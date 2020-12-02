УТГ успешно вышла на баржу

Участвовавшее в создании «Северного потока-2» трубоукладочное судно сменило владельца

Новым владельцем трубоукладочной баржи «Фортуна», которая строила российский участок газопровода, стало микропредприятие УТГ с двумя сотрудниками в штате. Судно могут задействовать при достройке трубопровода, считают эксперты

Трубоукладочная баржа «Фортуна» (Фото: Oliver Denzer / Reuters)

Трубоукладочная баржа «Фортуна», участвовавшая в строительстве российского участка экспортного газопровода «Северный поток-2», недавно сменила владельца — им стало ООО «Универсальная транспортная группа», следует из данных Российского международного реестра судов (РМРС). Опрошенные РБК эксперты считают, что теперь судно может принять участие в достройке газопровода, по крайней мере его небольшого участка в водах Германии.

«Фортуна» 6 октября 2020 года была перерегистрирована в Российском международном реестре судов, новым владельцем указана Универсальная транспортная группа (УТГ). Первым на это внимание обратило информационное агентство EADaily. Прежним владельцем трубоукладчика в реестре значилось АО «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Но с точки зрения Кодекса торгового мореплавания России судовладельцем может называться лицо, эксплуатирующее судно. Например, по договору бербоут-чартера (разновидность морской аренды. — РБК). МРТС уточнял в августе, что он арендует баржу «Фортуна» у собственника, которого не называл.

РБК направил в Минтранс (отвечает за судовые реестры) запрос, является ли УТГ фрахтователем или собственником баржи. В ответе министерства сообщается: «Судно находилось в бербоут-чартерном реестре, затем было перерегистрировано в Российском международном реестре судов. Универсальная транспортная группа является владельцем судна».

«На данный момент МРТС не имеет никакого отношения к судну. Договор был расторгнут по инициативе собственника», — сообщил РБК представитель компании, переадресовав дальнейшие вопросы о судьбе судна его собственнику.

Кто владел «Фортуной»

Изначально «Фортуна» была зарегистрирована в Гонконге. Местная компания Strategic Mileage Ltd до 1 декабря была указана собственником судна в морской базе Equasis. Это действующая компания, бенефициары которой неизвестны. В 2010 году гонконгская газета South China Morning Post писала, что собственником баржи «Фортуна» является люксембургская компания Maritime Construction Services (MCS), связанная с некой «российской офшорной компанией». После постройки в 2010 году на китайской верфи «Фортуна» сразу была отправлена работать к берегам Сахалина.

Между тем в базе Equasis говорится, что MCS управляла, а не владела «Фортуной». Трубоукладочная баржа «Фортуна» упоминалась на нидерландском сайте MCS вплоть до конца ноября (у РБК есть скриншот). Сейчас «Фортуна» на сайте MCS не упоминается.

Новым зарегистрированным собственником баржи «Фортуна» является Универсальная транспортная группа, следует из записи в базе Equasis (база обновилась 1 декабря). Она же указана как управляющая компания для судна. Эти изменения вступили в силу 2 октября. Из базы следует, что УТГ должна была приобрести баржу у прежнего владельца, гонконгской Strategic Mileage.

Что известно об Универсальной транспортной группе

УТГ — микропредприятие, следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Ее выручка в 2019 году составила 105 млн руб., чистый убыток — 2,2 млн руб., указано в СПАРК. В компании числятся два сотрудника. Гендиректором и владельцем 100% является Андрей Владимирович Апреленко. Он же, исходя из тождества ИНН, являлся соучредителем ликвидированных ранее ООО «Инстон Интернешнл» и НП «Хуторок Василек».

Его полный тезка с 1998 по 2012 год занимал пост гендиректора ЗАО «Роснефтефлот», затем с 2013 по 2015 год руководил ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (бренд «Экоспас»). Однако по ИНН невозможно проверить, один это человек или два разных.

Корреспондент РБК нашел офис Универсальной транспортной группы по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ, однако не смог пройти из-за пропускной системы на входе. На ресепшен предоставили контакты гендиректора фирмы Андрея Апреленко, который в настоящее время «находится в командировке». РБК задал ему вопросы по электронной почте.

