного софта большая часть сотрудников ведомств начали пользоваться российскими продуктами и, следовательно, теперь эти ведомства смогут закупать отечественное ПО самостоятельно.

Как пояснил РБК представитель Минцифры, текущая форма контракта является громоздкой, процедура может занимать более полугода. Министерство хочет дать ведомствам возможность проводить закупки быстрее. Кроме того, они работают над «предоставлением сервиса с новыми подходами с учетом полученного опыта — типового автоматизированного рабочего места, которым будут обеспечены служащие ведомств, выразивших свою заинтересованность в его использовании». «В рамках этого проекта ведомства смогут продолжить централизованно получать офисное программное обеспечение и программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности», — сказал представитель Минцифры.

На вопросы, видит ли Минцифры риски того, что ведомства не смогут самостоятельно обновить лицензии и как можно решить проблему, он не ответил.

Как срыв сроков закупки повлияет на ведомства

По словам гендиректора НОТ Дмитрия Комиссарова, на проведение закупок ведомствам потребуется не менее двух месяцев, то есть до конца года они сделать этого не смогут. И даже если Минцифры откажется от внесения изменений в постановление, оно также не успеет провести централизованную закупку до конца года. В результате ведомствам придется или нелегально использовать российский софт, или нарушить сроки исполнения инициатив президента и правительства по импортозамещению, отметил Комиссаров.

Дмитрий Орлов также согласен, что большинство ведомств не успеет закупить лицензии в ближайшее время. «Многие вновь уйдут в серую зону, многие начнут использовать иностранные бесплатные версии антивируса с ограниченным функционалом, которые не обеспечивают должный уровень защиты. Совокупность этих факторов представляет собой серьезнейшую проблему в кибербезопасности ИТ-инфраструктуры федеральных госорганов», — предупредил он. Представитель «Лаборатории Касперского» отказался от комментариев.

Впрочем, по мнению гендиректора НКТ Наталии Агафоновой, время для централизованной закупки «еще не упущено, если начать сегодня» и если получится оперативно собрать потребности ведомств в ПО. «Тут рынок пойдет навстречу, если в пару дней будет задержка», — отметила она. При этом она рассказала, что осенью 2020 года активно использовались более 86% лицензий офисного ПО, а до конца года этот показатель будет не менее 95%, то есть ведомства «справляются достаточно эффективно и движутся в правильном направлении».

Руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline Дмитрий Сорокин считает, что решить проблему можно было бы двумя путями: либо отодвинуть срок отмены постановления на тот период, когда произойдет очередная централизованная закупка, либо совместно с производителями предусмотреть на время переходного периода некий механизм, который позволит ведомствам использовать лицензионное ПО, не нарушая законодательства. «Но времени на разработку такого механизма уже недостаточно», — подчеркнул Сорокин. Представитель «Ланита» не ответил на запрос РБК.

При этом отказ от централизованных закупок приведет к росту стоимости лицензий на антивирусное и офисное ПО для государства в целом. По словам Рената Лашина, централизованные закупки позволяли ведомствам сэкономить бюджетные средства за счет максимальной оптовой скидки. Комиссаров добавил, что ведомствам «необходимо обеспечить скорейший возврат средств на покупку отечественного ПО, которое на данный момент из-за отмены централизованной закупки они приобрести не могут».