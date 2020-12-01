Каспийская килька пала жертвой дискриминации

Компания «Балтийский берег» не может развернуть производство популярных консервов в Дагестане

В Каспийском море возобновилась добыча кильки, но составить конкуренцию знаменитым балтийским шпротам она пока не может. Использование каспийской рыбы в качестве сырья для популярных «шпрот в масле» ГОСТом пока не предусмотрено

Разгрузка кильки (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Существующая сейчас нормативно-правовая база не позволяет запустить массовое производство шпрот в масле из каспийской кильки, рассказал РБК представитель компании «Балтийский берег», называющей себя одним из крупнейших производителей готовой рыбной продукции в России.

Еще в 2019 году «Балтийский берег» планировал перенести в Дагестан мощности своего крымского завода для переработки каспийской кильки. Производство, как сообщало правительство республики, собирались разместить на площадке оборонного завода «Дагдизель» в Каспийске. Сейчас компания использует выловленную в Каспийском море рыбу для производства кильки холодного копчения, но производство шпрот не запущено, уточнил представитель «Балтийского берега».

Дело в том, что консервы как вид продукции должны иметь регистрационный ассортиментный знак, присвоенный отраслевым Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Но для кильки, выловленной в Каспийском море, необходимый ассортиментный знак на консервы «Шпроты в масле из обыкновенной и анчоусовидной кильки», отсутствует и, иными словами, производство шпрот из нее не допускается, поясняет представитель «Балтийского берега».

Что известно про каспийскую кильку

Промышленный вылов кильки, из которой делают популярные рыбные консервы, возобновился на Каспии в 2019 году после длительного перерыва, связанного с экологическими причинами. В конце 1990-х годов в Каспийское море попал хищник — гребневик мнемиопсис, который уничтожил всю кормовую базу кильки и вызвал массовую гибель рыбы от голода.

В 2020 году на Каспии добудут около 9,7 тыс. т кильки, что почти в пять раз превышает улов прошлого года, оценивает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), отмечая, что больше всего нарастить производство удалось в Дагестане. В Росрыболовстве подтверждают активное возрождение промысла каспийской кильки: на данный момент ее вылов, по информации ведомства, превысил 7,5 тыс. т, и есть перспектива увеличить добычу.

Сейчас на Каспии разрешено добывать до 101,5 тыс. т кильки. Для сравнения: в Балтийском море и во всем Западном рыбохозяйственном бассейне, на который приходится основная добыча этой рыбы для производства консервов, на конец ноября было выловлено 41,3 тыс. т (та самая балтийская килька), а в Азово-Черноморском бассейне — 18,3 тыс. т.

В целом в России в год продается около 130 млн упаковок шпрот в масле, из-за рубежа ввозится не более 10% всех продаваемых консервов, более половины производят предприятия Калининградской области, оценивает председатель совета директоров калининградского рыбокомбината «За Родину» Сергей Лютаревич.

По своим вкусовым качествам каспийская килька превосходит балтийскую, и в ближайшие годы бренд «дагестанской кильки» может занять «весомое место» на рынке, полагает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Килька, как свидетельствуют результаты проведенного в 2019 году ВЦИОМом исследования, входит в десятку наиболее популярных видов рыб: 29% россиян, которые едят рыбу, признались, что едят кильку и балтийские шпроты хотя бы иногда, 15% — что употребляют их чаще всего.

Куда пропали балтийские шпроты Раньше крупнейшим поставщиком шпрот для России были страны Прибалтики — до 2006 года 65% всех продаваемых в России таких консервов поступали из Латвии и Эстонии. Но эта продукция привлекла внимание российских контрольно-надзорных органов: в 2006 году Роспотребнадзор выявил в латвийских шпротах нарушения (превышение максимально допустимого уровня бензпирена) и ввел запрет на их ввоз в страну, который был полностью снят в 2008 году. В 2014 году Латвия, по данным ВАРПЭ, почти половину всех произведенных шпрот — 30,2 тыс. т — отправляла в Россию. Но в 2015 году Россельхознадзор запретил ввоз прибалтийских шпрот из Эстонии и Латвии из-за «системных нарушений» на предприятиях. В 2017 году Россельхознадзор снял запрет на поставку в Россию продукции двух предприятий Латвии и Эстонии, но это существенно не повлияло на ситуацию: к этому моменту место на рынке заняли российские производители. Вместе с тем, как отмечают в ВАРПЭ, некоторые переработчики рыбы выступали за снятие запрета на импорт сырья, так как столкнулись с его нехваткой: в 2012 году в Россию поставлялось 28 тыс. т свежей и мороженой балтийской кильки, в 2019 году — всего 38 т.

Что мешает запустить производство консервов на Каспии

Из каспийской кильки было бы логично производить шпроты в масле, которые на протяжении десятилетий «зарекомендовали себя как популярный бренд консервов из мелкой копченой сельдевой рыбы, к которым относится и килька», согласна Елена Харенко, заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, председатель технического комитета по стандартизации «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка». Но она подтверждает, что сегодня есть «ряд объективных барьеров, не позволяющих это делать».

Выпускать такие консервы согласно ГОСТу «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия» можно только из балтийской, североморской, черноморской кильки (или шпрота) и салаки (балтийской сельди). Использование каспийской кильки в качестве сырья для «шпрот в масле» ГОСТом не предусмотрено, так же как нет и необходимого ассортиментного знака на консервы, констатирует Харенко.

Сейчас Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии совместно со своим каспийским филиалом работает над тем, чтобы включить в ГОСТ нормы, позволяющие производить шпроты в масле и из каспийской кильки, уверяет Харенко.

В производстве этой продукции, утверждают в институте, заинтересованы предприятия Калининградской области, которые готовы отработать технологию производства. Например, «Балтийский берег» и рыбокомбинат «За Родину», по словам Харенко, уже произвели партию консервов из каспийской кильки, которые будут представлены в ближайшее время на дегустационный совет института для получения ассортиментного знака и дальнейшего внесения изменений в ГОСТ.

Сергей Лютаревич это подтверждает: компания, которая сейчас выпускает шпроты в масле из балтийской кильки, готова выпускать такую же продукцию и из каспийской кильки, когда будут внесены необходимые изменения в ГОСТ. В компании «Балтийский берег» ожидают, что изменения в ГОСТ вступят в силу ориентировочно в июне-июле 2021 года.