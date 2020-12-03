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Hearst Shkulev Group получила кругосветное предложение
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Газета
Hearst Shkulev Group получила кругосветное предложение
Газета № 105 (3272) (0312) Технологии и медиа,
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Hearst Shkulev Group получила кругосветное предложение

Старейший российский научно-популярный журнал выставлен на продажу
Владелец «Вокруг света» Сергей Васильев готов продать журнал Виктору Шкулеву и американской Hearst. Если сделка не состоится, издание будет закрыто
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Руководство издательского дома «Вокруг света» приняло решение временно приостановить выпуск бумажной версии одноименного журнала «в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ», рассказала РБК гендиректор ИД Светлана Головатюк. При этом она добавила, что издательство договаривается о продаже «Вокруг света», чтобы журнал все-таки смог издаваться и в год своего 160-летия.

Переговоры о продаже ведутся с группой Hearst Shkulev Group, которая на 80% принадлежит Виктору Шкулеву и на 20% — американской компании Hearst, уточнила Головатюк. Шкулев, в свою очередь, сообщил РБК, что «Вокруг света» будет издаваться дальше, следующий номер выйдет в феврале 2021 года — «у журнала есть хорошие перспективы». Сам факт переговоров Шкулев не прокомментировал. Источник РБК, близкий к «Вокруг света», уверяет, что переговоры находятся на финишной стадии.

Текущим владельцем «Вокруг света» является Сергей Васильев, председатель совета директоров Национального рекламного альянса — продавца рекламы практически на всем российском ТВ. Ранее Васильев был гендиректором и самого альянса, и группы «Видео Интернешнл», на базе которой был создан единый продавец телерекламы.

Во вторник, 1 декабря, Васильев говорил РБК, что решил прекратить выпуск «Вокруг света» в 2021 году: «печатные СМИ в сегодняшнем мире могут выжить только в большой стае».

«Вокруг света» публикует материалы о путешествиях, исторических событиях, научных открытиях и технических достижениях. В 2012 году он получил статус официального журнала Русского географического общества, попечительский совет которого возглавляет президент Владимир Путин.

В Российском географическом обществе отказались комментировать возможную продажу «Вокруг света» или закрытие журнала. «Хоть на обложке «Вокруг света» и значится, что это «журнал Русского географического общества», этот статус никак не закреплен юридически, — заявили в пресс-службе общества. — Русское географическое общество не является ни учредителем, ни совладельцем, ни издателем журнала».

Пережил две мировые войны и революцию

Журнал «Вокруг света» был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году издателем и книготорговцем Маврикием Вольфом. Больше чем за 150 лет существования он закрывался несколько раз — в 1917 году, например, на тот момент владевший им издатель Иван Сытин закрыл «Вокруг света» из-за дефицита бумаги и общей неопределенности, связанной со сменой власти.

Технологии и медиа
Рекламные доходы издателей во втором квартале рухнули почти на 63% Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Сделка с Hearst Shkulev Group была бы логичной, поскольку эта группа с 2016 года сотрудничает с ИД «Вокруг света», объясняет Головатюк. Hearst Shkulev оказывает для ИД услуги по печати журнала и его распространению, продажам рекламы и управлению сайтом vokrugsveta.ru. Сам ИД только создавал контент для журнала. Сотрудничество с Hearst Shkulev помогло «Вокруг света» оптимизироваться в условиях падающего рынка — если бы партнерство не состоялось, ИД стал убыточным уже тогда, признавала Головатюк.

В 2019 году чистый убыток по РСБУ ООО «Издательство «Вокруг света», которое выступает учредителем журнала, составил 10,4 млн руб. при выручке 82,8 млн руб.

По итогам девяти месяцев 2020 года рекламные доходы издателей снизились на 47%, до 5,6 млрд руб., отчиталась в ноябре Ассоциация коммуникационных агентств России.

В марте—июле 2020 года аудитория одного номера «Вокруг света» равнялась, согласно данным исследовательской компании Mediascope, почти 2,4 млн жителей крупных городов старше 16 лет. Для сравнения: аналогичный показатель российской версии National Geographic — 1,8 млн человек, «Популярной механики» — 890 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у «Вокруг света» и National Geographic аудитория снизилась на 14%, у «Популярной механики» — на 1%.

Ежемесячная всероссийская аудитория сайта vokrugsveta.ru на мобильных устройствах и десктопах в сентябре 2020 года равнялась 534 тыс. человек старше 12 лет, что на 63% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: вокруг света , пресса , журнал , коронавирус , пандемия
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