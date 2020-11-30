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Резиновое резервирование

ВЭБ.РФ запросил специальный режим расчета достаточности капитала
ВЭБ обсуждает с властями специальный регуляторный режим, который может применяться для проектов «общегосударственного» значения. Госкорпорация участвует в программах господдержки бизнеса, и это одна из основных причин ее убытков
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

ВЭБ.РФ на фоне реформы институтов развития обсуждает введение специального регуляторного режима, сообщил РБК представитель госкорпорации.

«ВЭБ.РФ продолжает свою трансформацию для реализации национальных целей и формирует новый безубыточный портфель активов. В результате исполнения бизнес-модели он составит не менее 3 трлн руб. Безусловно, там, где ВЭБ.РФ действует в рамках своей бизнес-модели, мы применяем МСФО. Вместе с тем мы работаем с правительством как регулятором и советуемся с ЦБ о введении специального регулирования или спецрежимов для проектов общегосударственного значения. При этом мы по-прежнему будем придерживаться правил МСФО, что обеспечит абсолютную транспарентность деятельности корпорации развития», — сказал он.

Какие именно условия будут у спецрежима, представитель ВЭБа не уточнил. РБК направил запросы в Минфин и ЦБ.

Экономика
Сколько получают из бюджета институты развития. Что важно знать Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Госкорпорация, которую в 2018 году возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, участвует в нескольких программах господдержки — правительство запустило их из-за распространения коронавируса в России и дальнейшего падения экономической активности. В частности, ВЭБ поручается за заемщиков по программе льготных кредитов системообразующим компаниям (покрывают до 50% обязательств заемщиков перед кредиторами). Кроме того, госкорпорация предоставляет поручительства банкам при выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу и компаниям из пострадавших от пандемии отраслей.

Убыток ВЭБа за девять месяцев 2020 года составил 29,7 млрд руб., говорится в его отчетности по МСФО: причинами как раз и стало «формирование резервов по ссудам и поручительствам, в том числе в рамках поддержки бизнеса в пандемию» (резервы формируются для покрытия потенциальных потерь по проблемным кредитам), а также работа со старым кредитным портфелем. В 2019 году убыток ВЭБа составлял 23 млрд руб. за тот же период.

«Особый режим может касаться как норм резервирования, так, например, и коэффициентов достаточности капитала. Например, ВЭБ может учитывать какие-то активы по сниженным весам (коэффициентам риска. — РБК) для целей расчета нормативов достаточности капитала», — допустил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Чем меньше коэффициент риска, тем меньше средств требуется направлять в резервы для обеспечения кредита. Соответственно, снижение таких отчислений позволит уменьшить и давление на капитал ВЭБа.

Резервы под кредитные убытки — это ключевой фактор, который определяет и будет определять прибыль ВЭБа, отмечает управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. Основная проблема, с которой ВЭБ сталкивается при оценке убытков, — необходимость оценить потери по второй и третьей стадиям кредитов (по стандартам МСФО 9 к ним относятся проблемные долги). «В силу специфики его деятельности эти стадии в кредитном портфеле преобладают, а сроки кредитов довольно длинные», — отмечает Волков.

«Подходы к оценке обесценения активов, которые предлагаются международными стандартами, ориентируются на то, чтобы здесь и сейчас определить стоимость акций, подсказать инвестору, стоит ли инвестировать в эту организацию. Думаю, что этот специальный режим надзора стоит применить, поскольку ВЭБ осуществляет государственные программы, которые не всегда могут иметь целью получение прибыли в будущем», — говорит вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Алексей Терехов.

Как пандемия влияет на показатели ВЭБа

«Основными факторами, определившими отрицательный финансовый результат группы, стали убыток от первоначального признания поручительств, выданных в пользу банков в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках поддержки российской экономики в период пандемии COVID-19, и создание резервов, в том числе по указанным поручительствам. При этом за третий квартал группа получила прибыль 17,4 млрд руб.», — отмечается в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК. Еще одной причиной убытков он называет ослабление рубля.

Бизнес
Правительство запустит реформу институтов развития Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госкорпорация составляет отчетность консервативно, сказал журналистам финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских. Это «вскроет все наши сложности, но при этом обеспечит 100-процентную прозрачность», считает он. В целом ВЭБ выделяет для себя два кредитных портфеля: старые кредиты, которые образуют убыток и во многом влияют на итоговый результат, и безубыточный портфель последних двух лет. В конечном счете ВЭБ должен стать безубыточной организацией, сказал Московских.

ВЭБ в 2020 году был докапитализирован на 350 млрд руб. — это было частью сделки по передаче Сбербанка от ЦБ к правительству, которая предусматривала в том числе передачу правительству прав требования Банка России к ВЭБу по депозиту в размере этой суммы. Позднее средства были зачислены в капитал ВЭБа.

Финансы
В Госдуме подготовили механизм докапитализации ВЭБа на ₽350 млрд Фото: vebrf / Facebook

Реформа ВЭБ и других институтов

В понедельник, 23 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу российских институтов развития. В частности, под управление ВЭБ.РФ попадут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Восемь институтов развития будут ликвидированы, а часть их функций передадут ВЭБ.РФ и органам исполнительной власти. Эти меры «подчеркивают высокую степень интеграции ВЭБа с государством», отмечало рейтинговое агентство Moody's.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: ВЭБ
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