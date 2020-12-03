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Казначейство положило госдолг на депозит
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Газета
Казначейство положило госдолг на депозит
Газета № 105 (3272) (0312) Экономика,
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Казначейство положило госдолг на депозит

Минфин отложил расходование средств, привлеченных в результате размещения ОФЗ
В октябре 2020 года Минфин занял на финансовом рынке рекордные 1,4 трлн руб. через размещение госбумаг. Однако потрачены эти деньги будут только в конце года, пока они поступают обратно на счета банков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рекордные объемы привлеченных в октябре 2020 года госзаймов вернулись в финансовую систему: Минфин и Казначейство не спешат тратить эти деньги, размещая их в банках, следует из статистики министерства и ЦБ, проанализированной РБК.

  • За октябрь Минфин выручил рекордные для одного месяца почти 1,44 трлн руб. от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) против 822 млрд руб. в сентябре (всего с начала года по конец ноября размещено бумаг почти на 5,2 трлн руб.), следует из данных министерства.
  • В то же время дефицит федерального бюджета в октябре составил всего лишь 22,5 млрд руб., а остатки на счетах бюджета выросли на 1,65 трлн руб.
  • Одновременно в октябре рублевые депозиты федеральных властей (в основном подведомственного Минфину Казначейства) в коммерческих банках увеличились на 1,13 трлн руб. — почти до 5,2 трлн руб. (самый высокий показатель как минимум с начала 2015 года), следует из данных Банка России, обновленных 30 ноября (.xlsx).

Перетоки от банков и обратно

«В октябре был благоприятный период для заимствований. Те суммы, которые Минфин привлекает, будут потрачены на дефицит бюджета уже в декабре. Соответственно, привлеченные [от ОФЗ] деньги поступают на счета Казначейства, которое в рамках управления ликвидностью распоряжается ими», — пояснил РБК источник, близкий к Минфину.

РБК направил запрос в пресс-службы Казначейства и Минфина.

Федеральное казначейство в октябре размещало средства в банках в основном на короткий срок — до 30 дней и от 31 до 90 дней, говорит управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По истечении этого срока они могут быть направлены на финансирование расходов бюджета.

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Российские банки держат около 40% всех ОФЗ в обращении (около 4 трлн руб. на июнь 2020 года), следовало из анализа рейтингового агентства АКРА в октябре. «Механизм прост: банки покупают ОФЗ у Минфина, Минфин размещает полученные от продажи ОФЗ деньги на депозитах в тех же банках, на эти деньги банки опять покупают у Минфина ОФЗ и так далее», — отмечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В октябре наблюдался рост депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства у крупнейших банков, в том числе у Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, говорит Беликов. «Зеркальность в сделках действительно наблюдается — основные объемы новых размещений средств Казначейства приходятся на банки, выкупившие основные объемы новых выпусков ОФЗ», — подтверждает он.

Концентрация сектора

По словам Беликова, причины этого нужно искать в концентрации российского банковского сектора на крупнейших участниках. Помимо этого регулятивные требования (в частности, к уровню кредитного рейтинга) зачастую ограничивают доступ к госденьгам для средних и небольших банков, не отвечающих критериям, добавил собеседник РБК. Такая ситуация, когда крупнейшие банки выступают и кредиторами Минфина, и получателями его временно свободных средств, — это «объективная реальность», обусловленная прежде всего концентрацией и недостаточно высокой кредитоспособностью большего количества кредитных организаций, указывает он.

Круг российских банков, которые могут привлекать средства Казначейства, ограничен, и здесь важен не только фактор кредитного рейтинга (он должен быть от ААА до А+. — РБК), но и размер банка, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Учитывая масштаб заимствований и размещения банковских средств, значительная часть депозитов приходится на крупнейшие госбанки: в том же октябре ВТБ нарастил объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства на срок до 30 дней, на 600 млрд руб.», — приводит данные Рыбалкин.

Госбанки, по его словам, выступают одновременно и основными покупателями ОФЗ, частично финансируя их за счет РЕПО с Банком России. «Фундаментально ситуация должна выровняться к концу декабря: значительная часть этих средств будет потрачена Минфином, а значит, вернется в том или ином виде на счета физических или юридических лиц», — рассуждает аналитик.

Форсирование расходов под конец года

Минфин традиционно переносит основные траты бюджета на конец года — декабрь и даже последние дни месяца. Исходя из данных Казначейства на 26 ноября, пока израсходовано 18,71 трлн руб. из максимальных 23,76 трлн руб. (79%), которые могут быть потрачены в этом году. Получается, за месяц с небольшим Минфин должен потратить до 5 трлн руб. Однако в предыдущие годы недоисполнение бюджета по расходам составляло 4–5%, а в 2019 году бюджет не потратил рекордную долю средств с 2007 года — 5,8%, или 1,1 трлн руб.

В декабре—январе Минфин потратит большую часть средств, аккумулированных сейчас на депозитах банков, а финансовые организации, вероятно, привлекут деньги ЦБ с помощью сделок РЕПО фактически под залог тех же ОФЗ, считает Осадчий из БКФ. По его мнению, это может привести к еще большему сокращению структурного профицита ликвидности и в итоге к структурному дефициту.

Российская банковская система живет в состоянии профицита ликвидности с 2017 года. При структурном дефиците ликвидности банки берут для своих операций у ЦБ больше, чем хранят на его депозитах. К началу ноября 2020 года структурный профицит ликвидности снизился вдвое — до 0,7 трлн руб., следует из данных Банка России (.pdf). По оценкам ЦБ, отток ликвидности из банков был связан с активными заимствованиями Минфина, однако Федеральное казначейство стремилось оперативно разместить в банковском секторе средства, полученные за счет размещения ОФЗ.

Однако зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью «Известиям», что система останется в структурном профиците. «В последние месяцы Минфин ускоренным темпом выполнял программу заимствований, при том что существенная часть бюджетных расходов традиционно сильно смещена в конец года. По мере того как эти расходы исполняются, бюджетные средства будут возвращаться обратно в банковскую систему», — сказал он.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Юлия Кошкина.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , Казначейство , ОФЗ , госдолг , депозиты
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