Какие работы собирается возобновить Nord Stream 2

Швейцарская проектная компания Nord Stream 2 AG объявила 28 ноября, что в декабре возобновит строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Планируется проложить небольшой участок (протяженностью 2,6 км) в исключительной экономической зоне Германии. Проектная компания не раскрыла конкретное судно, которое будет это делать, но заявила, что речь идет о якорном судне. Около 90% немецкого участка пролегает на глубине менее 20 м, что не подразумевает использование судов с системой динамического (безъякорного) позиционирования.

В уведомлении для мореплавателей, размещенном Управлением по водным путям и судоходству Германии по городу Штральзунд (побережье Балтийского моря), говорится, что работы, предположительно, будут вестись c 5 по 31 декабря, трубоукладчик (неназванный) будет удерживаться несколькими якорями. Другое российское трубоукладочное судно «Академик Черский», которое неоднократно называлось в качестве кандидата на достройку «Северного потока-2», обладает динамической системой позиционирования — в отличие от якорной «Фортуны».

Баржа «Фортуна» в настоящее время стоит в немецком порту Висмар на побережье Балтийского моря, следует из данных сервиса MarineTraffic. Пресс-служба Nord Stream 2 в ответ на запрос РБК не предоставила название судна, которое будет вести работы на немецком участке.

Американские санкции, введенные в конце 2019 года по линии конгресса, предусматривают запрет на предоставление судов для укладки труб «Северного потока-2» на глубине более 100 футов (около 30,5 м). Работы на немецком участке не подпадают под эти санкции. Другой акт, Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), предполагает возможность (но не обязанность) ввести санкции против собственников и операторов трубоукладочных судов, предоставляющих Nord Stream 2 услуги рыночной стоимостью более $1 млн или суммарной стоимостью $5 млн за 12-месячный период.

Что случилось со страховкой «Фортуны»

Баржа «Фортуна» ориентировочно до конца сентября имела страховку от норвежского клуба взаимного страхования судовладельцев Skuld (входит в международную группу International Group of P&I Clubs). Однако сейчас судно не покрывается страховкой ни одного из 13 клубов взаимного страхования, следует из онлайн-поиска International Group of P&I Clubs.

Представитель Skuld сказал РБК, что компания не уполномочена раскрывать детали конфиденциального сотрудничества с клиентами, и посоветовал обратиться к судовладельцу. В сентябре клубы, входящие в международную группу, объявили, что не будут предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2».

«Можно предположить, что страховку это судно может, скорее всего, получить в какой-то российской страховой компании», — сказал РБК управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Может ли «Фортуна» принять участие в достройке газопровода

Вероятность, что именно «Фортуна» будет использоваться для достройки «Северного потока-2», достаточно высокая — смена владельца явно неслучайна, заявила РБК эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина.

Проект Nord Stream 2 ждет именно якорное вспомогательное судно для достройки его немецкой части, указывает Именнов. Однако ключевым этапом должна стать достройка участка газопровода в водах Дании, где глубина работ превышает 30 м. «Фортуна» плохо приспособлена для укладки глубоководных участков. Таким образом, видимо, придется ждать прихода другого вспомогательного судна для более эффективной работы», — предположил Именнов. Ранее датский регулятор разрешил Nord Stream 2 использовать суда с динамической системой позиционирования в комбинации с якорными судами (до этого предполагалось только участие трубоукладчиков с динамической системой).

В то же время Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии сообщило 1 декабря, что исходит из того, что укладывать трубы в водах Германии будет «Академик Черский» (принадлежит АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд». — РБК), передал Bloomberg.

26 ноября норвежское классификационное общество DNV GL, с самого начала оказывавшее различные услуги (тестирование, проверка судов, сертификация труб) компании Nord Stream 2, объявило, что из-за американских санкций вынуждено прекратить оказание определенных услуг, связанных с проверкой (верификацией) судов и оборудования на судах, обслуживающих проект «Северный поток-2».

Представитель DNV отказался отвечать на вопрос РБК, оказывала ли компания или собиралась ли оказывать услуги барже «Фортуна».