Суд велел Катерине Босов делиться

Наследники владельца группы «Аллтек» выиграли процесс против его вдовы

Мать и сыновья Дмитрия Босова от первых двух браков доказали в суде, что его вдова Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек», контролирующей угольную компанию «Сибантрацит». Катерина Босов намерена обжаловать это решение

Фото: sibanthracite.ru

Одинцовский городской суд Московской области в среду, 25 ноября, удовлетворил иск матери бизнесмена Дмитрия Босова Людмилы Босовой и четверых его сыновей от первых двух браков против его третьей жены Катерины Босов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из участников спора, и следует из материалов суда.

Спор касался прав Катерины Босов на наследование половины доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Она оформила на себя эту долю в августе 2020 года, через три месяца, после того как Босов покончил с собой.

Это и оспаривали мать и сыновья бизнесмена: они настаивали, что создание бизнеса Босов начал задолго того, как в 2016 году женился на Катерине. На сайте группы говорится, что она была основана в 1993 году; по данным СПАРК, дата основания — 2002 год.

Суд согласился с аргументами наследников, сказал РБК источник, знакомый с решением суда. Это подтвердил РБК и представитель «Аллтека» (компания привлечена к делу в качестве третьей стороны), отметивший, что иск удовлетворен в полном объеме.

Как вдова Босова доказывала права на «Аллтек»

Катерина Босов заявила РБК, что намерена оспорить это решение и пока не утратила права на 43% «Аллтека». «Решение, принятое сегодня, не вступает в законную силу и будет мною обжаловано в установленные законом сроки в вышестоящей инстанции», — подчеркнула она.

В рамках этого судебного процесса вдова бизнесмена подавала встречный иск, настаивая, что ее доля в группе, наоборот, должна увеличиться с 43 до 77%. Ее аргументы — Босов смог принять участие в допэмиссии «Аллтека» и сохранить контроль в группе в ноябре 2017 года благодаря продаже ее личного автомобиля Bentley (он внес в уставный капитал компании 8,768 млн руб., из которых 6,86 млн руб. — за счет продажи автомобиля). Но представитель «Аллтека» рассказал РБК, что этот встречный иск был отклонен.

В рамках дела по наследованию имеет значение именно номинальная доля в компании на момент увеличения уставного капитала, говорил ранее РБК адвокат Алексей Мельников. «Пусть сейчас эта доля может стоить миллиарды, но, как бы комично это ни звучало, тут важен именно взнос в уставный капитал», — отмечал он.

Как Катерина Босов пыталась защитить долю в «Аллтеке» Вскоре после подачи иска наследников Босова к его вдове стало известно, что она решила перевести свою долю в «Аллтеке» в закрытый ПИФ «Видар инвест». «Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ управления и защиты своих прав собственности на активы для меня как налогового резидента РФ. При передаче в ЗПИФ собственником остается пайщик. Единственным пайщиком ЗПИФ являюсь я», — говорила тогда РБК она. Однако Одинцовский городской суд запретил ей совершать какие-либо действия с долями в «Аллтеке», в том числе перевод ее в фонд, удовлетворив ходатайство сыновей и матери Босова.

Почему суд встал на сторону матери и сыновей бизнесмена

Увеличение номинальной стоимости пакета Босова в «Аллтеке» почти на 8,8 млн руб. в рамках допэмиссии не привело к изменению величины доли в процентах и существенному изменению реальной стоимости компании, пояснил РБК источник, знакомый с решением суда. К тому же суд признал, что встречный иск не имеет под собой оснований, поскольку участие в допэмиссии было оплачено бизнесменом из собственных средств, а не за счет денег от продажи машины, добавил он.

«Очевидно, процесс носил крайне формальный характер, соблюдение требований процессуального законодательства будет предметом исследования в апелляционной инстанции», — утверждает Катерина Босов. По ее словам, рассмотрение «настолько объемного дела» произошло менее чем за два часа (с 9:30 до 11:15), а все ее ходатайства отклонены. Суд также не согласился объявить перерыв, чтобы она могла предоставить дополнительные доказательства, утверждает вдова.

Когда дело касается больших денег, решения суда отличаются «особенной непредсказуемостью», отмечает теперь Мельников. Он обратил внимание на то, что допэмиссия в 2017 году, в ходе которой Босов внес допсредства в капитал, должна была иметь какое-то логическое обоснование. «Сложно представить, что целью было именно получение в капитал компании столь незначительной суммы. За этим юридическим действием могло скрываться желание достичь определенного правового результата, например предоставить защиту своему партнеру или супругу, сделав его совладельцем предприятия», — считает адвокат. Сама Катерина Босов — юрист по профессии (окончила Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. — РБК) и вполне могла предложить такую идею, допускает он.

Сумма допэмиссии для бизнеса компании действительно ничтожная, это было исключительно техническое действие, совершенное по совету налоговых и финансовых консультантов компании, утверждает источник, близкий к «Аллтеку». По итогам 2019 года выручка «Сибантрацита», подконтрольного «Аллтеку», составила 125,5 млрд руб. (по МСФО).

На фоне конфликта с наследниками 29 октября Катерина Босов покинула пост председателя совета директоров «Сибантрацита», ее место занял давний партнер Босова Дмитрий Ага. «Такое решение совет директоров принял с целью максимально дистанцировать компанию и ее менеджмент от спора между акционерами ООО «Аллтек», — сообщала пресс-служба угольной компании. — Деятельность компании и ее корпоративное управление не должны быть никак вовлечены в ведущийся спор».